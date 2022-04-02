









::. Рассада вытягивается: почему? что делать? | Овощеводство Рассада вытягивается: почему? что делать?

Причины вытягивания рассады различных культур в принципе одинаковы, и в первую очередь это недостаток света при избытке тепла.

В природе растения приспособлены к условиям, в которых они произрастают, а именно к световому режиму, к изменению температуры воздуха и почвы на протяжении всего вегетационного периода, а также к перемене температуры в светлое и темное время суток. Кроме того, в конкурентной борьбе выживают самые сильные растения, а слабые чаще поражаются болезнями и в конечном итоге погибают.

Выращивая рассаду в домашних условиях, мы изменяем заданную природой схему, стараемся создать растениям на наш взгляд более благоприятные условия, а именно потеплее, побольше подкормок. Но в результате часто наши излишние старания приводят к отрицательным результатам.

А если попытаться создать условия близкие к природным и попробовать устранить негативные влияния непредсказуемых, непредвиденных факторов воздействия природы, то и результат будет другим. Давайте начнем с посева.

В природе всходы растений появляются ранней весной, воздух еще не прогрет. Это в свою очередь сдерживает рост надземной части растения, но не препятствует развитию корешков. Именно в этот период идет усиленный рост корневой системы. Далее температура воздуха повышается, идет развитие надземной части растения, а развитая корневая система усиленно питает вегетативную массу.

А теперь вернемся к нашей рассаде. Семена взошли, тару выставляем в теплое место, да и освещение в комнате ниже, чем на открытом месте. Результат: сильный рост надземной части растения при еще слаборазвитой корневой системе. Даже при хорошо заправленной элементами питания почве слаборазвитые корешки могут быть причиной недостаточного питания быстрорастущего растения.

А при недостатке питания растения наиболее восприимчивы к неблагоприятным факторам, сильнее реагируют на несоответствия теплового и светового режимов, что и приводит к вытягиванию рассады.

Делаем вывод. Как только появляются всходы, выставляем тару с рассадой на самое светлое место, а температуру воздуха снижаем ниже оптимальной для данной культуры градусов на 6-8. Такой перепад температуры обеспечивает в этот период некоторое опережение роста корней по сравнению с надземной частью и предотвращает вытягивание и ослабление подсемядольного колена.

Всегда недостаток света испытывают рассадные растения, посеянные в зимний или ранневесенний периоды, когда естественного свете не хватает и по продолжительности, и по интенсивности. И без дополнительного искусственного освещения растения обречены на вытягивание. При этом происходят изменения в тканях растения: при одинаковом количестве клеток в стебле растения у нормально растущего они меньше размером и расположены горизонтально, а у вытянутого стебля клетки удлиняются и размещаются вертикально. Понятно, что вытянутое растение будет слабым и тонким.

Если одной из причин вытягивания рассады является недостаток света, то темное время суток самый подходящий момент для этого явления. Чтобы избежать этого, давайте снова обратимся с этим вопросом к природе. Ночные температуры воздуха практически всегда ниже дневных, а как мы уже знаем, низкая температура воздуха сдерживает рост надземной части растения. Ночью растение приостанавливает или замедляет рост, а продолжает его в дневное время суток при ярком освещении.

То же следует сделать и нам при выращивании рассады.

Температуру воздуха в темное время суток необходимо снижать градусов на 6 относительно оптимальной. Так у рассады томатов до 16-17оС, у рассады перца до 18оС.

Вытягивание рассады происходит и в светлое время суток при недостаточной освещенности, например, если окна, на подоконниках на которых находится рассада выходят на северную сторону, или если долгое время стоит пасмурная дождливая погода.

В этих условиях необходимо дополнительное искусственное освещение, а если недостаток света имеет временный характер, например пасмурная погода, решением может быть снижение температуры воздуха на несколько градусов. Вопрос регулирования температурного режима при выращивании рассады очень важен. В домашних условиях его решают различными способами: выносят рассаду на ночь на лоджию, где температура несколько ниже комнатной, или за занавеской регулируют температуру форточкой.

Косвенной причиной вытягивания рассады может быть недостаток элементов питания в почве, недостаточный объем посадочной тары. Именно при недостатках пищевого режима овощные культуры сильнее реагируют на неблагоприятные условия тепла и света.

Но что делать, если рассада вытянулась? В начале апреля еще есть время посеять семена на рассаду и создать ей необходимые условия, препятствующие её вытягиванию. Ну а если настало время высадки рассады в теплицу, а у вас на подоконнике тонкая и длинная рассада? Рассаду томатов есть возможность спасти.

Такую рассаду высаживают лежа. Оставляют на таком растении сверху 5-6 листьев. Остальные удаляют. Эту процедуру делают за день-два до высадки. В почве делают канавки направлением север-юг, глубиной 15-20 см и укладывают длинный стебелек в эту канавку корешком на юг. Засыпают. Вскоре на подземной части стебля образуется мощная корневая система, а верхняя часть выпрямится и начнет быстро расти и развиваться. Потерь урожая, конечно, в этом случае не избежать, но зато вы получите помидорчики, которые вырастили своими собственными руками.

Они почему-то всегда вкуснее.







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::. прочитало: 154 | автор: sadovod | 2 апреля 2022 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.