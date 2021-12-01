|Утром выпал первый снежок. Вот и конец сезона
Несмотря на постоянные трудности по уходу за цветниками, конечный результат просто окрыляет.
У меня в некоторой степени сбылась мечта о прекрасном саде. Как только сойдет снег, на моем цветнике уже сверкают ранневесенние луковичные - гиацинты, нарциссы, тюльпаны. После серой зимы кажутся чудом подснежники, мускари, а уж о гиацинтах, нарциссах, тюльпанах и говорить нечего - они великолепны! На смену ранним сортам тюльпанов зацветают поздние, как бы завершая весенний марафон луковичных культур. И вот уже эстафету подхватывают пионы и ирисы. Яркие краски и аромат просто ошеломляют! Глаз не оторвать от изумительного пиона сорта Кэрол: цветок - насыщенного красного цвета, а бутон, словно прекрасная роза. Не оставляют равнодушным сорта японских пионов - Акрони Неон. А сколько еще других сортов! То тут, то там раскрывают свои бутоны ирисы. Их цветки с неповторимым ароматом, как огромные разноцветные сказочные бабочки.
Дополняют эту великолепную картину огромные двухметровые дельфиниумы разнообразной окраски - от белых до темно-фиолетовых.
Многолетние цветы очень хороши, но нельзя недооценивать и летники, выращенные из семян. Своим легким очарованием они прекрасно подчеркнут красоту многолетников.
На клумбе, словно в калейдоскопе, ежедневно сменяются краски и формы. Как прекрасны годеции! Иберис соревнуется красотой с трехцветным вьюнком. Строгие ряды бархатцев выглядят, как солдатики, их низкорослые компактные кусты сохраняют декоративный вид до первых заморозков.
Красочным изысканным ковром покрыл землю цветущий махровый портулак. Сверкают на солнце желтизной космея, кореопсис, рудбекия, эшшольция. В белых кружевах щеголяет молочай. Гордо подняв свои огромные гребешки, красуется на солнце целозия. Ситцем пестреют гипсофила, лен, флоксы. Кокетливо кивает своими темно-пурпурными головками скабиоза, а в это время арктотис с ромашкой спорят, кто из них красивее.
Вечереет. Утомленные солнцем, блекнут краски цветов. Но Щеголиха энотера, наверное, собирается веселиться целую ночь, все раскрывает и раскрывает свои зеленовато-желтые цветы. Никогда бы не подумал, что они такие огромные - до 8 см. Похорошел к вечеру и мирабилис.
Как прекрасно утром в саду, когда свежо, чисто, и все звенит от росы! Как можно не любоваться садом в эти утренние часы? А если утро порадует вас еще и дивными красками вновь распустившихся цветков, на весь день обеспечено хорошее настроение.
По краю дорожки, умытая росой, пытается привлечь внимание оригинальными бело-окаймленными листьями хоста. Ей безразлично, что цветы у нее невзрачные, зато свои декоративные листья она демонстрирует весь сезон - с весны до поздней осени. В тени отдыхает бадан, прикрыв корни своими мощными листьями. Гордо, не суетясь, стоит очиток видный.
Гибискус травянистый уверен в себе и не признает никаких титулов. Он знает, кто бы ни посетил этот сад, его заметит.
Плотной стеной в самом «трудном» месте, где ничего не хочет расти, обжилась рудбекия «Золотой шар». У нее крупных махровых цветков больше, чем звезд на небе. Ну, чем не королева!
Несмело распускаются бутоны самых ранних лилий: эта оранжевая, но какой насыщенный цвет, а эта, наверное, будет розовой; рядом красуется почти черная. С каждым днем их зацветает все больше. Вскоре откроют свои огромные бутоны трубчатые лилии и несколько недель весь сад будет наполнен ароматом, еле ощутимым днем, а вечером распространяющимся на десятки метров.
Скромно прижалась к опоре жимолость с нежным тонким ароматом, подобная красно-оранжевой или белой экзотической бабочке.
А что там просвечивает сквозь синеву клематисов?
Это зацвел первый лилейник - огромный цветок, с плотными волнистыми лепестками, необычайно яркой апельсиновой окраски. Участок с лилейниками постепенно «загорается», словно звездное небо. Буйство форм и красок! И не беда, что цветок лилейника живет один день, завтра это звездное поле будет не менее впечатляющим.
А со временем зацветают величественные гладиолусы забирая все внимание на себя. Хотя эти растения больше подходят для срезки, чем для украшения сада, но отказать себе в удовольствии полюбоваться ими в цветнике невозможно. Букеты на все случаи жизни, лучше и не придумаешь.
Рядом цветут георгины помпонные, шаровидные, кактусовые, нимфейные, декоративные гиганты. Это их первая волна цветения. Особенно хороши невысокие компактные кусты, изобилующие цветками. Однако летнее цветение георгин нельзя сравнить с осенним, когда все сорта преображаются, демонстрируя свою истинную красоту.
Но вот подошло время, и зацвел осенний шедевр - астры. Цветоводу нужно уделить им совсем немного любви и внимания: удалить немахровые экземпляры, отобрать лучшие кусты на семена — вот и все трудности, зато астры с каждым годом становятся все красивее. Приглядитесь к ним внимательно - они будто смеются под теплым осенним солнцем...
Ударили первые осенние заморозки. Уныло стоят отцветшие астры. Чем теперь может порадовать цветник?
Оказывается, впереди еще карнавал хризантем.
Есть много сортов, зимующих и цветущих в открытом грунте. Они хорошо переносят небольшие морозы, а пересаженные в горшки в помещении цветут до Нового года. Однако и это еще не все, после хризантем в саду цветет многолетняя астра, или как ее называют в народе - «мороз». Современные сорта радуют обильным цветением и разнообразием оттенков.
Утром выпал первый несмелый снежок. Вот и конец сезона. До следующей весны.
Н. Колесников
Газета «САДОВОД»
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