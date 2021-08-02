Салаты с картофелем

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Потребление картофеля благотворно сказывается при заболеваниях, связанных с нарушением обмена веществ. Картофель помогает нейтрализовать излишки кислот, накапливающиеся в организме. Благодаря высокому содержанию калия картофель способствует выведению воды из организма и регулированию, тем самым, обменных процессов. Поскольку все полезные вещества находятся близко к кожуре, не стоит чистить молодые клубни, только хорошо потереть щеткой. Самый лучший способ сохранить витамины – готовить их на пару, но ничто не может конкурировать со всеми любимой вареной картошечкой.

Салат с картошкой «Любимый»

Нарезать кубиками сваренный молодой картофель и печеную свеклу, перемешать, добавить 2 нарезанных соленых огурца и банку зеленого горошка. Очистить от костей селедку и нарезать кусочками, добавить в салат, заправить растительным маслом. Простой салат 1 Картошка, сваренная в мундире – 6 шт. средней величины, 2 упаковки плавленого сыра (типа «Дружба»), укроп, соль – по вкусу. Картошку и сыр порезать кубиками, добавить укроп, заправить майонезом, если есть вареная курочка – можно добавить, если нет – и так очень вкусно, быстро и дешево.

Простой салат

Картошку и яйца сварить, очистить и нарезать на мелкие кубики. Добавить мелкорубленый зеленый лук, посолить, поперчить. Заправить можно майонезом или растительным маслом – по желанию. Пряный картофель со шпинатом Обжарить 1 луковицу и чеснок. Добавить 3-4 ст. л. карри и перемешать. Добавить 700 г картофеля, нарезанного половинками. Залить водой и тушить до готовности, доливая воды, если необходимо. Добавить 500 г шпината и 5 томатов, очищенных от кожицы и нарезанных. Приправить и подавать со свежими пряными травами и йогуртом.

Салат из картофеля с соусом песто (итальян.) Соединить 45 г кедровых орехов, 30 г базилика, 45 г чеснока, 45 г сыра и щепотку соли в кухонном комбайне, хорошо размолоть, добавить 6 ст. л. оливкового масла и промолоть еще раз. Отварить 700 г картофеля, и в конце в воду добавить 85 г зеленой фасоли. Отваренный картофель и фасоль хорошо перемешать с песто.

Салат из картофеля с запеченным луком, майонезом и горчицей

Нарезать 1 красную и 1 белую луковицу крупно на 8 «лодочек», полить оливковым маслом и приправить. Запекать в духовке 30 мин, до коричневого цвета. Отварить 700 г картофеля. Соединить 2 ст. л. майонеза, 2 ст. л. сметаны, 2 ст. л. зернистой горчицы. Все ингредиенты перемешать.

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::. прочитало: 99 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.