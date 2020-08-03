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::. Чем питается редис? | Овощеводство / редис
  Чем питается редис?
Культура представляется простой в выращивании, но имеет свои особенности в питании в открытом грунте и пленочных теплицах. Редис нуждается во внесении удобрений даже на плодородных почвах. Но высокая концентрация почвенного раствора сильно угнетает растения, а также приводит к стрелкованию.
В открытом грунте при посеве рекомендуется давать с семенами суперфосфат по 5 г/м2. При раннем посеве редис интенсивно поглощает азот. При слабом росте дают огородную смесь 4 г/л или азотно-калийное удобрение 20-25 г/м2 с соотношением элементов 1:1. Подкормка также полезна после выборочной уборки корнеплодов. Азотная подкормка к моменту образования корнеплодов предупреждает и снижает стрелкование растений.
При выращивании редиса в пленочной теплице не должно быть излишнего азота в грунте, иначе листовая масса будет расти в ущерб урожайности. Необходима повышенная доза калия, а фосфора - небольшая. Это снизит надземную массу и увеличит налив корнеплодов.
Микроэлементов ему достаточно в основном из перегноя, но для увеличения урожая и повышения его качества желательно внесение железа, бора и меди.
Для образования 1 кг продукции в пленочной теплице редису требуется (г): азота -3,3-6,1; фосфора - 0,7-1,4; калия - 4,0-6,6; кальция - 2,6; магния - 0,3. Оптимальное соотношение фосфора и калия для снижения накопления нитратов должно составлять 1:8,3.
Э Феофилов, засл. агроном России
Газета "САДОВОД"


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::. прочитало: 118 | автор: sadovod | Вчера, 13:22 | Комментариев 0 |
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