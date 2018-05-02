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::. Классификация сортов картофеля | Овощеводство / картофель
Классификация сортов картофеля
Сорта картофеля различаются по срокам созревания, хозяйственному назначению и другим признакам.
По скороспелости сорта можно разделить на:
Ранние - формирование урожая товарных клубней через 55-65 дней после посадки семенных клубней в почву. Период вегетации 80-90 дней.
Среднеранние - формирование урожая через 65-80 дней после посадки. Период вегетации 110-115 дней.
Среднеспелые - формирование урожая через 80-100 дней после посадки. Период вегетации 115-125 дней.
Среднепоздние - формирование урожая через 100-110 дней после посадки. Период вегетации 125-140 дней.
Позднеспелые - формирование урожая через 110 дней и более после посадки. Период вегетации более 140 дней.
По хозяйственному назначению сорта картофеля разделяют на столовые, технические (заводские), кормовые, универсальные и сорта, пригодные для приготовления полуфабрикатов.
К столовым относят сорта различных сроков созревания, имеющие хорошие пищевые и вкусовые качества, а также нетемнеющую мякоть клубней. Их используют для пищевых целей, поэтому особенно важны такие показатели, как развариваемость клубней, ровная форма и неглубокие глазки. Разработана шкала оценки столового картофеля, по которой различают следующие типы: А - винегретный с неразваривающимися клубнями; В - столовый со связной мякотью; С - столовый с довольно рассыпчатой мякотью; Д - столовый с очень рассыпчатой мякотью.
Клубни типа А можно использовать для приготовления винегретов и салатов, В - для поджаривания и переработки, С - для большинства блюд. Картофель типа Д применяют для приготовления пюре и печения клубней. В столовом картофеле недопустимо наличие цветных пятен в мякоти клубня, ржавой пятнистости, дупловатости.
Технические (заводские) - это преимущественно позднеспелые и среднепоздние сорта картофеля с повышенным содержанием крахмала (18-25% и выше). Их используют для переработки на крахмал, амилозу и технический спирт.
Кормовые сорта могут не иметь хороших вкусовых качеств, но должны быть высокоурожайными и отличаться повышенным содержанием в клубнях питательных веществ - белка и сухого вещества.
К группе универсальных, преимущественно среднеспелых и среднепоздних, относят сорта, отличающиеся высокой урожайностью, хорошим вкусом, нетемнеющей мякотью клубней, высоким содержанием крахмала и белка, а также хорошей лежкостью при хранении. Такие сорта используют на продовольственные, технические и кормовые цели. Для приготовления полуфабрикатов (производство чипсов, соломки, крупки, крекеров и др.) должны использоваться сорта, имеющие не менее 20% сухого вещества и низкое содержание редуцирующих сахароз в клубнях, нетемнеющую мякоть как в сыром, так и вареном виде.
Получать устойчивые урожаи картофеля в разные по метеорологическим условиям годы можно лишь при правильном соотношении сортов разных сроков созревания - ранних, среднеранних, среднеспелых, среднепоздних и позднеспелых. Целесообразно выращивать одновременно не менее трех сортов разных сроков созревания. Выращивание, например, раннеспелых, среднеспелых и среднепоздних сортов картофеля позволяет производить уборку в более растянутые сроки. Наиболее целесообразна для хозяйств Нечерноземной зоны такая структура посадок, когда ранние и среднеранние сорта занимают 40%, среднеспелые - 35%, среднепоздние и позднеспелые - 25% общей посевной площади, занятой под картофелем. Поздние сорта лучше возделывать лишь в южных районах Нечерноземной зоны, в других же районах они не вызревают, сильно повреждаются при механической уборке и поэтому плохо хранятся в зимний период. В Западно-Сибирском и Восточно-Сибирском районах, а также на Урале в структуре посадок ранние и средне-ранние сорта картофеля должны за-нимать не менее 60-70%, так как здесь они дают более высокие урожаи, чем среднепоздние сорта.
С. Кондратьева

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::. прочитало: 116 | автор: sadovod | Сегодня, 08:11 | Комментариев 0 |
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