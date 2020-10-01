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::. САЛАТ ИЗ КАБАЧКОВ И ЯБЛОК | Рецепты
САЛАТ ИЗ КАБАЧКОВ И ЯБЛОК (Заготовки на зиму)
В горячие стерилизованные банки уложить слоями подготовленные и нарезанные кабачки, яблоки и лук примерно в равных количествах, добавляя по желанию пряную зелень. Количество лука можно уменьшить. Добавить хрен, нарезанный очень тонкими полосками. Залить содержимое банки кипятком на 5-10 минут. Затем воду слить и снова довести до кипения. Добавить в банку соль, сахар, лимонную кислоту, залить кипятком и закатать. Перевернуть на крышку, закрыть чем-нибудь теплым и оставить до остывания.

На 1 литровую банку: сахарный песок - 1 ст. ложка, соль - 1 ст. ложка (без верха), лимонная кислота -0,25 чайной ложки.

Л. Королева
Газета "САДОВОД"
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::. прочитало: 135 | автор: sadovod | Вчера, 10:17 | Комментариев 0 |
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