Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол

::. Утром выпал первый снежок. Вот и конец сезона | Цветоводство
Утром выпал первый снежок. Вот и конец сезона
Несмотря на постоянные трудности по уходу за цветниками, конечный ре­зультат просто окрыляет.
У меня в некоторой степе­ни сбылась мечта о прекрас­ном саде. Как только сойдет снег, на моем цветнике уже сверкают ранневесенние луковичные - гиацинты, нар­циссы, тюльпаны. После се­рой зимы кажутся чудом подснежники, мускари, а уж о гиацинтах, нарциссах, тюльпанах и говорить нече­го - они великолепны! На смену ранним сортам тюльпанов зацветают поздние, как бы завершая весенний марафон луковичных куль­тур. И вот уже эстафету подхватывают пионы и ирисы. Яркие краски и аромат про­сто ошеломляют! Глаз не оторвать от изумительного пиона сорта Кэрол: цветок - насыщенного красного цве­та, а бутон, словно прекрас­ная роза. Не оставляют рав­нодушным сорта японских пионов - Акрони Неон. А сколько еще других сортов! То тут, то там раскрывают свои бутоны ирисы. Их цвет­ки с неповторимым арома­том, как огромные разно­цветные сказочные бабочки.
Дополняют эту великолеп­ную картину огромные двух­метровые дельфиниумы разнообразной окраски - от белых до темно-фиолетовых.
Многолетние цветы очень хороши, но нельзя недооце­нивать и летники, выращен­ные из семян. Своим легким очарованием они прекрасно подчеркнут красоту много­летников.
На клумбе, словно в калей­доскопе, ежедневно сменя­ются краски и формы. Как прекрасны годеции! Иберис соревнуется красотой с трех­цветным вьюнком. Строгие ряды бархатцев выглядят, как солдатики, их низкорос­лые компактные кусты сохра­няют декоративный вид до первых заморозков.
Красочным изысканным ковром покрыл землю цве­тущий махровый портулак. Сверкают на солнце желтиз­ной космея, кореопсис, рудбекия, эшшольция. В белых кружевах щеголяет молочай. Гордо подняв свои огромные гребешки, красуется на солн­це целозия. Ситцем пестреют гипсофила, лен, флоксы. Ко­кетливо кивает своими темно-пурпурными головками скаби­оза, а в это время арктотис с ромашкой спорят, кто из них красивее.
Вечереет. Утомленные сол­нцем, блекнут краски цветов. Но Щеголиха энотера, навер­ное, собирается веселиться целую ночь, все раскрывает и раскрывает свои зеленовато-желтые цветы. Никогда бы не подумал, что они такие огром­ные - до 8 см. Похорошел к вечеру и мирабилис.
Как прекрасно утром в саду, когда свежо, чисто, и все зве­нит от росы! Как можно не лю­боваться садом в эти утрен­ние часы? А если утро пораду­ет вас еще и дивными красками вновь распустив­шихся цветков, на весь день обеспечено хорошее настрое­ние.
По краю дорожки, умытая росой, пытается привлечь вни­мание оригинальными бело-окаймленными листьями хос­та. Ей безразлично, что цветы у нее невзрачные, зато свои декоративные листья она де­монстрирует весь сезон - с весны до по­здней осени. В тени отдыхает бадан, прикрыв корни своими мощными лис­тьями. Гордо, не суетясь, сто­ит очиток вид­ный.
Гибискус травянистый уверен в себе и не признает ни­каких титулов. Он знает, кто бы ни посетил этот сад, его заметит.
Плотной сте­ной в самом «трудном» мес­те, где ничего не хочет расти, обжилась рудбекия «Золотой шар». У нее крупных махровых цветков больше, чем звезд на небе. Ну, чем не королева!
Несмело распускаются буто­ны самых ранних лилий: эта оранжевая, но какой насыщен­ный цвет, а эта, наверное, бу­дет розовой; рядом красуется почти черная. С каждым днем их зацветает все больше. Вско­ре откроют свои огромные бу­тоны трубчатые лилии и не­сколько недель весь сад будет наполнен ароматом, еле ощу­тимым днем, а вечером распространяющимся на десятки метров.
Скромно прижалась к опоре жимолость с нежным тонким ароматом, подобная красно-оранжевой или белой экзоти­ческой бабочке.
 А что там про­свечивает сквозь синеву клематисов?
Это зацвел первый лилейник - огромный цветок, с плотными волнистыми лепе­стками, необычайно яркой апельсиновой окраски. Учас­ток с лилейниками постепенно «загорается», словно звездное небо. Буйство форм и красок! И не беда, что цветок лилей­ника живет один день, завтра это звездное поле будет не менее впечатляющим.
А со временем зацветают величественные гладиолусы забирая все внимание на себя. Хотя эти растения больше подходят для срез­ки, чем для украшения сада, но отказать себе в удоволь­ствии полюбоваться ими в цветнике невозможно. Буке­ты на все случаи жизни, луч­ше и не придумаешь.

Рядом цветут георгины помпонные, шаровидные, кактусовые, нимфейные, декоративные гиганты. Это их первая волна цветения. Осо­бенно хороши невысокие компактные кусты, изобилу­ющие цветками. Однако лет­нее цветение георгин нельзя сравнить с осенним, когда все сорта преображаются, демонстрируя свою истин­ную красоту.
Но вот подошло время, и зацвел осенний шедевр - астры. Цветоводу нужно уде­лить им совсем немного любви и внимания: удалить немахровые экземпляры, отобрать лучшие кусты на семена — вот и все трудно­сти, зато астры с каждым годом становятся все краси­вее. Приглядитесь к ним внимательно - они будто смеются под теплым осен­ним солнцем...
Ударили первые осенние заморозки. Уныло стоят от­цветшие астры. Чем теперь может порадовать цветник?
Оказывается, впереди еще карнавал хризантем.
Есть много сортов, зиму­ющих и цветущих в открытом грунте. Они хорошо перено­сят небольшие морозы, а пе­ресаженные в горшки в по­мещении цветут до Нового года. Однако и это еще не все, после хризантем в саду цветет многолетняя астра, или как ее называют в народе - «мороз». Современные сорта радуют обильным цве­тением и разнообразием от­тенков.
Утром выпал первый не­смелый снежок. Вот и конец сезона. До следующей вес­ны.
Н. Колесников
Газета «САДОВОД»



Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 92 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
Реклама



календарь
«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Декабрь 2021 (16)
Ноябрь 2021 (22)
Октябрь 2021 (21)
Сентябрь 2021 (21)
Август 2021 (24)
Июль 2021 (23)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"