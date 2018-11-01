Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол


::. Облепиха (Hippophae rhamnoides L) | Ваш сад / Облепиха
Облепиха (Hippophae rhamnoides L)
По берегам рек, озер, на окраинах болот, на заболоченных лугах в Сибири, на Кавказе, в Средней Азии, в Казахстане, Татарии, Бурятии часто встречаются древовидные кустарники или деревья с плодами от желтого до оранжево-красного цветов различной формы, которые буквально облепляют ветки сплошным изысканным покровом.
Вы, конечно, уже догадались, что речь идет о достаточно известной в наших краях облепихе. В естественных условиях это растение можно встретить в Калининградской области и странах Балтии. А самое интересное, что латинское название облепихи (Hippophae rhamnoides L) происходит от греческого слова, означающего "лошадь", так как в древней Греции облепихой лечили лошадей.
Немного истории
С незапамятных времен облепиха была известна в первую очередь как лекарственное сырье. Упоминания о ней встречаются в карело-финском эпосе "Калевала", в старинных рецептах бурятских лам, сибирских староверов, преданиях кавказских горцев и жителей Средней Азии. Интересно, что с древности люди использовали различные способы получения продукта, напоминающего облепиховое масло.
А между тем в коллекциях ботанических садов России облепиха появилась в XIX веке в качестве декоративного растения. Пионером введения этой культуры в декоративное садоводство был в нашей стране Санкт-Петербургский ботанический сад.
А одним из первых селекционеров, проявивших интерес к облепихе как к плодовому растению, был знаменитый И.В. Мичурин. Он пришел к выводу, что в средней полосе России сеянцы, выращенные из семян, полученных из Германии, в первую же зиму вымерзают, между тем как сибирские семена дают вполне выносливые сеянцы.
Всплеск интереса к облепихе как к плодовому и лекарственному растению относится к 50-м годам прошлого века, когда был установлен поливитаминный состав ее плодов и доказана их ценность.
Кладовая здоровья
Нетрудно доказать полезность облепихи для человека, приведя некоторые цифры. В науке используется единица "мг%" - это содержание того или иного витамина (в миллиграммах) в 100 г плодов. Итак, мг% облепихи: аскорбиновая кислота (витамин С) содержится в количестве 50-500 мг%. Это намного больше, чем в плодах крыжовника, кизила, лимона. Максимум содержания наблюдается в полдень, затем концентрация постепенно понижается в 1,5 раза. В красных плодах аскорбиновой кислоты обычно больше, чем в желтых, в кожуре больше, чем в соке, в незрелых плодах больше, чем в зрелых. В молодых листьях концентрация витамина С достигает 56 мг%. Бэта-каротин (провитамин А) - в среднем 50 мг%, что в несколько раз выше, чем, в моркови и тыкве. Токоферол (витамин Е) - 8-16 мг%. По содержанию этого витамина облепиха из всех плодовых растений уступает только морошке. Флавоноиды (витамин Р) и другие фенольные соединения. В плодах содержатся в количестве 24-25 мг%, что примерно соответствует концентрации этих веществ в крупноплодных яблоках. Филлохинон (витамин К1) - 0,8 - 1,5 мг%, что значительно больше, чем в плодах рябины обыкновенной, аронии черноплодной, черной смородины и шиповника.
В плодах облепихи присутствуют также тиамин (В 1), рибофлавин (В2) и фолиевая кислота (В9). Обнаружены в плодах и микроэлементы: Fе, Мg, Мn, В, S, Аl, Sn, Сl и другие.
Жир в разных частях растения содержится в концентрациях: в мякоти и кожице плода - 2-10%, в семенах - 5-17%, в коре -3,1%, в листьях - 0,1-0,9%. С древнейших времен народная медицина широко применяет облепиховые отвары: ягод - как противоцинготное средство, болеутоляющее, для лечения кожных болезней; листьев и ягод - при подагре, ревматизме; ягод и веток - при выпадении волос; семян - как слабительное.
Чудо-масло
Облепиховое масло широко используется в медицине при лечении самых разнообразных заболеваний. Перечислим лишь те, в борьбе с которыми облепиховое масло является официально признанным средством. Это кожные болезни, обморожения, ожоги, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, лучевые поражения, сахарный диабет, анемия, гипертония, некоторые гинекологические заболевания, выпадение волос.

К. Голубев

Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 21 | автор: sadovod | Сегодня, 13:33 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама









календарь
«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Ноябрь 2018 (9)
Октябрь 2018 (25)
Сентябрь 2018 (19)
Август 2018 (23)
Июль 2018 (23)
Июнь 2018 (22)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"