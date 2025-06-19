Томаты не заболеют фитофторозом, если ....

Фитофторо?з, или фитофто?ра— заболевание растений, вызываемое грибоподобными организмами. Поражает в основном паслёновые культуры, к которым и относятся томаты.

Томаты фитофтора поражает во второй половине лета, чаще в августе, когда ночи становятся холоднее, чаще идут дожди. Как я уже говорил, если на томатах появились признаки фитофтороза, то спасти растения практически невозможно. Именно поэтому необходимо применять профилактические меры с самого начала – с посевы семян.

Зимует фитопатоген в почве, на растительных остатках и в семенах.

Перед посевом семян необходимо произвести процедуру обеззараживания. Для этих целей применяют специальные препараты.

Не следует выращивать томаты на одном месте на протяжении двух и более лет. Если нет такой возможности, то верхний слой почвы лучше периодически менять. Эта процедура трудоёмкая, но если в прошлом году фитофтора поражала ваши томаты, то замену верхнего слоя почвы сделать надо обязательно. Почва должна быть подготовлена, и внесены все необходимые удобрения. Важно знать, что здоровые и крепкие растения реже подвергаются заболеваниям.

А при высадке рассады в теплицу не следует загущать растения.



Одна из причин быстрого развития фитофтороза – высокая влажность воздуха в теплице.

Чтобы не допустить этого, поливы производят не часто, раз в 4-6 дней, в зависимости от погодных условий, но обильно, промачивая весь корнеобитаемый слой почвы. Поливы производят в первой половине дня, чтобы к вечеру верхний слой почвы слегка подсох. Оптимальная температура воды для полива должна быть равной температуре почвы или на 2-3оС выше. После полива обязательно проветривайте теплицу, а лучше двери теплицы держите всегда открытыми, а закрывайте их только когда температура воздуха опускается ниже 10-12 оС. Чтобы влага испарялась из почвы медленнее, желательно замульчировать почву. Я в качестве мульчи использую скошенную траву, а для полива применяю систему капельного полива, где вода подается непосредственно в корневую систему. При этом верхний слой почвы испаряет минимальное количество влаги. И воздух в теплице имеет низкую влажность.

Если вы выращиваете на своем участке картофель, то постарайтесь посадить его как можно дальше от теплицы с томатами. Как правило, картофель быстрее поражается фитофторозом, а после болезнь быстро переходит на томаты.



Ну а если фитофтороз все-таки поразил ваши томаты, то вылечит растения не удастся, основной задачей на этом этапе будет сохранение части плодов.

Удаляете пораженные листья, плоды снимаюйте зелеными (лучше, когда они немного «побелели»). Чтобы снизить действие грибной инфекции, плоды опускают в горячую воду (58...60°С) на 1,5-2 мин, после их сушат, заворачивают каждый плод в бумагу, тем самым изолирую их друг от друга и укладывают на дозаривание. Плоды даже с небольшим пятнышком выкладывать на дозревание бесполезно и даже вредно, так как они все-равно сгниют. Таким способом можно сохранить, к сожалению, только часть урожая.



Еще раз напомню, любые болезни, в том числе и фитофтороз чаще поражают слабые растения. Поэтому в течение всего периода вегетации не забывайте о подкормках, своевременных поливах и о создании растениям благоприятных условий.

Г. Соколов

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