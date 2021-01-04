Пищевые потребности овощных культур

Овощные культуры потребляют и выносят с урожаем большое количество питательных элементов (табл. 1), значительно больше, чем другие культурные растения. Способность овощных культур к потреблению из почвы основных питательных веществ зависит от особенностей их корневой системы. Одни растения, например тыква, нуждаются в большом количестве питательных веществ. Благодаря мощной корневой системе они извлекают такие вещества из более глубоких слоев почвы. А вот огурец, обладая не меньшей потребностью в питательных веществах, имеет слабую корневую систему, которая находит нужные вещества только в верхнем рыхлом плодородном слое почвы.

Кроме того, потребность в питательных веществах зависит не только от вида культуры, но также от фазы роста и развития растений.



Известно, что капуста потребляет больше азота, чем морковь и свекла, и использует его равномерно в течение всего периода выращивания. Луку же в начале вегетации требуется больше азота, а в середине (июль) – калия. Его все овощные культуры поглощают много. Столовая свекла имеет растянутый период потребления отдельных элементов, однако больше всего азота ей требуется в июле – августе – при интенсивном росте ботвы, а калия и фосфора – при образовании и созревании корнеплода. Огурец основную часть питательных веществ потребляет в период цветения и плодоношения, причем при цветении ему нужно больше азота и фосфора, а при массовом плодоношении – калия. Максимум поглощения калия приходится на последнюю декаду августа. Потребность растений в минеральных элементах на разных фазах их роста и развития может служить основой для внесения удобрений. Но при этом надо учитывать тип почв и содержание в них питательных элементов. Почвы Нечерноземной зоны существенно различаются по свойствам и содержанию питательных веществ. По степени обеспеченности питательными веществами их делят на 4 группы (табл. 2).

Растения используют запасы питательных веществ, находящихся в почве, а также дополнительно внесенные удобрения.

Коэффициенты использования питательных веществ для различных культур неодинаковы (табл. 3). Потери питательных веществ происходят из-за вымывания их в нижние слои почвы или перехода в нерастворимые соединения. Различная эффективность отдельных видов удобрений определяется влагообеспеченностью, уровнем агротехники, плодородием почв, метеорологическими условиями года, предшественниками и т. д. Так, на дерновоподзолистых почвах очень важную роль играют азотные удобрения даже при умеренном обеспечении фосфором и калием, а на почвах, бедных фосфором, эффективность азотных удобрений резко снижается.



Большое значение имеет микрорельеф. Например, на северном склоне из-за большого снегоотложения питательные вещества (прежде всего калий) вымываются сильнее, чем на южном. Южный склон промачивается слабее, чем северный, а запасы водорастворимых солей накапливаются в верхнем, пахотном, слое. Кроме того, численность микроорганизмов, способных осваивать гумусовые вещества, на южном склоне на 35-45% выше, чем на северном. Следует также отметить, что в минеральных удобрениях обычно встречаются примеси элементов, таких как хлор, натрий, отрицательно влияющих на развитие овощных культур. К тому же при длительном использовании удобрений эти примеси изменяют свойства почвы. Большинство минеральных удобрений выпускают в виде кислых форм. Поэтому они подкисляют и без того кислые почвы. Минеральные удобрения поступают в продажу в упаковке, на этикетке которой кроме названия указано процентное содержание элементов питания. Это называется содержанием действующего вещества. В азотных удобрениях действующим веществом служит азот (N), в фосфорных – фосфор в виде оксида фосфора (P2O5),

в калийных – калий в виде оксида калия (K2O), в сложных указывается содержание двух или трех элементов. Разработаны дозы минеральных удобрений в зависимости от планируемой урожайности и содержания подвижных элементов питания (табл. 4). Чтобы рассчитать дозу внесения конкретного удобрения, надо дозу, выраженную в действующем веществе, умножить на 100 и разделить на процент действующего вещества в конкретном удобрении. Например, под капусту мы вносим азот в дозе 8 г д. в. на 1 м2. Сколько карбамида, который содержит 46% азота, нам потребуется? Произведя несложный расчет (8·100)/46, получим 17,4 г карбамида. Сложнее рассчитать, сколько надо внести простых удобрений в дополнение к сложным. Например, под капусту надо внести 8 г азота, 6 г фосфора и 12 г калия. Можно использовать сложное удобрение аммофос, в котором содержится 12% азота и 50% фосфора. Рассчитаем сначала необходимое количество удобрений по фосфору: (6·100)/50 = 12 г, т. е. чтобы внести 6 г фосфора, надо взять 12 г аммофоса. Сколько же азота содержится в 12 г аммофоса?



В 100 г аммофоса содержится 12 г азота, а в 12 г будет (12·12)/100 = 1,44 г. Следовательно, для того чтобы внести требуемое количество азота под капусту, нужно к 12 г аммофоса добавить еще 6,56 г (чтобы получилось 8 г д. в.) азота в виде простого удобрения, например карбамида, который содержит 46% д. в.: (6,56·100)/46 = 14,2 г. Калий вносим в виде хлористого калия, в котором содержится 60% д. в.: (12·100)/60 = 20 г. Итак, чтобы обеспечить капусту питательными веществами, внесите 12 г аммофоса, 14,2 г карбамида и 20 г хлористого калия.

И. Константинов, канд. с.-х. наук

Газета «САДОВОД»

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