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::. Памятка цветоводу на август | Цветоводство
Памятка цветоводу на август
В августе основными насущными вопросами любого цветовода становятся посадка и пересадка цветов. Главное, осуществить их своевременно.
1. Сажать и пересаживать многолетние растения, зацветающие весной или ранним летом, рекомендуется в начале месяца. Маргаритка, гвоздика, примулы, армерия и камнеломки к этому времени образуют множество розеток с собственными корнями, а значит, можно приступить к их размножению и рассаживанию.
Выкопав их полностью, слегка отряхните и осторожно разберите: разломите корневища руками на несколько деленок и высадите в цветник. Маленьким деленкам потребуется доращивание.
2. Перекапывая землю для новых посадок, необходимо внести в нее перегной и минеральные удобрения. Если почва тяжелая и глинистая, добавьте в нее песка или листовой земли. Оптимальное место для предстоящей посадок камнеломки, примулы или армерий – тень. А вот астры, гвоздики и маргаритки, наоборот, нуждаются в большом количестве солнечного света.
3. Почвопокровные многолетние растения отдельных видов, например, молодило, размножаются с помощью усов и образуют на концах побегов розетки. Их следует отделить от материнского растения и пересадить в другое место.
4. Период, благоприятный для деления и пересадки пионов начинается с середины августа и заканчивается в сентябре. Подготовьте посадочную яму глубиной 40-50 см. Обратите внимание на качество почвы – она должна быть питательной. В процессе посадки очень важно не перестараться с глубиной почек возобновления. 2-3 см ниже края ямы вполне достаточно. А по окончании посадки обильно полейте пион.
5. Время деления и пересаживания лилий начинается в начале августа и заканчивается в сентябре. Рекомендуемая периодичность – раз в 4-5 лет, и делают это через 1-1,5 месяца после окончания цветения.
6. Дикую поросль у привитых роз нужно периодически ликвидировать. Почва под кустами должна всегда быть рыхлой и чистой. Лучшее время для последней в году подкормки роз – середина августа. Под каждый куст внесите суперфосфат (8-10 г) и калийную соль (4-5 г).
7. Завершающую подкормку астр, рудбекий, хризантем и другие многолетников, период цветения которых приходится на конец лета и осень, выполняют в первой декаде августа. Обратите внимание на состояние гладиолусов: их падение и ломка
указывают на дефицит кальция, восполнить который поможет кальциевая селитра. Опрыскивайте цветы при появлении бутонов.
8. Для подкормки культур в августе используют только фосфорные и калийные удобрения: суперфосфат (15-25 г/м2) и калийная соль (10-15 г/м2). Если погода сухая, то их предпочтительно вносить в жидком виде. В дождь и сырость удобрения рассыпают по поверхности почвы сухими, после чего неглубоко зарывают, предварительно прорыхлив грунт мотыгой.
9. Для того чтобы на концах побегов гортензий, прикопанных на лето в горшках в саду, появились хорошие цветочные почки, следует сократить их полив.
10. Подкормите во время массового цветения крупноцветковые клематисы раствором коровяка. Внесите под каждый куст древесную золу (1-1,5 стакана). Это гарантирует зимостойкость.
11. В начале месяца высаживают луковицы осенних безвременников, а также крокуса, цветущего осенью. Оптимальная глубина для безвременников – 10-20 см, для осеннего крокуса – 6-8 см.
12. Последняя декада августа – отличное время для высадки мелколуковичных растений (глубина указана в см):
· белоцветника – 10-15, в зависимости от размера луковицы;
· кандыка – 12-20 см;
· мускари – 6-8 см;
· других растений – 6-10 см.
Замульчируйте их сверху торфом или перегноем.
13. Последние числа месяца – время посадки двулетников (мальвы, гвоздики, фиалок и т. д.), которые были посеяны в июле, на постоянное место. Тогда же собирают созревшие семена однолетних, двулетних и многолетних растений.
14. Стрижка газона в конце лета выполнятся раз в 1-1,5 недели, но в целом это зависит от интенсивности роста травы.
15. В конце лета растения больше не нуждаются в подкормке
П. Соколов



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::. прочитало: 184 | автор: sadovod | Вчера, 08:30 | Комментариев 0 |
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