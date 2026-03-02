 Рассада томатов: посев, уход, ошибки



Сроки посева

Семена томата сеют на рассаду примерно за 2 месяца до высадки на постоянное место. А высадка на постоянное место зависит от многих факторов, но более всего от региона, где находится ваш огород. Помните, что томат – теплолюбивая культура. При отрицательных температурах растение погибает. У нас под Санкт-Петербургом высадку рассады в необогреваемые теплицы производят в самом конце мая – в начале июня. А сеют семена на рассаду в самом конце марта или в первых числах апреля. Если вы планируете выращивать рассаду с пикировкой, то посевы производите на неделю раньше.

Почва для рассады

Почва для рассады требуется рыхлая, влаго и воздухопроницаемая. Оптимальная кислотность почвы PH от 6 до 6,5, но допустимо от 5,5 до 7.

Важно, чтобы почва имела все необходимые для растений элементы питания. Только прорастание семян идет за счет энергии самого семечка. Далее появляется корешок, который начинает поглощать почвенный раствор, недостаток питания в этот период приводит в дальнейшем к потере урожая. В первые две недели жизни в растениях закладываются важные процессы вегетации, в том числе урожайность. Но и высокие дозы элементов питания вредны растениям. Оптимальная концентрация почвенного раствора составляет от 0,01 до 0,2%. При больших концентрациях корни растения хуже поглощают почвенный раствор. А при очень высокой концентрации почвенного раствора корешки погибают.

Почву подготовили или приобрели у надежного поставщика, теперь подготавливаем к посеву семена. Сначала отбираем для посева самые крупные, неповрежденные. Но даже в отобранных и на внешний вид здоровых семенах могут быть скрытые дефекты, такие как вирусные инфекции или недостаток биохимических веществ. Чтобы устранить скрытые дефекты, желательно провести обеззараживания семян, а далее обработку в растворе элементов питания.

Для этих целей существуют специальные препараты.

В качестве раствора макро и микроэлементов можно использовать раствор древесной золы. В золе есть все необходимые растению элементы питания, кроме азота.

Посев семян.

Семена можно сеять сразу в персональные тары, а можно в общую, с последующей пикировкой. Я сею в общую тару, предварительно заполняю её подготовленной почвой, почву увлажняю, раскладываю рядками семена на расстоянии друг от друга 1,5–2 см и засыпаю почвой слоем примерно в 1,5–2 см. Желательно, чтобы глубина посева была одинакова. Зачем? Об этом узнаем чуть позже. Посеяли, верхний слой почвы снова увлажняем и создаем условия для прорастания семян. А для прорастания семян необходимы влага, воздух и тепло. Я обычно убираю тару с посеянными семенами в полиэтиленовый пакет и размещаю его в теплом месте, где оптимальная температура для прорастания от 22 до 25 °С.

Всходы появляются через несколько дней. При появлении первых всходов тару с посеянными семенами выставляем на светлое место, а температуру желательно снизить до 16-17°С. В таких условиях немного замедлится развитие лишь надземной части растения, а на развитие корешка снижение температуры не повлияет. В дальнейшем развитый корень будет легко снабжать растение влагой и питанием.

И внимание!!!

Всходы, которые появились первыми, дадут наибольший урожай, конечно, при условии, что посеяны они были на одинаковую глубину. Их оставляем, а те растения, которые взошли позже, можно ликвидировать.

А далее создаём условия растениям, где температура в светлое время суток – 21-24°С, а ночью - 16-18°С.

Если не снижать температуру воздуха в темное время суток, то рассада будет вытягиваться.

Если почва заправлена всеми необходимыми элементами питания, то подкормки не нужны.

Следите, что почва не пересыхала. Поливайте обильно, чтобы пропитался влагой весь объем посадочной тары, но не часто. Следующий полив надо производить, когда почва начнет подсыхать, но не пересыхать.

В апреле интенсивность освещения высокая. Если окна, на подоконниках которых находится рассада, выходят на южную сторону, то дополнительной подсветки не требуется. Если окна выходят на северную сторону или окна притеняют деревья, то при недостатке света рассада может вытягиваться и лучше подсветить растения специальными приборами течение 11–12 часов в сутки.

Г. Соколов















