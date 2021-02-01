



::. Микроклимат теплицы не может быть постоянным | Овощеводство Микроклимат теплицы не может быть постоянным

В состав микроклимата входит температура воздуха и грунта, их влажность, освещенность, движение воздуха и его состав. Когда растущие тепличные культуры начинают принимать активное участие в поддержании и изменении микроклимата, он именуется термином «фитоклимат». Микроклимат теплицы не может быть постоянным. Он меняется в течение вегетации культур (по сезонам года), со сменой дня и ночи, при солнечной и пасмурной погоде, от проветривания сооружения. Разные культуры требуют своих оптимизированных параметров микроклимата.

Температура воздуха в теплице начинает подниматься от ночного уровня в солнечные дни с проникновением первых лучей и до первых одного-двух послеполуденных часов, какое-то время может находиться на одном уровне, затем начинает медленно понижаться. При заходе солнца уровень температуры выше, чем при восходе. В пасмурные дни температура с утра до вечера может быть почти постоянной. При дождливой погоде нередко из-за омывающих кровлю и стены прохладных струй температура может снижаться до наружной. Пленочные теплицы в солнечную погоду подвержены более сильным температурным колебаниям между днем и ночью. Нагреваясь от солнечных лучей днем, объем теплицы значительно теряет тепло в ночные часы из-за его потерь через пленку. Менее подвержены колебаниям температуры теплицы остекленные, так как стекло задерживает тепло внутри, а также при надежной герметизации сооружения. Лучший тепловой режим устанавливается при наличии взрослых растений и при повышенном воздушном пространстве между верхушками растений и кровлей теплицы («буферная зона»). Ночная температура воздуха не может опускаться ниже наружной, а в теплые ночи она бывает выше последней.

Биообогрев теплицы, безусловно, наилучшим образом оптимизирует температурный режим, не допуская падений до критических для культур нижних значений. При биообогреве можно не беспокоиться за тепловые показатели грунта. Растения, перекрыв листовым покровом площадь грунта, способствуют их стабилизации (постоянству температуры днем и ночью). Продолжительная пасмурная погода снижает температуру грунта, часто существенно. Вновь поднять ее до прежнего уровня бывает сложно. Влажность воздуха поддерживается поливами растений, разбрызгиванием воды по конструкциям, испарением с поверхности грунта и листьев растений. В пленочных теплицах она нередко выше из-за лучшей герметизации. Относительная влажность воздуха поднимается при каждом падении температуры и наоборот. Почвенную влажность лучше всего поддерживать постоянной периодичностью поливов, дозы которых должны меняться в соответствии с возрастом, состоянием растений и с погодными условиями. Температура и влажность воздуха теплицы в существенной степени поддерживаются режимами вентиляции (проветривания).

Недопустимо в солнечные дни долго не проветривать теплицу, когда на ее стенках ночью оседает излишняя влага, видимая снаружи сплошным белым налетом, а также проявляющаяся капелью с кровли. Эти явления – прямой путь к поражению растений грибными болезнями, если инфекция присутствует поблизости вне теплицы, или массового заболевания культур при наличии болезнетворных очагов внутри. В жаркие дни теплица должна быть открытой длительный период дня, или даже круглые сутки, особенно для томатов. В пасмурные и прохладные дни возможна кратковременная вентиляция, если она помогает удалить излишнюю влажность. Но проветривание теплиц имеет отчасти и негативное последствие, удаляя (отнимая у растений) углекислый газ и снижая его концентрацию. Хотя с новыми порциями воздуха приходят и новые порции углекислоты, но естественного уровня. При этом растения могут существенно и не снижать фотосинтез.

Повышенный уровень углекислого газа в теплице (в пределах десятикратного от естественного фона) служит не только воздушной пищей растений, но и средством поддержания теплового режима. Парниковый эффект в атмосфере, как известно, формируется углекислым газом. Хорошие световые условия нужны в теплице во всех случаях. Если интенсивная освещенность и служит иногда причиной перегрева листьев растений (чаще огурцов), то она же и стимулирует фотосинтез при пониженной наружной температуре. На создание лучших световых условий растениям направлено использование менее затеняющих конструкций теплиц, выбор местоположения на участке, схемы размещения растений, приемы их обрезки. При общем снижении уровня освещенности во всех теплицах по сравнению с открытым грунтом, чему способствуют покрывающие материалы и уровень их загрязнения по мере эксплуатации, в пленочных теплицах света всегда больше, чем в остекленных. Микроклимат теплиц никогда не будет благоприятным для культур без постоянного формирования его человеком.

Э. Феофилов, засл. агроном России

Газета «САДОВОД»







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::. прочитало: 45 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.