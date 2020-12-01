Морковь: когда и как сеять, как вырастить

Морковь двулетнее травянистое растение семейства зонтичных высотой до 30см. Холодостойкое и светолюбивое. Лучшие предшественники - огурцы, томаты, ранние капуста и картофель.

Отличный урожай получают на лёгких песчаных или суглинистых почвах с глубоким пахотным слоем. Морковь не переносит свежее органическое удобрение, так как это приводит к растрескиванию, "бородатости" корнеплодов и чрезмерному росту ботвы. Органику вносят под предыдущую культуру.

Посев производят ранней весной (конец апреля - начало мая) или под зиму (октябрь-ноябрь). Норма высева - 0,3-0,5 г/м 2 . Глубина заделки - 1-2см. Ширина междурядий - 20см.

Семена моркови всходят медленно (на 15-20 день), поэтому их полезно высевать вместе с семенами маячной культуры (горчицы, салата). Это позволяет приступить к рыхлению почвы и удалению сорняков ещё до появления моркови. Всходы прореживают в фазе третьего настоящего листочка. Между растениями оставляют 3-4см. В течение вегетации проводят 3-4 рыхления и прополки. Поливы - через 10 дней из расчёта 20 л/м 2 . Избыточный полив также приводит к растрескиванию корнеплодов.

Для получения раннего урожая и защиты от морковной мухи гряды целесообразно прикрывать на время её лёта нетканым материалом или перфорированной плёнкой. Поражение морковной мухой снижается в несколько раз при использовании семян на ленте. Так как исчезает необходимость в прореживании, а именно при прореживании появляется сильный морковный запах, привлекающий муху.

В июле, августе уборка проводится выборочно, в порядке прореживания, а основная уборка начинается с середины сентября, так как интенсивный отток питательных веществ начинается при низких ночных температурах. В это время морковь формирует 40-50% всего урожая.

Морковь обладает высокими вкусовыми качествами. В её корнеплодах находятся почти все витамины (А, В, В2, В6, С, Е, РР и др.), сахара, пектиновые вещества, эфирные масла, минеральные соли и различные органические кислоты. По содержанию каротина морковь превосходит все другие овощи. В морковном масле имеются пальмитиновая, олеиновая, линоленовая кислоты.

Морковь имеет большое значение не только как пищевой продукт. Она обладает целебными свойствами. Её используют при лечении золотухи, при малокровии, как средство, препятствующее накоплению холестерина. Употребление моркови и её сока способствует улучшению работы желудка и усвоению пищи, положительно влияет на зрение.

Л. Рункина, кандидат с.-х. наук

Газета «САДОВОД»















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