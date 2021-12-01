

::. Утром выпал первый снежок. Вот и конец сезона | Цветоводство Утром выпал первый снежок. Вот и конец сезона

Несмотря на постоянные трудности по уходу за цветниками, конечный ре­зультат просто окрыляет.

У меня в некоторой степе­ни сбылась мечта о прекрас­ном саде. Как только сойдет снег, на моем цветнике уже сверкают ранневесенние луковичные - гиацинты, нар­циссы, тюльпаны. После се­рой зимы кажутся чудом подснежники, мускари, а уж о гиацинтах, нарциссах, тюльпанах и говорить нече­го - они великолепны! На смену ранним сортам тюльпанов зацветают поздние, как бы завершая весенний марафон луковичных куль­тур. И вот уже эстафету подхватывают пионы и ирисы. Яркие краски и аромат про­сто ошеломляют! Глаз не оторвать от изумительного пиона сорта Кэрол: цветок - насыщенного красного цве­та, а бутон, словно прекрас­ная роза. Не оставляют рав­нодушным сорта японских пионов - Акрони Неон. А сколько еще других сортов! То тут, то там раскрывают свои бутоны ирисы. Их цвет­ки с неповторимым арома­том, как огромные разно­цветные сказочные бабочки.

Дополняют эту великолеп­ную картину огромные двух­метровые дельфиниумы разнообразной окраски - от белых до темно-фиолетовых.

Многолетние цветы очень хороши, но нельзя недооце­нивать и летники, выращен­ные из семян. Своим легким очарованием они прекрасно подчеркнут красоту много­летников.

На клумбе, словно в калей­доскопе, ежедневно сменя­ются краски и формы. Как прекрасны годеции! Иберис соревнуется красотой с трех­цветным вьюнком. Строгие ряды бархатцев выглядят, как солдатики, их низкорос­лые компактные кусты сохра­няют декоративный вид до первых заморозков.

Красочным изысканным ковром покрыл землю цве­тущий махровый портулак. Сверкают на солнце желтиз­ной космея, кореопсис, рудбекия, эшшольция. В белых кружевах щеголяет молочай. Гордо подняв свои огромные гребешки, красуется на солн­це целозия. Ситцем пестреют гипсофила, лен, флоксы. Ко­кетливо кивает своими темно-пурпурными головками скаби­оза, а в это время арктотис с ромашкой спорят, кто из них красивее.

Вечереет. Утомленные сол­нцем, блекнут краски цветов. Но Щеголиха энотера, навер­ное, собирается веселиться целую ночь, все раскрывает и раскрывает свои зеленовато-желтые цветы. Никогда бы не подумал, что они такие огром­ные - до 8 см. Похорошел к вечеру и мирабилис.

Как прекрасно утром в саду, когда свежо, чисто, и все зве­нит от росы! Как можно не лю­боваться садом в эти утрен­ние часы? А если утро пораду­ет вас еще и дивными красками вновь распустив­шихся цветков, на весь день обеспечено хорошее настрое­ние.

По краю дорожки, умытая росой, пытается привлечь вни­мание оригинальными бело-окаймленными листьями хос­та. Ей безразлично, что цветы у нее невзрачные, зато свои декоративные листья она де­монстрирует весь сезон - с весны до по­здней осени. В тени отдыхает бадан, прикрыв корни своими мощными лис­тьями. Гордо, не суетясь, сто­ит очиток вид­ный.

Гибискус травянистый уверен в себе и не признает ни­каких титулов. Он знает, кто бы ни посетил этот сад, его заметит.

Плотной сте­ной в самом «трудном» мес­те, где ничего не хочет расти, обжилась рудбекия «Золотой шар». У нее крупных махровых цветков больше, чем звезд на небе. Ну, чем не королева!

Несмело распускаются буто­ны самых ранних лилий: эта оранжевая, но какой насыщен­ный цвет, а эта, наверное, бу­дет розовой; рядом красуется почти черная. С каждым днем их зацветает все больше. Вско­ре откроют свои огромные бу­тоны трубчатые лилии и не­сколько недель весь сад будет наполнен ароматом, еле ощу­тимым днем, а вечером распространяющимся на десятки метров.

Скромно прижалась к опоре жимолость с нежным тонким ароматом, подобная красно-оранжевой или белой экзоти­ческой бабочке.

А что там про­свечивает сквозь синеву клематисов?

Это зацвел первый лилейник - огромный цветок, с плотными волнистыми лепе­стками, необычайно яркой апельсиновой окраски. Учас­ток с лилейниками постепенно «загорается», словно звездное небо. Буйство форм и красок! И не беда, что цветок лилей­ника живет один день, завтра это звездное поле будет не менее впечатляющим.

А со временем зацветают величественные гладиолусы забирая все внимание на себя. Хотя эти растения больше подходят для срез­ки, чем для украшения сада, но отказать себе в удоволь­ствии полюбоваться ими в цветнике невозможно. Буке­ты на все случаи жизни, луч­ше и не придумаешь.



Рядом цветут георгины помпонные, шаровидные, кактусовые, нимфейные, декоративные гиганты. Это их первая волна цветения. Осо­бенно хороши невысокие компактные кусты, изобилу­ющие цветками. Однако лет­нее цветение георгин нельзя сравнить с осенним, когда все сорта преображаются, демонстрируя свою истин­ную красоту.

Но вот подошло время, и зацвел осенний шедевр - астры. Цветоводу нужно уде­лить им совсем немного любви и внимания: удалить немахровые экземпляры, отобрать лучшие кусты на семена — вот и все трудно­сти, зато астры с каждым годом становятся все краси­вее. Приглядитесь к ним внимательно - они будто смеются под теплым осен­ним солнцем...

Ударили первые осенние заморозки. Уныло стоят от­цветшие астры. Чем теперь может порадовать цветник?

Оказывается, впереди еще карнавал хризантем.

Есть много сортов, зиму­ющих и цветущих в открытом грунте. Они хорошо перено­сят небольшие морозы, а пе­ресаженные в горшки в по­мещении цветут до Нового года. Однако и это еще не все, после хризантем в саду цветет многолетняя астра, или как ее называют в народе - «мороз». Современные сорта радуют обильным цве­тением и разнообразием от­тенков.

Утром выпал первый не­смелый снежок. Вот и конец сезона. До следующей вес­ны.

Н. Колесников

Газета «САДОВОД»







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::. прочитало: 92 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.