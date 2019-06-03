



::. Дождевые черви создатели вермикомпоста | Удобрения Дождевые черви - создатели вермикомпоста

Большую роль в создании плодородия почвы играют дождевые черви. Прокладывая глубокие ходы, они разрыхляют почву. Двигаясь, червь поглощает растительные остатки, глинистые частицы почвы, перегной, превращая затем все это в материал для создания гумуса почвы. Помимо создания гумусовых веществ, черви снижают кислотность почвы, поскольку они имеют специальные железы, которые вырабатывают известь. Плотные черные или коричневые комочки, выделяемые червями, носят название капролиты. Капролиты богаты питательными веществами, в них активно развиваются полезные микроорганизмы. Большое количество дождевых червей в почве говорите ее высоком плодородии.

Способность червей улучшать почву используется при создании вермикомпоста.



Вермикомпостирование — это обычное компостирование органических остатков, но с участием дождевых червей. Преимущества вермикомпостирования перед обычным компостированием очевидны. Во-первых, разложение органических остатков с участием червей протекает в несколько раз быстрее, а значит, появляется возможность быстрее использовать полученный компост для удобрения. Во-вторых, качество компоста лучше, он содержит больше доступных для растений питательных веществ. Применение вермикомпоста в качестве удобрения позволяет существенно повысить плодородие почв, снизить влияние тяжелых металлов, радионуклидов. Повышается урожай и качество выращиваемых растений (например, увеличивается содержание белка). В настоящее время в продаже имеется ряд удобрений, полученных на основе вермикомпоста или, как его называют, биогумуса, но эти удобрения можно произвести и на садовом участке.



Для вермикомпостирования можно использовать обычных дождевых червей, которых много на приусадебном участке. В этом случае их нужно собрать и поместить в вашу компостную кучу. Однако более эффективно использовать для вермикомпостирования специально выведенных для этой цели красных калифорнийских червей. Сейчас их иногда продают в магазинах или на выставках для садоводов. Красный калифорнийский червь темно-красного цвета, длиной примерно 9 см. Он перерабатывает субстрат быстрее и, главное, обитает в верхних слоях, не закапываясь на большую глубину, как "дикие" черви. Для получения небольшого количества вермикомпоста можно использовать небольшие ящики с отверстиями для воздухообмена. Если вермикомпоста нужно много, используют траншеи, ямы или кучи высотой не более 60 см.



Для вермикомпостирования можно использовать навоз, бытовые отходы, листья, солому, растительные остатки, бумагу, картон, фекалии, опилки, торф. Если вы используете кислые компоненты (торф), то за несколько дней до посадки червей в компостную кучу вносят гашеную известь в размере 300 г на м2 (приблизительно 2 стакана). Компостная куча должна быть в меру влажной и рыхлой, поэтому влажные субстраты (навозную жижу, фекалии) необходимо перемешать с сухими (торфом, растительными остатками, опилками). Свежий навоз или фекалии непригодны для вермикомпостирования, однако если компостную кучу укладывать слоями из различного материала, то черви смогут перерабатывать растительные остатки, а затем по мере разложения свежей органики переходить в нее. Проверить, подходит или нет ваш субстрат для червей, можно поместив несколько червей на поверхность субстрата. Если черви через 15—20 минут зарываются в субстрат, то он подходит. Уход за компостной кучей заключается в перемешивании ее вилами и поддержании влажности. Если на вашем участке большое количество кротов (главных врагов червей), под компостную кучу необходимо положить мелкую железную сетку или доски. В течение лета в компост можно добавлять свежие растительные остатки. Особенно полезна для червей трава, вымоченная 5—6 дней в воде. Поздней осенью в компостную кучу лучше добавить немного навоза или фекалий и покрыть ее соломой или растительными остатками для того, чтобы черви не замерзли зимой. После того как черви переработают субстрат, рядом (вплотную) с компостной кучей помещают кучу со свежим субстратом, в которую и переползают дождевые черви.

Готовый вермикомпост используют для удобрения почвы. Глубина заделки его не должна превышать 5—10 см, так как иначе погибнут полезные микроорганизмы. Норма внесения его 200—300 г на м2 (под деревья и кустарники 300— 400 г на м2). Удобрять можно в любое время и любые культуры. При посадке рассады овощей (особенно огурцов) хорошо добавить 50—100 г вермикомпоста на 1 растение.

Применение этого удобрения дает возможность получить качественный урожай, но только при строгом соблюдении норм внесения. Избыточное внесение иногда угнетает растения и сильно снижает урожай.

И. МАТВЕЕВ

Газета «САДОВОД»

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::. прочитало: 147 | автор: sadovod | 17 июня 2019 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.