

::. Памятка цветоводу на апрель | Цветоводство Памятка цветоводу на апрель

Как только цветник освободится от снега, очистите его от мусора и оставшихся с осени сухих ветвей и листьев. Весь собранный мусор сожгите, землю слегка порыхлите. Нарциссы, тюльпаны, гиацинты, рябчики, мелколуковичные и другие раннецветущие многолетники подкормите полным минеральным удобрением (30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата и 15 г калийной соли на 1 м 2 ). Почву в междурядьях предварительно порыхлите и полейте, если она сухая. Как только почва оттает, высвободите корневища ирисов: отгребите землю (торф), чтобы они сверху освещались солнцем. Разокучьте пионы, опрыскайте их красные ростки бордоской жидкостью (1%-й раствор), под каждый куст засыпьте по одному стакану золы. Через неделю подкормите пионы азотным удобрением (по 40-60 г под куст). С наступлением теплых дней начинайте постепенно снимать укрытие с роз. Чтобы не допустить ожогов стеблей, частично притеняйте растения. Торф, которым были засыпаны розы, отгребите, чтобы ускорить оттаивание земли. Во 2-3-й декаде месяца приступайте к обрезке роз, ее надо проводить ежегодно. Вырезайте (до здоровых тканей) все больные, засохшие, подмерзшие, почерневшие побеги. Срезанные побеги соберите и сожгите. После обрезки розы нужно для лучшего роста подкормить аммиачной селитрой – 2-3 г, суперфосфатом – 3-5 г и калийной солью – 1-2 г под куст. Обязательно опрыскайте розы 3%-м раствором бордоской жидкости в период после обрезки и до распускания почек. Это необходимо для профилактики грибных заболеваний.

Также снимайте зимние укрытия с других многолетников прежде, чем появятся побеги. В теплые дни землю вокруг них разокучьте и порыхлите.

Когда почва достаточно прогреется и подсохнет, порыхлите грядки и посейте на постоянное место в цветнике cемена холодостойких однолетников: календулы, космеи, годеции, васильков, гипсофилы, левкоя, резеды, эшшольции и др. Всходы этих культур во время сильных заморозков прикрывайте срезанной травой или лапником.

В начале месяца посейте на рассаду в домашних условиях семена астр всех разновидностей.

Во 2-й декаде, когда оттает и прогреется почва в парнике (под пленкой), посейте семена многолетних цветочных культур: аквилегии, дельфиниума, колокольчиков, нивяника, пиретрума. Сеять надо на свежую землю слоем не менее 10 см, засыпанную сверху стерильным песком (слоем 0,5 см), в бороздки, которые засыпаны таким же песком. ?Семена душистого горошка и кохии лучше сеять в горшочки, т. к. они не любят пересадки.

В конце месяца, в зависимости от погоды, можно начинать пересадку и деление таких многолетников как флоксы, гемерокалисы, астильбы, дельфиниумы, хризантемы, пиретрумы, хосты. Они лучше приживутся, если провести деление до начала активногоо роста и развертывания листьев. При этом не обязательно выкапывать корневище целиком. Если надо отделить какое[1]то количество почек, отгребите землю с одной стороны растения и острым садовым ножом или лопатой сверху отрежьте часть корневища. Затем это место присыпьте толченым древесным углем и засыпьте влажной землей.

Все поделенные весной многолетники требуют регулярного полива, особенно когда нет дождей.

На газоны высейте семена газонных трав: мятлика, райграса, овсяницы, полевицы и др. (15-20 г на 1 м 2 ). Посевы слегка заделайте граблями, полейте и первое время защищайте от птиц, укрывая пленкой.

Клубнелуковицы гладиолусов в начале апреля очистите от кроющих чешуй и положите в светлое прохладное место на яровизацию (дней на 20- 30). Места будущих посадок гладиолусов накройте поли[1]этиленовой пленкой. Через несколько дней, когда почва под пленкой оттает на глубину 8-10 см, высадите туда детки и мелкие луковички, а через неделю – остальные луковицы. Посеянные ранее на рассаду всходы цветов нужно поливать, проветривать, пикировать, если подошел срок. Подсыпьте слой (0,5-1 см) просеянной земли или промытого песка, если сеянцы вытянулись или начали болеть «черной ножкой». Некоторые цветочные культуры (левкой, душистый горошек, петуния) лучше пикировать в изолированные емкости.

Сеянцы бархатцев, агератума, вербены, георгины, петунии любят расти при температуре 18...20°C, а сеянцы фиалки, львиного зева, примулы лучше растут при температуре 15...18°C.

В середине месяца посейте на рассаду декоративную капусту, немезию и то, что не успели посеять в первой половине апреля.

Прижившуюся после пикировки рассаду подкормите любым полным минеральным удобрением (0,2%-й раствор), а через 10-14 дней дайте подкормку второй раз.

В начале месяца поделите корнеклубни георгин (на каждой деленке должно быть 1-2 клубня с частью корневой шейки с почками) и поставьте их в теплое место для подращивания.

А. Гринталь, канд. биол. наук

Газета "САДОВОД"







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::. прочитало: 274 | автор: sadovod | 31 марта 2021 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.