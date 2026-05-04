Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол

::. Как грамотно посадить рассаду томатов в теплице: пошаговая инструкция по срокам и правилам высадки | Овощеводство / томаты
Как грамотно посадить рассаду томатов в теплице: пошаговая инструкция по срокам и правилам высадки
Огород – это не только труд, но и настоящее искусство! Особенно если речь идет о выращивании такой культуры, как томаты. Сегодня мы разберемся с вопросом правильной посадки рассады томатов в теплицу и узнаем, какие факторы нужно учитывать, чтобы получить богатый урожай.

Когда высаживать?
Правильный выбор времени играет ключевую роль в успехе выращивания томатов. В зависимости от региона проживания сроки могут варьироваться, однако существуют общие рекомендации:

 - Средняя полоса России: конец мая - начало июня;
 - Температура почвы должна быть не ниже +12 °С, а воздуха в ночное время – не ниже +5 °С. Главное помнить, что томаты теплолюбивая культура, при заморозках, а возвратные заморозки в средней полосе России бывают в мае, растения погибают.  Подготовка теплицы
Перед посадкой важно подготовить почву и саму теплицу:

 - Подготовку почвы в теплице желательно начинать с осени. Под перекопку вносят органические удобрений (компост или перегной), а также осенью вносят минеральные фосфорные и калийные удобрения. Весной почву перекапывают на ? штыка лопаты и добавляют минеральные азотные удобрения. Если осенью в почву не вносились никакие удобрения, то все удобрения вносят весной. Томаты хорошо себя чувствуют в широком диапазоне почвенной кислотности, где pH от 5,5 до 7,0.
 - Томаты светолюбивая культура, любые затенения растений приводят к потере урожая. Желательно очистить от грязи покрытие теплицы (поликарбонат или стекло).
 - Если вы выращиваете томаты на одном и том же месте из года в год, и они у вас болели фитофторозом или другими заболеваниями, то обязательно проведите дезинфекцию теплицы и почвы, а лучше сменить место выращивания, или заменить верхний слой почвы в теплице.

Процесс высадки
Когда все подготовлено, можно приступать непосредственно к посадке:
  1. Полейте рассаду заранее (за несколько часов), чтобы земляной ком был влажной и не рассыпался при изъятии его из посадочной тары. Примерно за сутки удалите на растениях семядольные листочки, они уже выполнили свою функцию, и растению больше не нужны.
  2. Сделайте лунки глубиной примерно 15 см, соблюдая расстояние между растениями около 40–60 см в зависимости от сорта. Внесите в лунку стакан компоста и пол чайной ложки суперфосфата. Фосфор необходим для роста и развития корней растения. Перемешивая содержимое посадочной лунки, залейте в неё воды.
  1. Аккуратно выньте растение из емкости вместе с комом земли и поместите его корень в эту жижу (в лунку) так, чтобы стебель, находящийся над земляным комом, был заглублён сантиметра на 3–4. На заглубленном стебле вскоре появятся новые корешки. А жижа плотно обнимет корень, не оставляя никаких пустот
  2. Сверху засыпьте почвой, слегка уплотните ее вокруг стебля.
  3. Если рассада у вас вытянутая, имеет тонкий и длинный стебель, то желательно её заменить, приобрести крепкую рассаду. Но если вы желаете получить урожай только из своей рассады, то посадку вытянутой рассады производят иначе, о чём мы поговорим в следующий раз.
Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете правильно произвести посадку рассады томатов, а в дальнейшем вырастить здоровые и крепкие кусты томатов, радуя себя и близких вкусными плодами.
Успехов вам в вашем огородничестве!
Г. Соколов







Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 169 | автор: sadovod | 11 мая 2026 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 






Реклама

календарь
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Май 2026 (5)
Апрель 2026 (11)
Март 2026 (10)
Февраль 2026 (10)
Январь 2026 (7)
Декабрь 2025 (1)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"