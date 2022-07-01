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::. Чем подкормить щавель после срезки | Овощеводство / щавель
Чем подкормить щавель после срезки
Из молодых листьев щавеля чаще всего варят вкусные щи. Хотя хорошая хозяйка знает много и других рецептов. Урожай щавеля – это молодые листья. А специфический кислый вкус придают находящиеся в листьях щавелевая, лимонная, яблочная, янтарная и салициловая кислоты. Часто можно слышать и читать в интернете и специальной литературе, что щавель нельзя подкармливать древесной золой, так, как зола раскисляет почву, а щавель растет только на кислых почвах.
Правда состоит в том, что зола действительно раскисляет почву, а вот щавель прекрасно себя чувствует в широком диапазоне кислотности почвенного раствора, где pH может быть от 4,5 до 6,5. Но зола действительно мало подходит для подкормки щавеля после срезки, так как в золе совершенно отсутствует азот. А для нарастания листового аппарата азот необходим в первую очередь. Поэтому весной и в первый летний месяц после срезки щавеля, а срезку за сезон проводят от 4 раз и более, необходимо произвести подкормку азотными удобрениями.
Азотные минеральные удобрения, как правило, хорошо растворяются в воде. Их разбрасывают в междурядья и заделывают рыхлением. Затем проводят обильный полив. После срезок в июле и августе к азотным удобрениям добавляют фосфорные и калийные. К формам удобрений щавель не требователен, можно провести подкормку комплексным удобрением, например азофоской. Внесение комплексных минеральных удобрений производится по той же схеме, как и азотных. Возможна подкормка удобрениями, разведенными в воде. Жидкая подкормка производится по влажной почве. После последней срезки для лучшей перезимовки щавель подкармливают фосфорно-калийными удобрениями, исключая азот. Фосфорные и калийные удобрения разбрасываются в междурядья и обязательно заделываются в почву. Весной, как только сходит снег, вновь проводят подкормку азотными удобрениями, желательно также весной внести органические удобрения: компост или перепревший навоз.

Ну и конечно нельзя закончить статью без рецепта из щавеля.
Щавель, запеченный с яичницей­-глазуньей
Мелко нарежьте головку репчатого лука и спассеруйте на растительном масле. Мелко нарежьте 1 кг щавеля и добавьте вместе с четырьмя ст. л. растопленного сливочного масла, перемешайте все и выложите в смазанную жиром форму для запекания. В содержимом сделайте четыре углубления и влейте в каждое по 1 яйцу. Посолите и поперчите. Поставьте в нагретую духовку на 10 мин, пока белок не побелеет. Подавайте вместе с салатом, картошкой или пюре.
Ждем от вас ваших рецептов приготовления блюд из щавеля.
П. Соколов



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::. прочитало: 201 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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