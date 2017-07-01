



::. Картофель: межвидовая гибридизация | Овощеводство / картофель Картофель: межвидовая гибридизация

Все сорта традиционного культурного вида картофеля, Solanum tuberosum L., сильно поражались новоявленными для Европы болезнями и вредителями. Уберечь от них культуру помогла межвидовая гибридизация, скрещивания культурного картофеля с его дикими сородичами, благо их оказалось немало - более 120 видов. На этой основе были созданы культурные сорта нового типа, вобравшие в себя генетический материал родственных видов. Межвидовыми скрещиваниями, направленными в основном на повышение устойчивости картофеля к болезням, было охвачено около 20 дикорастущих видов. Родословная многих современных сортов включает 3 (а то и 5) вида рода Solanum. Картофель, который сейчас повсеместно выращивают и которым мы повседневно питаемся, это сорта гибридной природы, вытеснившие «чистокровные» Solanum tuberosum. Произошло поистине революционное преобразование картофеля. Ни одно другое культурное растение не претерпело такой значительной трансформации. Культурному картофелю была «прилита кровь», то есть переданы гены от многих диких сородичей, что существенно изменило многие его свойства. Повысилась устойчивость к фитофторозу, расширился ассортимент ракоустойчивых сортов. Наряду с повышением устойчивости к болезням межвидовая гибридизация способствовала обогащению клубней крахмалом до 23% и белком до 3%. Появились сорта, устойчивые к нематоде. Большое число нематодоустойчивыхсортов создано в Голландии и Германии. Из голландских сортов для условия нашей области больше подходят раннеспелые - Латона и Фреско. Устойчивые сорта созданы в Белоруссии: Живица, Криница, Бригантина, а также Архидея, которая дает быстрые, дружные всходы и в середине августа формирует красивые, выравненные по размеру клубни. В последние годы устойчивые к нематоде сорта создали и селекционеры нашей области. Из них заслуживает внимания сорт Наяда, он почти не поражается вирусными болезнями и дает клубни хорошего вкуса, содержащие до 23% крахмала. При создании сорта Наяда был использован генетический материал четырех различных видов рода Solanum.

Начавшееся еще в 20-х годах XX века использование дикорастущих видов для селекции картофеля было направлено в первую очередь на создание сортов, устойчивых к фитофторозу. На протяжении 80-х годов производили скрещивания культурного картофеля с мексиканским дикорастущим видом (Solanum demissum), который передавал полученным гибридам полный иммунитет, обусловленный действием так называемых R-генов, к отдельным расам фитофторы. На этой основе было создано более сотни высокопродуктивных сортов. Они поражались лишь тогда, когда в посадках картофеля накапливались расы фитофторы, способные обойти защитный барьер генов расоспецифического иммунитета, как говорят «совместимые расы». Поэтому у гибридных сортов с R-генами поражение фитофторозом запаздывало на 7-10 дней по сравнению с «чистокровными» сортами Solanum tuberosum. В результате они меньше страдали от заболевания. Недаром первый из них, созданный в 1933 году Пушкаревым, так и был назван - Фитофтороустойчивый. Полная защита таких сортов достигалась ограниченными по числу опрыскиваниями фунгицидами листвы. Однако в 90-х годах произошли изменения состава популяции фитофторы в России и в странах Европы. Увеличилось разнообразие рас, стали преобладать сложные расы с широким спектром вирулентности, способные заражать сорта со всеми известными R-генами иммунитета. При этом даже сорта с четырьмя генами стали сильно поражаться фитофторозом. Иными словами, R-гены утратили защитное действие против этого заболевания. Защитить картофель от фитофторы, представленной широким разнообразием рас, смог другой тип устойчивости, одинаково эффективный против всех рас патогена. Такую устойчивость называют полевой, относительной, горизонтальной. Она не исключает полностью возможность заражения (что делают в отношении некоторых рас R-гены), но существенно затрудняет развитие фитофторы в тканях картофеля. В последние годы на основе скрещиваний с тремя видами дикорастущего картофеля получены окультуренные гибриды с сильно выраженной относительной устойчивостью к фитофторозу. Они почти не поражаются в условиях сильного развития болезни и при широком разнообразии рас патогена. Лишь в сентябре у них появляются единичные пятна фитофтороза. Кроме того, размножение патогена на них замедленно, меньше образуется конидий - заразного начала фитофторы. Причем ослабленное развитие отмечается у всех рас фитофторы, ни одна из них не имеет преимущества. Заражаться такие гибридные образцы могут лишь при высокой инфекционной нагрузке (каплями с высокой концентрацией конидий), и в то же время живущая на их листве фитофтора не способна образовывать достаточного количества конидий. Сочетание таких качеств делает эти образцы картофеля практически непоражаемыми. Они совершенно не нуждаются в дополнительной защите путем опрыскивания фунгицидами.

Важно и то, что это свойство - сильно выраженная устойчивость - передается от них при скрещивании с культурными сортами большинству получаемых гибридов, сочетаясь с высокой продуктивностью и хорошим качеством клубней.

В последние десятилетия фитофтора стала еще более опасна. Она приобрела способность зимовать в поле, а не только в зараженных клубнях. Первые очаги фитофтороза появляются уже в июне. Повысилась ее выносливость к фунгицидам. Возросло ее расовое разнообразие. Но и против такого, еще более изощренного, врага картофеля нашлась управа. Как говорится: на семь бед - один ответ - сильно выраженная относительная устойчивость. Это свойство, способное надежно защитить картофель от фитофтороза в сложных современных условиях, выработано благодаря заимствованию генов высокой устойчивости от дикорастущих сородичей картофеля. «Зеленая» революция продолжается.

В. Колобаев, докт. биол. наук

Газета "САДОВОД" 2004г.

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::. прочитало: 401 | автор: sadovod | 26 марта 2018 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.