



::. Искусственное освещение в микрооранжереях | На подоконнике Искусственное освещение в микрооранжереях

Мы ранее уже писали об устройствах микрооранжерей. Сегодня мы поговорим об искуственном освещении в микрооранжереях.

Искусственное освеще­ние намного эффективнее, чем солнечное, так как обеспечивает возможность регулирования уровня ос­вещенности в любое время суток. Это обстоятельство имеет очень важное значение, потому что позволяет для каждого вида растений создавать оптимальный световой и тепловой режи­мы.

Недаром в Голландии и других развитых странах выращивают овощные культуры, например, томаты, редис и другие в поме­щениях без окон, в которых растения полностью изоли­руются от дневного света, получая при этом высокие урожаи.

Чтобы понять, как важно управлять световым и теп­ловым режимами, рассмот­рим в качестве примера культуру редиса. Специали­сты относят это растение к длинодневным. Но при неприрывном освещении ре­дис наращивает не корнеп­лод, а стрелку. Это объяс­няется тем, что при непрерывном освещении в растении быстро заклады­ваются бутоны, и, если свет имеет слабую интенсивность, то все питательные вещества идут на семена в бутоны. Происходит энер­гичное развитие стрелки в ущерб развитию корнепло­да. При увеличении интенсивности освещения рост бутонов замедляется, и пи­тательные вещества на­правляются в корнеплод. Таким образом, управляя интенсивностью светового потока, можно управлять урожайностью редиса. Именно это и позволит осу­ществить микрооранжерея. В частности, выращивая в микрооранжерее из семян гибридные сорта редиса в стаканчиках, можно получать богатый урожай уже через 18-20 дней.

Аналогично обстоят дела и с другими овощными культурами.

Поэтому важно знать особенности процесса роста каждого вида овощной культуры с тем, чтобы учи­тывать эти особенности.

Нужные режимы в каме­ре микрооранжереи созда­ются с помощью чередова­ния воздействия света и темноты в различных ком­бинациях. При этом надо добиваться, чтобы ростко­вые процессы подавлялись. Еще раз стоит подчеркнуть: свет является не только поставщиком энергии, но и главным регулятором рос­та и развития растительного организма. Все имеет значение для роста растений: спектр, интенсивность светового потока, продолжи­тельность и порядок чередования дня и ночи. Для процесса фотоспектра име­ют значения как световые, так и темновые реакции организма, а также их со­четание. Свет переклю­чает молекулярный аппарат с покоя на активность, ве­гетацию на репродукцию. При недостатке освещенности нельзя рассчитываться на высокую урожайность. Для большинства растений самым благоприятным является 14-18-часовой день с последующей 6-10-часо­вой ночью.

Тепловой режим в каме­ре микрооранжереи опре­деляется двумя факторами: температурой окружающей среды и количеством выде­ленной лучистой энергии. В микрооранжерее учитыва­ется и тот фактор, что рас­тения крепко связаны с землей. Известно, что фо­тосинтез идет тем быстрее, чем больше разность по­тенциалов между растени­ем и атмосферой, а чтобы этот процесс был соблю­ден, корпус микрооранжереи должен быть заземлен.

Для грамотного пользо­вания микрооранжереей необходимо научиться оп­ределять требования рас­тений к продолжительнос­ти дня и ночи, в том числе подбирать подходящие сорта для получения высо­кого урожая овощных куль­тур в домашних условиях.

В следующих номерах газеты «Садовод» буден изложена технология по­садки и выращивания рас­тений в камере микрооран­жереи.

П. 3. Кащи, В. А. Кизуб

Газета «САДОВОД»

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::. прочитало: 125 | автор: sadovod | Вчера, 12:16 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.