|«РОССИЙСКИЙ САДОВОД И ФЕРМЕР–2019» - 21-я специализированная выставка
Место проведения: Москва, ВВЦ, павильон № 75(Зал В)
Даты проведения: сентябрь 2019 года
Организатор: ОАО "Организационно-технический центр "Интероптторг"
(Orgtechcentre Interopttorg, JSC)
Телефоны: (495) 611-46-29, 984-81-27
Сайт: http://www.sif.interopttorg.ru/
Основные тематические разделы:
- Садово-огородный инструмент и хозяйственный инвентарь
- Малая сельхозтехника
- Электроинструмент, электроприборы и энергоустановки
- Приусадебное растениеводство, цветоводство
- Саженцы плодовых деревьев и кустарников
- Удобрения и средства защиты растений
- Теплицы
- Малогабаритное оборудование и технологии переработки
- Элементы декоративного оформления сада
- Продукция, произведённая в крестьянских (фермерских) хозяйствах и садово-огородных товариществах
- Печи и камины
- Керамика, изделия из пластмассы
- Фильтры и насосы, системы водоснабжения и водоочистки
- Системы отопления коттеджей и загородных домов, водонагреватели
- Котлы и радиаторы отопления (газовые, универсальные, твердотопливные, электрические)
- Деревообработка
- Корма, ветеринарные препараты и предметы ухода за домашними животными и птицей
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»