Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол


::. РОССИЙСКИЙ САДОВОД И ФЕРМЕР–2019 | Выставки для садоводов / Выставки в Москве
«РОССИЙСКИЙ САДОВОД И ФЕРМЕР–2019» - 21-я специализированная выставка
Место проведения: Москва, ВВЦ, павильон № 75(Зал В)
Даты проведения: сентябрь 2019 года
Организатор: ОАО "Организационно-технический центр "Интероптторг"
(Orgtechcentre Interopttorg, JSC)
Телефоны: (495) 611-46-29, 984-81-27
Сайт: http://www.sif.interopttorg.ru/


Основные тематические разделы:
- Садово-огородный инструмент и хозяйственный инвентарь
- Малая сельхозтехника
- Электроинструмент, электроприборы и энергоустановки
- Приусадебное растениеводство, цветоводство
- Саженцы плодовых деревьев и кустарников
- Удобрения и средства защиты растений
- Теплицы
- Малогабаритное оборудование и технологии переработки
- Элементы декоративного оформления сада
- Продукция, произведённая в крестьянских (фермерских) хозяйствах и садово-огородных товариществах
- Печи и камины
- Керамика, изделия из пластмассы
- Фильтры и насосы, системы водоснабжения и водоочистки
- Системы отопления коттеджей и загородных домов, водонагреватели
- Котлы и радиаторы отопления (газовые, универсальные, твердотопливные, электрические)
- Деревообработка
- Корма, ветеринарные препараты и предметы ухода за домашними животными и птицей
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 27 | автор: sadovod | Вчера, 22:08 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама









календарь
«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Январь 2019 (15)
Декабрь 2018 (32)
Ноябрь 2018 (22)
Октябрь 2018 (25)
Сентябрь 2018 (19)
Август 2018 (23)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"