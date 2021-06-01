

::. Кислород в жизни растений | Овощеводство Кислород в жизни растений

Кислород в воздухе составляет около пятой части его объема. Почти весь он имеет биологическое происхождение, выделяясь в результате фотосинтеза растений от расщепления воды в этом процессе под действием световой энергии. Наибольшую потребность в кислороде овощные растения испытывают в процессе дыхания. Он имеет первостепенное значение для корней, как и влага, пища или температура.

Концентрация кислорода в почве и температура ее тесно связаны. Так, при наличии 3% кислорода корни плохо растут в интервале от 18 до 30°C, а при 10% корни нормально развиваются от 18°C и выше, но при 30°C скорость роста снижается. Повышение почвенной температуры требует и подъема концентрации кислорода. Наличие кислорода в составе почвенного воздуха определяется аэрации. Это означает обмен газов между почвой и надземным слоем воздуха, а также внутри корнеобитаемого слоя. Газообмен осуществляется через систему почвенных пор. В период вегетации культур запасы кислорода в почве без притока его извне могут закончиться за 1-4 суток. Поступлению кислорода в почву препятствуют углекислый газ и вода, способствуют рыхлый механический состав, оптимизация поливов и периодические рыхления поверхности. В тепличных грунтах, как правило, воздухообмен лучше, чем в открытом грунте. Недостаток кислорода в почве, как известно, влечет за собой возможность образования в ее нижних слоях сероводорода, метана и других вредных газов, способствующих отмиранию корней. Завядание листьев растений может происходить не только в результате недостатка воды в почве при избыточном испарении в жаркую погоду, но и от недостатка кислорода при излишках воды. Периодические излишние поливы или затопления почвы создают резкую нехватку кислорода. От этого усиливается выделение токсических продуктов, возникших от разложения растительных остатков, возрастает кислотность почвенного раствора, в окультуренной почве происходят возвратные к оподзоливанию процессы. Особое значение кислород имеет в период прорастания семян после посева. При нехватке кислорода фазис затягивается даже при прочих нормальных условиях, так как в семенах приостанавливаются физиологические и биохимические реакции. Считается, что кислород «запускает» механизм ростовых процессов семян. Недостаток кислорода в почве тормозит ростовые процессы в корнях растений, начиная с периода проростков. В их клетках (а следом и в клетках стеблей) замедляется растяжение стенок. Сами стенки становятся тоньше и слабее. Корни хуже ветвятся, корневых волосков возникает меньше, образуются придаточные корни в основании стебля, часть корней занимает поверхностное положение.

Неблагоприятные процессы в корнях влекут снижение общей массы надземных органов растения, уменьшение площади листовых пластинок и содержание хлорофилла в них, падение интенсивности фотосинтеза и поступления его продуктов в корни. В свою очередь, в листья из корней поступает

меньше воды, а с ней и пищи. При дефиците кислорода корни выделяют больше углекислого газа, а также уксусную, щавелевую и другие кислоты, связывающие ряд питательных элементов, делая их недоступными для растений. Кислород внутри растений, выделяясь при реакциях разложения воды, участвует в окислительных процессах. Соединяясь с азотом, он увеличивает содержание нитратов.

Э. Феофилов, засл. агроном России







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::. прочитало: 120 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.