Все удобрения внесены, а растения голодают. Почему и что делать?

В почву внесены все необходимые удобрений, подкормки проводятся по графику, но растения чувствуют себя не комфортно, листья преждевременно желтею, рост задерживается, растения сигнализируют своим видом о недостатке элементов питания. В чем причина?

И в первую очередь на процесс питания, поглощения питательных элементов влияет реакция почвенной среды, кислотность почвы. Каждая культура предъявляет свои требования к этому показателю, но в среднем огородным и садовым культурам требуется слабокислая или нейтральная почва, где pH от 6 до 7. В кислой среде образуются труднорастворимые соединения фосфора и молибдена, Кислая среда приводит к закупорке сосудов корневой системы и снижает поступление других элементов питания, а также в кислой среде замедляется рост и ветвление корней, а следовательно, и интенсивность поглощения внесенных с удобрениями элементов питания. В кислой среде ухудшаются условия для жизни почвенной микрофлоры. И как следствие, тормозится минерализация органических соединений; фиксация азота азотофиксирующими бактериями. Для измерения кислотности почвы существуют специальные приборы. А также на повышенную кислотность почвы могут указать сорняки, которые прекрасно чувствуют себя на кислых почвах, такие как мхи, щавель, хвощ полевой, лютик ползучий, вероника дубравная и другие.

Лучшим материалом для известкования почв из-за быстроты его действия, является мел (строительный, кормовой), содержащий один кальций; хорошим, но менее быстро действующим средством является доломитовая мука, в составе которой 56% кальция и 42% магния.

На процессы фотосинтеза в первую очередь влияет освещенность растения, а фотосинтез опять же на поглотительную способность корней.

При оптимальной освещенности улучшается поступление фосфора, молибдена, магния, кальция, нитратов, аммиака, серы. При слабой освещенности поступление этих элементов резко снижается.

На способность корней поглощать элементы питания влияет температура почвы и воздуха. Для работоспособности корневой системы необходима более низкая температура, чем для надземной части растения; так, как бывает в природе, но если этот разрыв температур сильно увеличивается, то функции корня нарушаются. Так бывает при поливах, особенно теплолюбивых растений холодной водой.

Отрицательное влияние низких температур воздуха на поглощение минеральных элементов из почвы происходит в следствие ослабления интенсивности, замедления химических реакций. Процесс фотосинтеза и поступление в растение всех элементов питания замедляется и при высоких температурах воздуха. Каждая культура предъявляет свои требования к оптимальному диапазону температурных параметров. Последствия низких температур на поглотительную способность корней можно наблюдать на примере огурцов в начале осени. При своевременных подкормках плоды огурца принимают уродливые формы, что говорит о дефиците того или иного элемента питания.

В данном случае частично проблему могут устранить внекорневые подкормки, подкормки по листу.

На интенсивность поглощения элементов питания влияет и влажность воздуха и почвы. При избыточной влажности почвы происходить вымывание элементов питания, прежде всего азота, затрудняется доступ воздуха к корневой системе, что способствует ухудшению работы корней. При недостатке влаги в почве поглощение питания замедляется или приостанавливается. Растения поглощают элементы питания, растворенные в воде, которой при пересыхании почвы недостаточно.

При высокой влажности воздуха замедляется процесс фотосинтеза, что также сказывается на поглотительной способности корней.

Затрудняет доступ воздуха к корням, а, следовательно, их поглотительную способность тяжелая глинистая почва.

На такие почвы разбрасывают песок слоем 3-4 см и тщательно перемешивают перекопкой. В результате этого почва становится более рыхлой, влаго- и воздухопроницаемой. Этот прием иногда называют пескованием. Внесение органических удобрений улучшает структуру почвы, её влаго- и воздухопроницаемость.

Воздухообмен и всасывающую работу корней ухудшает и образовавшаяся на поверхности почвы корка.

Корка всегда оказывает негативное действие на растения. Через нее затрудняется дыхательная деятельность корней. Быстро иссушается верхний слой почвы с возможной гибелью располагающихся здесь мелких поглощающих воду и пищу корней. Противостояние корке состоит в периодических легких рыхлениях почвы, и не только после поливов и подкормок, а также в мульчировании.

Нельзя не сказать и о вреде сорных растений. Сорные растения, появляются там, где для них созданы оптимальные условия, они быстро развиваются, потребляют влагу и забирают питание у огородных и садовых культур. Некоторые сорняки, такие, как ромашка непахучая, редька дикая, и другие азота потребляют больше, чем культурные растения. И внесенные нормы удобрений уходит частично на питание незваных гостей огорода и сада.







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