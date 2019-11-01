



::. ВЫГОНКА ЦИКОРНОГО САЛАТА | На подоконнике ВЫГОНКА ЦИКОРНОГО САЛАТА

Уже лет пять я выращиваю на участке цикорный салат сортов Витлуф и Тардиво. Эта неприхотливая культура хорошо растет летом, ее не трогают вредители и болезни. Чем-то она напоминает одуванчик, только листья и корни у нее больших размеров. В середине октября корни выкапываю, обрезаю листья выше точки роста на 4-5 см. До середины ноября корни храню на даче или дома на балконе.



Для выгонки салата использую старые дырявые ведра и обычную огородную землю. Перед посадкой осматриваю и при необходимости укорачиваю корни, даю им подсохнуть. Посадку произвожу следующим образом. Ведро укладываю на бок, в него насыпаю слой земли. На землю укладываю ряд корней, вплотную друг к другу. Корни засыпаю слоем земли. Процесс повторяется, пока весь объем нижней половины ведра не будет заполнен посадочным материалом. Точки роста не должны быть засыпаны землей.

Верхний объем ведра засыпаю опилками. Посаженный материал хорошо поливается, ведро устанавливается на поддон и сверху укрывается светонепроницаемой тканью. Нужно учитывать одну очень важную особенность: выгонку этой культуры следует производить в полной темноте. При попадании света листочки салата зеленеют и начниют горчить.

Режим выгонки такой

Первую неделю желателно выдержать температу порядка 10 градусов, не более. Со второй недели ведро устанавливается в темном помещении с температурой 16-18 градусов. Поливать часто не требуется. Нужно следить, чтобы поддон был слегка влажным. Через 24-25 дней урожай бывает готов, сквозь опилки проглядывают кончики салата.

Для уборки урожая разбирается содержимое ведра, от корней ножом отрезаются небольшие белые кочанчики и укладываются на хранение в холодильник.



К Новому году с одного ведра я снимаю урожай в 1,5-2 кг цикорного салата. В пищу кочанчики салата можно употреблять сырыми, в вареном и тушеном виде. В нашей семье их подают на стол в сыром виде: отдельными листочками с соусом из хрена со сметаной или в виде свежего салата с зеленым луком и соусом на растительном масле. В любом виде этот салат пользуется неизменным успехом и считается фирменным. Если листочки кочанчиков слегка позеленели и горчат, их перед употреблением следует выдержать в течение 20 мин. в горячей воде.

Наш рассказ о выгонке овощных культур убеждает в том, что каждому садоводу под силу вырастить зимой свежую зелень в городской квартире и разнообразить тем самым свой зимний пищевой рацион. Так что попробуйте вырастить витаминную зелень, попробуйте - обязательно получится. А места на подоконниках у вас наверняка найдутся.

А. Кузнецов

Газета "САДОВОД"















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::. прочитало: 157 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.