Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол

::. Огород в тени и на солнце, или что можно выращивать в тени | Овощеводство
 Огород в тени и на солнце, или что можно выращивать в тени
Свет – это один из важнейших факторов в жизни растений, свет обеспечивает фотосинтез, образование витаминов, ферментов, обеспечивает переход растения к репродуктивному периоду, и в итоге на конечную цель – формирование урожая.
Основной источник света для растений — это солнечный свет. Он попадает на них в виде прямых лучей и рассеянной радиации. Рассеянная радиация по своему спектральному составу богаче, чем прямая, и очень важна для фотосинтеза растений.
При недостатке света задерживается развитие растения, резко замедляется накопление биомассы, нарушается формирование репродуктивных органов, в конечном итоге - урожая. Так загрязненная поверхность теплицы или парника может существенно ухудшить качество и количество урожая. Но для растений вреден и избыток света, при котором тормозятся процессы фотосинтеза, а в некоторых случаях появляются ожоги растений. Для большинства растения оптимальной считается освещенность 20–30 тыс. лк.
И чтобы было понятно, что это означает, поясню:
В ясный солнечный день среднее значение освещённости на улице 30–50 тыс. люкс, а максимальное может составлять около 100 тыс. люкс, а при сильной облачности освещённость понижается до 5 тыс. люкс.
Но требования к интенсивности освещения у разных культур не одинаковы.
Условно все огородные культуры можно разделить на 3 группы.

В первую, наиболее требовательную к свету входят большая часть плодовых культур. Это арбуз, тыква, дыня, томат, баклажан, перец, фасоль, кукуруза, для этой группы оптимальная освещенность составляет около 30 тыс. лк.

Вторая группа менее требовательна к свету, для растений этой группы оптимальной считается освещенность 20 тыс. лк.; в эту группу входят: огурец, корнеплоды, многолетники, горох, капуста, лук, салат, шпинат, чеснок, и другие.
Минимальная освещенность для первых двух групп, при которой растения еще могут накапливать биомассу - 5–6 тыс. лк. при продолжительности освещения 8–10 ч в сутки.

И самая неприхотливая группа к интенсивности освещения: культуры этой группы можно смело выращивать в тени, в эту группу можно включить лук репчатый на перо, свеклу, петрушку, сельдерей, щавель.
Требования к освещению овощных растений изменяются и на протяжении всей жизни растения. Для прорастания семян свет не требуется. А появившиеся всходы проявляют высокую требовательность к свету, когда растение интенсивно наращивает корневую и вегетативную массу. Сильно возрастает потребность в освещенности в период формирования генеративных органов. Дефицит света в этот период отрицательно сказывается на росте плодов, приводит к опадению цветков и бутонов. Требовательность к интенсивности света вновь снижается к завершению формирования урожая.
Кроме всего вышесказанного растения предъявляют свои требования и к продолжительности светового дня. Фотопериодизм – это реакция живых организмов (в нашем случае растений) на суточный ритм освещённости, - соотношение между тёмным и светлым временем суток.
При наступлении благоприятного фотопериодического воздействия растения переходят от вегетативного роста к зацветанию. Но о фотопериодизме мы поговорим в следующий раз.
Г. Соколов
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 374 | автор: sadovod | 16 января 2026 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 






Реклама

календарь
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Январь 2026 (4)
Декабрь 2025 (1)
Ноябрь 2025 (2)
Октябрь 2025 (2)
Сентябрь 2025 (5)
Август 2025 (1)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"