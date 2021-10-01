На зиму я оставляю на грядке

Тематика возделывания овощных культур на садово-огородных земельных участках в северо-западных регионах Нечерноземья популярной агролитературой оставлена, видимо, до весны. Сейчас на повестке дня проблемы с хранением выращенного урожая. А как хранить продукцию, если садовод-огородник уже с осени, всю зиму и ранней весной находится еще в городе? Наиболее активные и рациональные владельцы земельных участков советуют: «Надо под садовым домиком, дачей вырыть погреб и там хранить». Другие поступают проще: «Надо врыть в землю 200-литровую металлическую бочку, защитить ее сверху от морозов и осадков и там хранить картофель, свеклу, морковь». Участники Великой Отечественной войны, вспомнив фронтовые будни, предложили оборудовать землянки военной поры и там хранить овощи, фрукты, ягодные заготовки. Огородники из деревень, оказавшиеся в садоводствах, утверждали, что хранить овощи можно в насыпных высоких земельных буртах. Каждый практикующий садовод-огородник избрал, по своему разумению и возможностям, один из этих методов, добавив сюда еще хранение овощей в деревянной бочке под водой. На сегодняшний день абсолютное большинство начинающих огородников убедилось в бесперспективности таких методов и перешла на хранение урожая в домашнем холодильнике.

Но много ли туда положишь? Разве только то, что принесешь с рынка или из супермаркета.

Я, по своему опыту, предлагаю отдельные виды овощей нашей природной зоне хранить в земле всю позднюю осень и зиму до весны.

О каких же овощах и зеленных культурах здесь идет речь? Начнем с рекомендаций ученых-аграрников. Например, в «Энциклопедии садовода», издания 1989 г., в разделе «Зимовка овощей в грядках» сказано так: «Некоторые виды овощей могут оставаться на зиму под открытым небом, например, петрушка, пастернак, лук-порей, шпинат, кормовая капуста и другие. Брюссельская капуста, убранная после первых морозов, даже имеет более приятный и тонкий вкус. Впрочем, надо учесть, что из замерзшей почвы корнеплоды и лук-порей труднее убирать». Я в список этих «других» овощей, упомянутых в энциклопедии, на своем участке, в садоводстве Мшинского массива Лужского района Ленинградской области, еще включил: репа сорта Петровская, морковь, хрен, савойская капуста, топинамбур и даже картофель для ранней весенней посадки. Они все, без исключения, удачно перезимовывают, сохраняя свою свежесть, сочность и присущий им вкус. На репе Петровская остановлюсь особо – к моему немалому удивлению, она не только успешно перезимовала, но ее сохранившиеся корнеплоды ранней весной сразу пошли в рост и развитие, образовали цветоносы с семенами. Вызревшие и собранные семена оказались пригодными для посева. Грядки, понятно, надо прикрыть дополнительным слоем земли, мульчи, компоста, листьями и сверху лапником, чтобы материал не сдувало и как защиту от мышей.

И. Кривега

Газета «САДОВОД»







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