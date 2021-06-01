Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол

::. Кислород в жизни растений | Овощеводство
Кислород в жизни растений
 Кислород в воздухе составляет около пятой части его объема. Почти весь он имеет биологическое происхождение, выделяясь в результате фотосинтеза растений от расщепления воды в этом процессе под действием световой энергии. Наибольшую потребность в кислороде овощные растения испытывают в процессе дыхания. Он имеет первостепенное значение для корней, как и влага, пища или температура.
Концентрация кислорода в почве и температура ее тесно связаны. Так, при наличии 3% кислорода корни плохо растут в интервале от 18 до 30°C, а при 10% корни нормально развиваются от 18°C и выше, но при 30°C скорость роста снижается. Повышение почвенной температуры требует и подъема концентрации кислорода. Наличие кислорода в составе почвенного воздуха определяется  аэрации. Это означает обмен газов между почвой и надземным слоем воздуха, а также внутри корнеобитаемого слоя. Газообмен осуществляется через систему почвенных пор. В период вегетации культур запасы кислорода в почве без притока его извне могут закончиться за 1-4 суток. Поступлению кислорода в почву препятствуют углекислый газ и вода, способствуют рыхлый механический состав, оптимизация поливов и периодические рыхления поверхности. В тепличных грунтах, как правило, воздухообмен лучше, чем в открытом грунте. Недостаток кислорода в почве, как известно, влечет за собой возможность образования в ее нижних слоях сероводорода, метана и других вредных газов, способствующих отмиранию корней. Завядание листьев растений может происходить не только в результате недостатка воды в почве при избыточном испарении в жаркую погоду, но и от недостатка кислорода при излишках воды. Периодические излишние поливы или затопления почвы создают резкую нехватку кислорода. От этого усиливается выделение токсических продуктов, возникших от разложения растительных остатков, возрастает кислотность почвенного раствора, в окультуренной почве происходят возвратные к оподзоливанию процессы. Особое значение кислород имеет в период прорастания семян после посева. При нехватке кислорода фазис затягивается даже при прочих нормальных условиях, так как в семенах приостанавливаются физиологические и биохимические реакции. Считается, что кислород «запускает» механизм ростовых процессов семян. Недостаток кислорода в почве тормозит ростовые процессы в корнях растений, начиная с периода проростков. В их клетках (а следом и в клетках стеблей) замедляется растяжение стенок. Сами стенки становятся тоньше и слабее. Корни хуже ветвятся, корневых волосков возникает меньше, образуются придаточные корни в основании стебля, часть корней занимает поверхностное положение.
 Неблагоприятные процессы в корнях влекут снижение общей массы надземных органов растения, уменьшение площади листовых пластинок и содержание хлорофилла в них, падение интенсивности фотосинтеза и поступления его продуктов в корни. В свою очередь, в листья из корней поступает
меньше воды, а с ней и пищи. При дефиците кислорода корни выделяют больше углекислого газа, а также уксусную, щавелевую и другие кислоты, связывающие ряд питательных элементов, делая их недоступными для растений. Кислород внутри растений, выделяясь при реакциях разложения воды, участвует в окислительных процессах. Соединяясь с азотом, он увеличивает содержание нитратов.
Э. Феофилов, засл. агроном России



Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 120 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
Реклама



календарь
«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Июнь 2021 (20)
Май 2021 (23)
Апрель 2021 (22)
Март 2021 (22)
Февраль 2021 (20)
Январь 2021 (18)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"