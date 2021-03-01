Виноград – в Челябинской области

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Занимаясь 15 лет виноградарством и распространяя саженцы и черенки этой культуры по всей территории России, я неоднократно убеждался в том, что та технология посадки винограда, которая используется мной, позволяет выращивать его во всех регионах России–от южных границ до северных областей.

Суть этой технологии заключается в следующем. Для посадки саженца винограда необходимо выкопать яму диаметром и глубиной 1 м. Эти размеры выбраны для того, чтобы корневая система молодого саженца чувствовала себя благоприятно в данном объеме при условии заполнения ямы определенной смесью. Дно ямы обязательно должно быть перекопано, чтобы грунт был рыхлым, а не утоптанным как асфальт. Дно ямы нужно заполнить на высоту 20 см крупными камнями или булыжниками таким образом, чтобы между ними образовались воздушные полости. Они нужны для того, чтобы во время ливневых или затяжных дождей вода не задерживалась в верхней части посадочной ямы, а уходила в эти полости. Остальной объем ямы заполняется легкой влагопроницаемой смесью, состоящей из земли, старого перегноя, щебня средней фракции или крупного шлака, крупнозернистого или речного песка. Все компоненты смеси берутся в равных долях. В эту смесь добавляется ведро древесной золы и кости крупного рогатого скота. Калий, который содержится в костях, способствует лучшему одревеснению лозы, а животный фосфор увеличивает сахаристость ягод. Все эти компоненты нужно перемешать так, чтобы масса стала однородной. Смесь необходимо засыпать в яму, недосыпав до верха 20 см.

Посадочную яму готовят загодя, чтобы прошедшие дожди осадили в ней смесь, иначе могут оборваться корешки у посаженного саженца. Если времени нет, то яму нужно 2-3 раза хорошо пролить водой. Одно-, двух-, трехлетний саженец лучше всего посадить весной, до распускания почек и начала сокодвижения. Более старые саженцы использовать нецелесообразно, потому что у них уже большая корневая система, и, не повредив ее, невозможно пересадить растение на новое место. Травмированный саженец плохо приживается и очень долго болеет. Лучше такой куст оставить на старом месте, а из его чубука вырастить молодой саженец, который посадить на новое место. Для посадки такого саженца в посадочной яме нужно выкопать ямку с бугорком в середине. Ямку полить водой. Поставить в нее саженец, расправить корни таким образом, чтобы они спускались с бугорка вниз. Если же корешок будет направлен вверх, то место перегиба загнивает, и корневая система может полностью сгнить. Глубина ямки должна быть такой, чтобы при ее закапывании в ней оказались 3-4 почки. Это нужно для того, чтобы создать запас подземных почек, которые в случае гибели надземной части куста винограда проснутся и быстро восстановят рукава винограда. Ямку засыпать смесью и полить водой.

Саженцы этого года, выращенные в контейнерах, нужно высаживать в грунт только после того, как миновали все весенние заморозки, и когда почва прогрелась до 14°C. Это, как правило, вторая половина июня. Если такой саженец посадить раньше, то его корневая система может переохладиться, и он прекратит свое развитие или вообще погибнет. Саженцы, попавшие под холодовой стресс, в семилетнем возрасте выглядят как двухлетки и не плодоносят. Под саженец в контейнере в посадочной яме нужно выкопать ямку с плоским дном такой глубины, чтобы в ней оказались 3-4 почки. Ямку полить теплой водой. Освободить саженец из контейнера и поставить его на дно ямки. Ямку засыпать смесью и полить водой. Посаженные растения, как правило, больше не поливаются. Поливать их нужно только во время засухи, когда пожелтела придорожная трава, или когда у винограда лозы начали обвисать как плети у огурцов при недостатке влаги. Под куст винограда выливается 5-7 ведер воды. Если засуха продолжается, то полив повторить через 10-15 дней. На следующий год, в конце июня, посадочную яму нужно полностью засыпать смесью с бугорком высотой 50 см. Это нужно для того, чтобы дождевая вода скатывалась и не попадала в посадочную яму. Бугорок способствует лучшему прогреву корневой системы винограда, тем самым сокращая вегетативный период развития растения. Вышеописанный метод увеличивает корневую систему винограда благодаря глубинной посадке лозы и насыпанному бугорку вокруг саженца. Виноград сразу же образует корневую систему ниже поверхности земли. Почки, закопанные в землю, позволяют ему быстро восстановиться после экстремальных ситуаций. За счет бугорков такая система посадки позволяет получать более ранний урожай ягод.

Мне вспоминается один случай.

Женщина, купившая у меня саженец винограда сорта Алешенькин, посадила его «под лопату». Через 2 года она сообщила, что у нее виноград заплодоносил и дал первые 2 грозди. На следующий год она собрала ведро ягод. Причем каждый раз она подчеркивала, что никаких ям копать не надо, что виноград у нее растет и плодоносит без всяких ям. Затем наступило холодное дождливое лето. В это лето виноград погиб как у тех, кто посадил его «под лопату», так и у тех, кто выращивал виноград в траншеях по низинам, куда собиралась вода со всех окрестностей. Вода переувлажнила почву и вытеснила из нее воздух. А корневая система винограда без воздуха существовать не может. Поэтому при переувлажнении почвы, в сочетании с низкими температурами, при которых замедляется процесс испарения влаги из земли, корни у винограда загнивают, и куст погибает. Погиб виноград и у этой женщины. Следующей весной она снова обратилась ко мне и сказала, что пришла за новым саженцем, а яму под него, как я рекомендую, уже подготовила. Чтобы понять эту простую истину, она потеряла куст винограда и 5 лет. И пришлось ей начинать все сначала. Теперь что касается того, при какой глубине корни винограда работают, а при какой нет. Это вопрос очень спорный. Чтобы пересадить 3-летний саженец винограда и не повредить при этом корневую систему, я выкопал яму глубиной более 1,2 м, но так и не смог добраться до мелких корешков двух корней, которые на этой глубине были толщиной в карандаш и абсолютно здоровы. Пришлось их обрубить лопатой. Боковые корни у этого куста достигали 1,5 м и выросли за пределы посадочной ямы.

Н. Сергеев, Челябинская обл., г. Южноуральск

Газета «САДОВОД»

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::. прочитало: 165 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.