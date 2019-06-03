Требования растений к почве

Питание растений - это поглощение корневой системой минеральных элементов, находящихся в почвенном растворе, который может иметь кислую или щелочную реакцию. Она неодинакова в почвах разных типов: подзолистые, серые лесные и торфяные имеют кислую реакцию, луговые и черноземы - нейтральную. Наиболее подходят для садоводства нейтральные и слабокислые почвы. Слишком кислый или слишком щелочной почвенный раствор отрицательно влияют на рост и развитие растений. Нашему региону свойственны серые лесные, дерново-подзолистые, болотно-подзолистые, болотные торфяные почвы. Для нейтрализации излишней кислотности следует проводить их известкование доломитовой мукой или гашеной известью.

Тип почвы характеризует толщину почвенного слоя и косвенно ее плодородие. Поскольку жизнь корней растений протекает в верхнем слое почвы, для их нормального развития толщина плодородного слоя должна быть не менее 25-40 см. Кроме того, необходимые элементы питания должны быть растворены в ней в определенных концентрациях.

Макроэлементы (азот, фосфор, калий, кальций, серу, магний, железо) растения потребляют в больших количествах, а микроэлементы (бор, медь, цинк, марганец, молибден, кобальт) - в малых. В связи с этим, по наличию питательных веществ почвы делятся на богатые и бедные. Не стоит отчаиваться, если вы не владелец черноземов, потому что декоративные породы по требованию к плодородию почвы делятся на эутотрофы (требовательные), мезотрофы (среднетребовательные) и олиготрофы (малотребовательные).

Эутотрофы хорошо развиваются на богатых гумусом и минеральными веществами супесях и суглинках. К ним относятся травянистые растения: георгины, гравилат, клематисы, хоста, примула, камнеломка теневая. Требовательные к плодородию древесные: пихта, дуб, липа, сирень, розы, вейгела, жимолость каприфоль, калина бульденеж, кизильник блестящий, спиреи Вангутта и аргута, чубушник.

Среднетребовательные (мезотрофы) произрастают на небогатых супесчаных и подзолистых почвах. Это рябина обыкновенная, яблоня Недзвецкого, арония, бирючина обыкновенная, боярышник круглолистный, дейция, облепиха, роза морщинистая, снежноягодник, спирея японская, форзиция, айва японская, ель, осина, береза.

Малотребовательные культуры могут расти на бедных почвах с низким содержанием питательных веществ: очиток, тимьян, горец, ясколка, вереск, гвоздики, очитки, иберис, синеголовник, карагана древовидная, лох, акация, можжевельники, сосна горная, бузина черная и красная, дерен белый, пузыреплодник, рябинник, ракитник.

На свойства и состав почвы большое влияние оказывает рельеф. Стекая со склонов, влага попадает в нижние элементы рельефа, вымывая при этом питательные элементы и мелкие частицы почвы. Таким образом, в верхних частях возвышенностей образуются бедные почвы, так как грунтовые воды находятся на большой глубине и питательные вещества поступают только из атмосферы. Болотные почвы встречаются на равнинах под луговой растительностью и обладают высоким потенциальным плодородием. Однако из-за тяжелого механического состава им свойственна низкая биологическая активность и теплопроводность. Питательные вещества находятся в них в малодоступной для растений форме.

Л. Макарова, ландшафтный дизайнер

Газета "САДОВОД"

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