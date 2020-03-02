







::. Народные рецепты подкормок рассады | Удобрения Народные рецепты подкормок рассады

Если вы придерживаетесь принципов органического земледелия и при выращивании рассады опасаетесь использовать минеральные удобрения, можете воспользоваться рецептами подкормок, составленными из натуральных продуктов. При правильном подходе они обеспечат сеянцы всеми необходимыми элементами питания, и помогут к моменту высадки получить крепкие здоровые растения.

Дрожжи

Свежие прессованные дрожжи – кладезь минералов и микроэлементов, которые придутся по вкусу сеянцам любых культур. Чтобы насытить грунт калием, кальцием и другими полезными соединениями, возьмите 30-40 г «живых» дрожжей и тщательно растворите их в 3 л теплой воды, добавив 1 ст.л. сахарного песка. Оставьте коктейль в теплом месте на 3-4 ч., после чего разбавьте наполовину чистой отстоянной водой и пролейте предварительно увлажненный грунт в рассадной таре таким раствором. Такая подкормка заметно стимулирует рост сеянцев, повышает их выносливость и способствует развитию крепкой мочки корней.

Зола

Если вы еще с осени запаслись древесной золой, либо этот ценный продукт остался в вашем распоряжении весной после сжигания веток от обрезки, приготовьте для подкормки рассады зольный настой – это угощение изобилует различными минералами и микроэлементами. Всыпьте в 2 л теплой воды 1 ст.л. (с горкой) просеянной древесной золы, тщательно перемещайте и выдержите 2 суток в теплом месте. Процедите настой и полейте им растения под корень. Проводите такую подкормку 1 раз в 3-4 недели, чередуя с дрожжевым раствором – сеянцы вырастут крепкими и коренастыми.

Банановая кожура

Если на вашем столе регулярно появляются бананы, не выбрасывайте кожуру – это богатый источник калия. Измельчите кожуру от 2-3 бананов, положите в банку объемом 3 л и залейте доверху теплой водой. Настаивайте коктейль 3 суток, периодически перемешивая содержимое, затем процедите и проведите корневую подкорму по предварительно увлажненному грунту.

Яичная скорлупа

Молодые сеянцы нуждаются в кальции не в меньшей мере, чем в калии – добавьте к банановому коктейлю подкормку на основе яичной скорлупы. Используйте скорлупки от сырых яиц – после варки они теряют основную долю минерала. Промойте скорлупу от 5-10 яиц, подсушите и измельчите в ступке. Залейте 1 л воды и оставьте в теплом месте на 3-4 дня, после чего процедите и опрыскайте таким настоем рассаду по листьям. Внекорневая подкормка быстрее усвоится и напитает растения кальцием, который будет способствовать более эффективному поглощению корнями других элементов питания из грунта.



Луковая шелуха

Не выбрасывайте луковую шелуху – это ценный продукт, который насытит сеянцы богатым комплексом микроэлементов. Возьмите плотно набитый стакан луковой шелухи – поместите такое количество сырья в эмалированную кастрюлю и залейте 2 л воды. Доведите содержимое до кипения на слабом огне, сразу снимите кастрюлю с плиты, накройте крышкой и настаивайте еще 2 суток. Процедите отвар и применяйте для внекорневых или корневых подкормок 1 раз в неделю, предварительно разбавив его чистой водой в соотношении 1:10.

Чайная заварка

Чайный лист славится богатым содержанием макро- и микроэлементов – весомая их часть сохраняется даже после термообработки. Возьмите 2 ст.л. высушенной заварки от спитого чая, залейте 1 л отстоянной воды и настаивайте 2 суток в тепле. Процедите настой и пролейте грунт в рассадной таре – растения получат порцию калия, хрома, марганца, цинка и других ценных соединений. На такое угощение особенно хорошо отзываются рассада пасленовых культур.

Картофельный отвар

Если вы варите картофель без добавления соли, не выливайте отвар – это прекрасная подкормка для рассады. Остудите слитый отвар и добавьте в него немного йода из расчета 1 капля на 1 л, а затем подкормите сеянцы таким снадобьем под корень. Альтернативный вариант – настоять 3-4 суток горсть сырых картофельных очистков (от предварительно вымытых клубней) в 3 л теплой воды, процедить и использовать такой настой для подкормки рассады 1 раз в месяц.

Травы

С началом отрастания сорных трав, можете приготовить натуральную подкормку для рассады, которая напитает их азотом и различными микроэлементами. Заполните емкость доверху измельченными листьями и побегами крапивы и одуванчиков, но не утрамбовывайте. Залейте траву водой, чтобы она покрыла ее полностью. Дайте содержимому перебродить в тепле (10-14 дней), разведите настой чистой водой в пропорции 1:10 и подкормите сеянцы таким раствором.

Сахар

При недостатке света листва рассады блекнет, т.к. нарушается процесс фотосинтеза. Решит проблему организация дополнительного освещения и скорая помощь – подкормка растений глюкозой, источником которой выступит обыкновенный сахарный песок. Растворите в 1 л воды 2 ч.л. сахара и полейте таким коктейлем сеянцы под корень – они сразу приободрятся. Проводите такую подкормку не чаще 1 раза в месяц.

Вышеописанные подкормки не только помогут получить хорошую рассаду, но и сэкономят ваш бюджет, позволив отказаться от покупки дорогостоящих удобрений.

Кудрина Ирина







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::. прочитало: 128 | автор: sadovod | Вчера, 10:45 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.