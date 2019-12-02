Алтайский лук

Алтайский лук внешне сходен с луком-батуном, но образует, в отличие от него, сравнительно крупную (диаметром до 3,5 см) луковицу. На стрелке, кроме семян, могут образоваться воздушные луковички, которые используются для размножения. Растения алтайского лука хорошо перезимовывают даже в бесснежные зимы. Они хорошо переносят до 4 срезок, с 1 м 2 за весь период вегетации можно получить до 5 кг зелени. Листья алтайского лука отличаются высоким содержанием витаминов: каротина - 68,6 мг/100 г, аскорбиновой кислоты - до 87,7 мг/100 г (в листьях репчатого -10-30).

В. Пережогина, кандидат с.-х. наук

Газета "САДОВОД"















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