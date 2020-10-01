САЛАТ "ОСЕННИЙ". (Заготовки на зиму)

Урожай собран. Настало время зимних заготовок.

И так начнем:

Подготовленные томаты, сладкий перец и лук нарезать кольцами. Морковь натереть на крупной терке. Уложить овощи слоями в кастрюлю, пересыпав солью, оставить при комнатной температуре на 4-5 часов для получения сока. Сок слить, положить в него сахар и растительное масло, довести до кипения и добавить уксус. Полученным маринадом залить овощи, поставить на огонь, довести до кипения и кипятить на слабом огне 15-20 минут. Затем овощи разложить в подготовленные горячие банки, закатать, перевернуть на крышку, тепло укутать и оставить до охлаждения.



Набор продуктов на 3-литровую банку: томатов красных крепких -1,5 кг; сладкого перца, моркови и лука - по 0,5 кг, растительного масла - 150 г, уксуса 9%-го - 100-150 г, сахара - 150 г, соли 50 г.



Л. Королева

Газета "САДОВОД"

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