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::. Картофель: правильный выбор сорта – залог успеха | Овощеводство / картофель
Картофель: правильный выбор сорта – залог успеха
Возможны ли высокие урожаи на маленькой делянке в садоводстве?! Ученые считают, что потенциально картофель может дать урожай до 1000 кг/100 м2. Для сравнения: многолетняя полевая урожайность в России составляет приблизительно 100 кг/100 м2. В то же время многие россияне, народные умельцы, выращивают высочайшие урожаи (до 1400 кг/100 м2). Причем одной из составляющих такого успеха является лучший сорт.
ЛУЧШИМ может быть только проверенный районированный сорт, ибо его свойства изучаются и сравниваются со стандартным сортом в течение шестилетних конкурсных и государственных сортоиспытаний, и лишь когда 1-2 основные свойства нового сорта будут лучшими, чем у стандартного, а остальные, по крайней мере, не хуже, то в этом случае испытуемый сорт будет внесен в государственный реестр.
Устойчивые урожаи клубней обеспечиваются лишь при возделывании 3-4 сортов разных сроков созревания, что способствует наиболее полному использованию дождей и растягивает сроки уборки. В Ленинградской области, с учетом особенностей ее климата, рекомендуется выращивать раннеспелый картофель, созревающий за 45-60 дней, считая от появления всходов, среднеранний (60-80 дней) и среднеспелый (80-100 дней). Указанные сроки созревания достаточно условны и зависят не только от сорта, но и от погоды, почвы, агротехники.
Чистосортность посадок значительно влияет на урожайность. Выбирайте сорта картофеля с разными сортоотличительными признаками (цвет кожуры и форма клубней, глубина и окраска глазков, цвет ростков, цветков).
Один из важнейших критериев при выборе сорта - устойчивость к болезням и вредителям. Наиболее вредоносное заболевание картофеля - фитофтороз проявляется в Ленинградской области во второй половине лета. Ранние сорта к этому времени успевают созревать. Их устойчивость к фитофторозу не является обязательной. Средне-ранние и среднеспелые сорта надо подбирать устойчивыми к этой болезни, как по ботве, так и по клубням. Относительно устойчивые сорта Невский, Чародей, Елизавета, Сантэ. Более устойчивые - Луговской, Петербургский.
Рак картофеля - опасное карантинное заболевание. Новые сорта картофеля все ракоустойчивые.
Картофельная нематода - очень опасный вредитель. Она появляется там, где картофель несколько лет выращивается на одном и том же месте. Устойчив против золотистой нематоды сорт Пушкинец. Высокую устойчивость к четырем видам нематод имеет сорт Сантэ.
Г. Шерман, овощевод-любитель
Газета «САДОВОД»




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::. прочитало: 103 | автор: sadovod | Сегодня, 10:13 | Комментариев 0 |
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