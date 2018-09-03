|Искусственное освещение в микрооранжереях
Мы ранее уже писали об устройствах микрооранжерей. Сегодня мы поговорим об искуственном освещении в микрооранжереях.
Искусственное освещение намного эффективнее, чем солнечное, так как обеспечивает возможность регулирования уровня освещенности в любое время суток. Это обстоятельство имеет очень важное значение, потому что позволяет для каждого вида растений создавать оптимальный световой и тепловой режимы.
Недаром в Голландии и других развитых странах выращивают овощные культуры, например, томаты, редис и другие в помещениях без окон, в которых растения полностью изолируются от дневного света, получая при этом высокие урожаи.
Чтобы понять, как важно управлять световым и тепловым режимами, рассмотрим в качестве примера культуру редиса. Специалисты относят это растение к длинодневным. Но при неприрывном освещении редис наращивает не корнеплод, а стрелку. Это объясняется тем, что при непрерывном освещении в растении быстро закладываются бутоны, и, если свет имеет слабую интенсивность, то все питательные вещества идут на семена в бутоны. Происходит энергичное развитие стрелки в ущерб развитию корнеплода. При увеличении интенсивности освещения рост бутонов замедляется, и питательные вещества направляются в корнеплод. Таким образом, управляя интенсивностью светового потока, можно управлять урожайностью редиса. Именно это и позволит осуществить микрооранжерея. В частности, выращивая в микрооранжерее из семян гибридные сорта редиса в стаканчиках, можно получать богатый урожай уже через 18-20 дней.
Аналогично обстоят дела и с другими овощными культурами.
Поэтому важно знать особенности процесса роста каждого вида овощной культуры с тем, чтобы учитывать эти особенности.
Нужные режимы в камере микрооранжереи создаются с помощью чередования воздействия света и темноты в различных комбинациях. При этом надо добиваться, чтобы ростковые процессы подавлялись. Еще раз стоит подчеркнуть: свет является не только поставщиком энергии, но и главным регулятором роста и развития растительного организма. Все имеет значение для роста растений: спектр, интенсивность светового потока, продолжительность и порядок чередования дня и ночи. Для процесса фотоспектра имеют значения как световые, так и темновые реакции организма, а также их сочетание. Свет переключает молекулярный аппарат с покоя на активность, вегетацию на репродукцию. При недостатке освещенности нельзя рассчитываться на высокую урожайность. Для большинства растений самым благоприятным является 14-18-часовой день с последующей 6-10-часовой ночью.
Тепловой режим в камере микрооранжереи определяется двумя факторами: температурой окружающей среды и количеством выделенной лучистой энергии. В микрооранжерее учитывается и тот фактор, что растения крепко связаны с землей. Известно, что фотосинтез идет тем быстрее, чем больше разность потенциалов между растением и атмосферой, а чтобы этот процесс был соблюден, корпус микрооранжереи должен быть заземлен.
Для грамотного пользования микрооранжереей необходимо научиться определять требования растений к продолжительности дня и ночи, в том числе подбирать подходящие сорта для получения высокого урожая овощных культур в домашних условиях.
В следующих номерах газеты «Садовод» буден изложена технология посадки и выращивания растений в камере микрооранжереи.
П. 3. Кащи, В. А. Кизуб
Газета «САДОВОД»
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