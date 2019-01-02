«РОССИЙСКИЙ САДОВОД И ФЕРМЕР–2019» - 21-я специализированная выставка

Место проведения: Москва, ВВЦ, павильон № 75(Зал В)

Даты проведения: сентябрь 2019 года

Организатор: ОАО "Организационно-технический центр "Интероптторг"

(Orgtechcentre Interopttorg, JSC)

Телефоны: (495) 611-46-29, 984-81-27

Сайт: http://www.sif.interopttorg.ru/





Основные тематические разделы:

- Садово-огородный инструмент и хозяйственный инвентарь

- Малая сельхозтехника

- Электроинструмент, электроприборы и энергоустановки

- Приусадебное растениеводство, цветоводство

- Саженцы плодовых деревьев и кустарников

- Удобрения и средства защиты растений

- Теплицы

- Малогабаритное оборудование и технологии переработки

- Элементы декоративного оформления сада

- Продукция, произведённая в крестьянских (фермерских) хозяйствах и садово-огородных товариществах

- Печи и камины

- Керамика, изделия из пластмассы

- Фильтры и насосы, системы водоснабжения и водоочистки

- Системы отопления коттеджей и загородных домов, водонагреватели

- Котлы и радиаторы отопления (газовые, универсальные, твердотопливные, электрические)

- Деревообработка

- Корма, ветеринарные препараты и предметы ухода за домашними животными и птицей

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