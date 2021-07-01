Сапропель желательно вносить под перекопку

Ил пресных вод (сапропель) накапливается на дне озер и рек. Этот продукт органических и минеральных отложений очень полезен как удобрение для огородов (если вблизи водоема нет промышленных предприятий, отравляющих окружающую среду).

Он представляет собой желеобразную массу темно-оливковой, коричневой, серой, серо-желтой, голубоватой, розовой, красной или почти черной окраски. Однако при соприкосновении с кислородом он быстро теряет цвет. Сапропель, как правило, не имеет запаха. Это продукт жизнедеятельности громадного количества микроорганизмов, которые очищают воду от всяких примесей. Отдельные их виды способны существовать даже в отсутствие кислорода, в самой грязной, отвратительно пахнущей воде. Это серобактерии и нитчатые бактерии, которые разлагают органические остатки и выделяют сероводород и метан. В иле таких загрязненных водоемов развивается множество червей трубочников, которые выставляют из воды свою дыхательную трубку, напоминающую перископ подводной лодки. Ил этих водоемов лучше не использовать в качестве удобрений. Наиболее чистый сапропель образуется в тех водоемах, где обитают рыбы, водоросли, цветковые растения, ракообразные. Нечерноземная зона богата озерами и реками, в которых имеются огромные запасы сапропеля. Исключение составляют кремнеземистые сапропели, которые не представляют ценности как источники питательных веществ. Химический состав сапропеля неодинаков, он зависит от местонахождения озера или пруда. Различают высокозольные сапропели, при сжигании которых остается 70-80% золы, повышеннозольные (50-70%), среднезольные (30-50%) и малозольные (до 30%).

Сапропель содержит (%): азота 0,6-3,4; кальция 2,3-3,4; магния 0,18-2,3; фосфора 0,14-0,15. Некоторые виды сапропеля богаты кальцием и органикой, содержащими биологически активные вещества (витамины, стимуляторы роста, гормоны, антибиотики). Такие сапропели применяют в медицине в качестве лечебных грязей. Азотистые вещества сапропеля малодоступны для растений. Только после внесения в почву они с помощью микроорганизмов подвергаются разложению до доступных соединений. Особое значение имеют сапропели, накапливающие кальций, поскольку они нейтрализуют кислые почвы лучше, чем другие известковые материалы. Кальций сапропеля хорошо усваивается растениями. В иле пресных вод практически отсутствуют возбудители болезней. Обычно сапропель добывают земснарядами и помещают в отстойники, в которых после промораживания и последующей естественной сушки он превращается в рыхлую массу влажностью 80%.

Огородники, которые добывают сапропель самостоятельно из обмелевших озер и рек, должны знать, что перед использованием его нужно обязательно проветрить для удаления вредных веществ и испарения влаги, для чего сапропель следует разложить на земле и в течение лета перелопатить 3-4 раза. Использовать удобрение сразу нельзя. Доставать из воды его удобно закрепленным на черешке ведром, на дне которого сделаны дырки. Сапропель особенно эффективен на кислых дерновоподзолистых и песчаных почвах. Его можно вносить под все овощные культуры в три раза больше, чем навоза, тогда его действие как источника питательных веществ сохраняется в течение 8- 12 лет. Сапропель желательно вносить под перекопку (3-5 кг на 1 м2), равномерно распределяя по всей площади. Его очень полезно использовать для приготовления компостов вместе с навозом, навозной жижей и растительными остатками.

И. Константинов, канд. с.-х. наук

Газета «САДОВОД»

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