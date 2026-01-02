Огород в тени и на солнце, или что можно выращивать в тени

Свет – это один из важнейших факторов в жизни растений, свет обеспечивает фотосинтез, образование витаминов, ферментов, обеспечивает переход растения к репродуктивному периоду, и в итоге на конечную цель – формирование урожая.

Основной источник света для растений — это солнечный свет. Он попадает на них в виде прямых лучей и рассеянной радиации. Рассеянная радиация по своему спектральному составу богаче, чем прямая, и очень важна для фотосинтеза растений.

При недостатке света задерживается развитие растения, резко замедляется накопление биомассы, нарушается формирование репродуктивных органов, в конечном итоге - урожая. Так загрязненная поверхность теплицы или парника может существенно ухудшить качество и количество урожая. Но для растений вреден и избыток света, при котором тормозятся процессы фотосинтеза, а в некоторых случаях появляются ожоги растений. Для большинства растения оптимальной считается освещенность 20–30 тыс. лк.

И чтобы было понятно, что это означает, поясню:

В ясный солнечный день среднее значение освещённости на улице 30–50 тыс. люкс, а максимальное может составлять около 100 тыс. люкс, а при сильной облачности освещённость понижается до 5 тыс. люкс.

Но требования к интенсивности освещения у разных культур не одинаковы.

Условно все огородные культуры можно разделить на 3 группы.



В первую, наиболее требовательную к свету входят большая часть плодовых культур. Это арбуз, тыква, дыня, томат, баклажан, перец, фасоль, кукуруза, для этой группы оптимальная освещенность составляет около 30 тыс. лк.



Вторая группа менее требовательна к свету, для растений этой группы оптимальной считается освещенность 20 тыс. лк.; в эту группу входят: огурец, корнеплоды, многолетники, горох, капуста, лук, салат, шпинат, чеснок, и другие.

Минимальная освещенность для первых двух групп, при которой растения еще могут накапливать биомассу - 5–6 тыс. лк. при продолжительности освещения 8–10 ч в сутки.



И самая неприхотливая группа к интенсивности освещения: культуры этой группы можно смело выращивать в тени, в эту группу можно включить лук репчатый на перо, свеклу, петрушку, сельдерей, щавель.

Требования к освещению овощных растений изменяются и на протяжении всей жизни растения. Для прорастания семян свет не требуется. А появившиеся всходы проявляют высокую требовательность к свету, когда растение интенсивно наращивает корневую и вегетативную массу. Сильно возрастает потребность в освещенности в период формирования генеративных органов. Дефицит света в этот период отрицательно сказывается на росте плодов, приводит к опадению цветков и бутонов. Требовательность к интенсивности света вновь снижается к завершению формирования урожая.

Кроме всего вышесказанного растения предъявляют свои требования и к продолжительности светового дня. Фотопериодизм – это реакция живых организмов (в нашем случае растений) на суточный ритм освещённости, - соотношение между тёмным и светлым временем суток.

При наступлении благоприятного фотопериодического воздействия растения переходят от вегетативного роста к зацветанию. Но о фотопериодизме мы поговорим в следующий раз.

Г. Соколов

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»