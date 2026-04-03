Когда и как правильно сеять горох?

Руководство по выращиванию вкусного урожая

Любите хрустящий свежий горошек прямо с грядки или предпочитаете наслаждаться им зимой из баночки консервированного продукта? Тогда эта статья точно для вас! Давайте разберемся, как и когда лучше всего сеять горох, чтобы получить богатый урожай здоровых и сладких бобовых культур.

Выбор места

Горох светолюбивое растение, плохо переносит затенения. Предшественниками для гороха могут быть капуста, картофель корнеплоды, огурец, томат. Главное, не следует сеять на место, где росли в прошлом году бобовые культуры.

Подготовка почвы

Горох предпочитает легкие плодородные почвы, где pH в пределах 6,5,-7,4. На бедных почвах горох дает низкие урожаи. поэтому перед посевом почву заправляют удобрениями. Готовить почву желательно с осени. Под осеннюю перекопку вносят компост или перегной от 4 до 6 кг, 1,5 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. калийных удобрений на 1 кв м. Нормы необходимо корректировать, в зависимости от плодородия почвы и количества внесенных удобрений под предшествующую культуру. Свежий навоз под горох не вносят ни осенью, ни весной. На корнях гороха в дальнейшем поселятся клубеньковые бактерии, которые азот из воздуха превращают в доступную для растений форму. Но пока клубеньковые бактерии не образовались, растениям необходимо азотное питание. Поэтому весной почву рыхлят или перекапывают на 1/3 лопаты, а под перекопку вносят на 1 м кв. по 1 ч. л. мочевины или по 1 ст. л. аммиачной селитры. Большие дозы азотных удобрений задерживают развитие клубеньковых бактерий. Если осенью не были внесены удобрения, то весной вносят все удобрения и заделывают их в почву на штык лопаты перекопкой.

Время посадки

Горох можно сеять в конце мая и даже в июне, но оптимальное время для посева гороха – вторая половина апреля - начало мая, как только почва оттает и слегка прогреется. Семена гороха прорастают при температуре плюс 1-4°С, всходы выдерживают возвратные заморозки. А низкая температура воздуха и почвы способствует опережению роста корневой системы над наземной частью. В дальнейшем сильная корневая система легко будет питать надземную часть растения.

Посадка

На расстоянии 15–20 см друг от друга, глубиной около 5 см в подготовленной почве делают бороздки. Перед посевом бороздки проливают водой, и как только вода впитается, на расстоянии 6–8 см раскладывают семена, слегка вдавливая их в почву. Затем засыпают бороздки влажной почвой. Чтобы влага не испарялась, можно накрыть посевы старой полиэтиленовой пленкой, только её необходимо снять, как только появятся первые всходы. Можно использовать метод предварительного замачивания или проращивания семян перед высадкой, , что ускорит всхожесть семян.

Уход за растениями

Регулярный полив необходим в засушливые периоды; при нормальных погодных условиях достаточно разрыхлять почву вокруг растений и удалять сорняки. Не забывайте о поддержке кустиков, устанавливая опоры вскоре после появления первых росточков. Следуя этим простым рекомендациям, уже через пару месяцев вы сможете насладиться первым урожаем свежего домашнего горошка! Теперь у вас есть все необходимые знания, чтобы успешно вырастить собственный садовый горох.

Виктор Сазонов













