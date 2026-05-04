::. Почему рассада томатов вытянулась, и как высадить вытянутую рассаду на постоянное место? | Овощеводство / томаты
 Почему рассада томатов вытянулась, и как высадить вытянутую рассаду на постоянное место?
Если ваша рассада томатов вытянулась и стала слишком тонкой, что делать? Это распространённая проблема, с которой сталкиваются многие огородники-новички, а порой и опытные огородники. Давайте разберём причины этого явления и узнаем, что можно сделать, чтобы вытянутая рассада тоже порадовала урожаем.
Почему вытягивается рассада?
 1. Недостаточное освещение: Недостаток света заставляет растения тянуться вверх, пытаясь дотянуться до света.
 2. Высокая температура воздуха в тёмное время суток. Это, пожалуй, самая распространённая причина вытягивания рассады. Если рассада стоит на подоконнике, и температура воздуха такая же, как и в светлое время, (20–24 °С), то других причин вытягивания рассады искать не следует. Рассада обязательно вытянется, при этом клетки растения перестраиваются из горизонтального положения в вертикальное, стебли становятся тонкими и хрупкими.
А чтобы этого не произошло, необходимо снижать температуру воздуха в тёмное время суток до 14–16°С. Делают огородники это разными способами, кто регулирует температуру форточкой, а кто выставляет рассаду на лоджию.
Ну а если рассада уже вытянулась, что делать? Если есть возможность, то лучше заменить её на крепкую, здоровую. Урожай с такой рассады будет значительно выше. Но если вы хотите использовать свою рассаду, выход есть.
Как высаживать вытянувшуюся рассаду правильно?
1. Подготовка грунта и телицы – В почву вносятся органические удобрения, а также минеральные фосфорные, калийные и азотные. Свежий навоз в почву под томаты не вносят. О подготовке почвы и теплицы для выращивания рассады мы уже говорили в статье «Как грамотно посадить рассаду томатов в теплице: пошаговая инструкция по срокам и правилам высадки».
2. Посадка лежа - Сажают вытянутую рассаду лежа. Предварительно за день – два с растения удаляют все нижние листья, так, чтобы наверху остались 5–6 листочков. В подготовленной почве выкапывают канавки, и в них укладывают растение корешком к югу, так, чтобы листья оставались на поверхности. Хорошо пролейте почву, чтобы не оставалось пустот между растением и почвой. Вскоре оставшаяся часть растения на поверхности выпрямится, а на стволике образуются корешки.
Надеемся эти советы помогут начинающим огородникам спасти ваш нелёгкий труд по выращиванию рассады, а в следующим сезоне избежать ошибок и вырастить крепкую, здоровую рассаду.
Удачи ВАМ!!!

Г. Соколов













Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
::. прочитало: 99 | автор: sadovod | Вчера, 09:27 | Комментариев 0 |
