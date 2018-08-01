



::. Стеблевая гниль овощей | Вопросы-ответы В прошедшем сезоне я почти полностью лишилась урожая помидоров. Плоды чернели и загнивали у плодоножки, а сами кусты выглядели угнетенными с вялыми листьями и темными пятнами на стебле. Около десятка кустов погибли полностью. Расскажите, что за болезнь поразила мои томаты и как избежать ее возникновения в будущем?

Г.А. Сотникова, г. Белгород



Судя по описанию ваши томаты поразила стеблевая гниль – грибковое заболевание, которое также может появляться на баклажанах, перце, картофеле, огурцах и других овощных культурах. Чаще всего стеблевая гниль поражает взрослые растения и провоцирует ее возникновение дождливая погода, а также дефицит в почве таких питательных элементов, как азот и фосфор.

Патогенные грибки, вызывающие стеблевую гниль, могут передаваться через инфицированные семена, от растущих рядом и зараженных данной инфекцией сорняков, контактным путем через инвентарь, колышки для подвязки, руки и одежду человека и капли разбрызгиваемой при поливе воды.

Грибки зимуют в почве, на растительных остатках и при благоприятных погодных условиях (повышенной влажности и температуре воздуха около +20°С) начинают активно размножаться. Пораженное стеблевой гнилью растение приостанавливается в развитии, его листья увядают, а на стебле можно обнаружить черные или бурые вдавленные участки, которые постепенно увеличиваются в размере. На плодах стеблевая гниль проявляется в виде темных углублений с множественными концентрическими кругами, расположенными в основном у чашечки. Болезнь довольно быстро прогрессирует и в короткие сроки может привести к полной гибели растений.

Для защиты овощных культур от данного заболевания необходимо обязательно обеззараживать семена перед посадкой, пропаривать почвогрунт для рассады, а также дезинфицировать садовый инвентарь, колышки и бечевки для подвязки и т.п. Непременным условием является соблюдение севооборота, удаление с грядки всех растительных остатков и регулярное выпалывание сорняков на протяжении сезона. Важно соблюдать режим минеральных подкормок для любой из выращиваемых культур, поскольку дефицит питательных элементов в почве сильно ослабляет растения и делает их уязвимыми в отношении данного заболевания. Провоцировать стеблевую гниль также может внесение в почву избыточного количества навоза, поэтому важно соблюдать нормы этого органического удобрения и желательно заделывать его в почву за год до предполагаемой посадки овощных культур.

В качестве профилактики стеблевой гнили хороший эффект дает обработка растений путем опрыскивания их стеблей такими препаратами, как «Берцемацинеб 80» и «Шпритцкупрал». Рабочим раствором одного из этих препаратов обрабатывают растения через 17-20 дней после высадки рассады в открытый грунт или же появления всходов на грядке. Повторные опрыскивания проводят после очередного дождя. Эти препараты можно заменить медьсодержащими фунгицидами такими, как бордоская смесь, медный купорос, «Хом», «Абига-Пик» и др., но в данном случае необходимо соблюдать кратность обработок и сроки ожидания после опрыскивания тем или иным препаратом.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 76 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.