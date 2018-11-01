Облепиха (Hippophae rhamnoides L)

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По берегам рек, озер, на окраинах болот, на заболоченных лугах в Сибири, на Кавказе, в Средней Азии, в Казахстане, Татарии, Бурятии часто встречаются древовидные кустарники или деревья с плодами от желтого до оранжево-красного цветов различной формы, которые буквально облепляют ветки сплошным изысканным покровом.

Вы, конечно, уже догадались, что речь идет о достаточно известной в наших краях облепихе. В естественных условиях это растение можно встретить в Калининградской области и странах Балтии. А самое интересное, что латинское название облепихи (Hippophae rhamnoides L) происходит от греческого слова, означающего "лошадь", так как в древней Греции облепихой лечили лошадей.

Немного истории

С незапамятных времен облепиха была известна в первую очередь как лекарственное сырье. Упоминания о ней встречаются в карело-финском эпосе "Калевала", в старинных рецептах бурятских лам, сибирских староверов, преданиях кавказских горцев и жителей Средней Азии. Интересно, что с древности люди использовали различные способы получения продукта, напоминающего облепиховое масло.

А между тем в коллекциях ботанических садов России облепиха появилась в XIX веке в качестве декоративного растения. Пионером введения этой культуры в декоративное садоводство был в нашей стране Санкт-Петербургский ботанический сад.

А одним из первых селекционеров, проявивших интерес к облепихе как к плодовому растению, был знаменитый И.В. Мичурин. Он пришел к выводу, что в средней полосе России сеянцы, выращенные из семян, полученных из Германии, в первую же зиму вымерзают, между тем как сибирские семена дают вполне выносливые сеянцы.

Всплеск интереса к облепихе как к плодовому и лекарственному растению относится к 50-м годам прошлого века, когда был установлен поливитаминный состав ее плодов и доказана их ценность.

Кладовая здоровья

Нетрудно доказать полезность облепихи для человека, приведя некоторые цифры. В науке используется единица "мг%" - это содержание того или иного витамина (в миллиграммах) в 100 г плодов. Итак, мг% облепихи: аскорбиновая кислота (витамин С) содержится в количестве 50-500 мг%. Это намного больше, чем в плодах крыжовника, кизила, лимона. Максимум содержания наблюдается в полдень, затем концентрация постепенно понижается в 1,5 раза. В красных плодах аскорбиновой кислоты обычно больше, чем в желтых, в кожуре больше, чем в соке, в незрелых плодах больше, чем в зрелых. В молодых листьях концентрация витамина С достигает 56 мг%. Бэта-каротин (провитамин А) - в среднем 50 мг%, что в несколько раз выше, чем, в моркови и тыкве. Токоферол (витамин Е) - 8-16 мг%. По содержанию этого витамина облепиха из всех плодовых растений уступает только морошке. Флавоноиды (витамин Р) и другие фенольные соединения. В плодах содержатся в количестве 24-25 мг%, что примерно соответствует концентрации этих веществ в крупноплодных яблоках. Филлохинон (витамин К1) - 0,8 - 1,5 мг%, что значительно больше, чем в плодах рябины обыкновенной, аронии черноплодной, черной смородины и шиповника.

В плодах облепихи присутствуют также тиамин (В 1), рибофлавин (В2) и фолиевая кислота (В9). Обнаружены в плодах и микроэлементы: Fе, Мg, Мn, В, S, Аl, Sn, Сl и другие.

Жир в разных частях растения содержится в концентрациях: в мякоти и кожице плода - 2-10%, в семенах - 5-17%, в коре -3,1%, в листьях - 0,1-0,9%. С древнейших времен народная медицина широко применяет облепиховые отвары: ягод - как противоцинготное средство, болеутоляющее, для лечения кожных болезней; листьев и ягод - при подагре, ревматизме; ягод и веток - при выпадении волос; семян - как слабительное.

Чудо-масло

Облепиховое масло широко используется в медицине при лечении самых разнообразных заболеваний. Перечислим лишь те, в борьбе с которыми облепиховое масло является официально признанным средством. Это кожные болезни, обморожения, ожоги, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, лучевые поражения, сахарный диабет, анемия, гипертония, некоторые гинекологические заболевания, выпадение волос.



К. Голубев



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::. прочитало: 21 | автор: sadovod | Сегодня, 13:33 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.