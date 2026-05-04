Как грамотно посадить рассаду томатов в теплице: пошаговая инструкция по срокам и правилам высадки

Огород – это не только труд, но и настоящее искусство! Особенно если речь идет о выращивании такой культуры, как томаты. Сегодня мы разберемся с вопросом правильной посадки рассады томатов в теплицу и узнаем, какие факторы нужно учитывать, чтобы получить богатый урожай.



Когда высаживать?

Правильный выбор времени играет ключевую роль в успехе выращивания томатов. В зависимости от региона проживания сроки могут варьироваться, однако существуют общие рекомендации:



- Средняя полоса России: конец мая - начало июня;

- Температура почвы должна быть не ниже +12 °С, а воздуха в ночное время – не ниже +5 °С. Главное помнить, что томаты теплолюбивая культура, при заморозках, а возвратные заморозки в средней полосе России бывают в мае, растения погибают. Подготовка теплицы

Перед посадкой важно подготовить почву и саму теплицу:



- Подготовку почвы в теплице желательно начинать с осени. Под перекопку вносят органические удобрений (компост или перегной), а также осенью вносят минеральные фосфорные и калийные удобрения. Весной почву перекапывают на ? штыка лопаты и добавляют минеральные азотные удобрения. Если осенью в почву не вносились никакие удобрения, то все удобрения вносят весной. Томаты хорошо себя чувствуют в широком диапазоне почвенной кислотности, где pH от 5,5 до 7,0.

- Томаты светолюбивая культура, любые затенения растений приводят к потере урожая. Желательно очистить от грязи покрытие теплицы (поликарбонат или стекло).

- Если вы выращиваете томаты на одном и том же месте из года в год, и они у вас болели фитофторозом или другими заболеваниями, то обязательно проведите дезинфекцию теплицы и почвы, а лучше сменить место выращивания, или заменить верхний слой почвы в теплице.



Процесс высадки

Когда все подготовлено, можно приступать непосредственно к посадке:

Полейте рассаду заранее (за несколько часов), чтобы земляной ком был влажной и не рассыпался при изъятии его из посадочной тары. Примерно за сутки удалите на растениях семядольные листочки, они уже выполнили свою функцию, и растению больше не нужны. Сделайте лунки глубиной примерно 15 см, соблюдая расстояние между растениями около 40–60 см в зависимости от сорта. Внесите в лунку стакан компоста и пол чайной ложки суперфосфата. Фосфор необходим для роста и развития корней растения. Перемешивая содержимое посадочной лунки, залейте в неё воды. Аккуратно выньте растение из емкости вместе с комом земли и поместите его корень в эту жижу (в лунку) так, чтобы стебель, находящийся над земляным комом, был заглублён сантиметра на 3–4. На заглубленном стебле вскоре появятся новые корешки. А жижа плотно обнимет корень, не оставляя никаких пустот Сверху засыпьте почвой, слегка уплотните ее вокруг стебля. Если рассада у вас вытянутая, имеет тонкий и длинный стебель, то желательно её заменить, приобрести крепкую рассаду. Но если вы желаете получить урожай только из своей рассады, то посадку вытянутой рассады производят иначе, о чём мы поговорим в следующий раз. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете правильно произвести посадку рассады томатов, а в дальнейшем вырастить здоровые и крепкие кусты томатов, радуя себя и близких вкусными плодами.

Успехов вам в вашем огородничестве!

Г. Соколов















