



::. О репчатом луке | Овощеводство / лук О репчатом луке

В народе бытует множество пословиц и поговорок об этом чудодейственном овоще. А появился он, как это ни удивительно, в горах Туркмении, где мало влаги и слой земли невелик. Однако благодаря большому количеству тонких корней и "палью" из сухих чешуек лук сумел побороть засуху.

Родовое имя всех луков "аллиум" - жгучий, так как запах лука очень стойкий и едкий (кстати, это имя носит и чеснок), например, если корова пожуёт немного листьев дикого лука, то ее молоко уже неприятно - оно отдает луком. Но можно ли представить себе без остроты вкуса и запаха лука мясные блюда, супы, закуски? Луков на свете огромное количество: тут и душистый лук, и лук-шалот, лук многоярусный и воздушными луковками-бульбочками, лук-порей, в котором к весне не понижается количество витамина С, лук-шнитт, разрастающийся в куст из ста ветвей. Лук-слизун имеет сочный и нежный лист, за который его называют салатным луком, а вот лук-батун вообще не имеет луковицы, зато его листья можно собирать уже ранней весной. Но, конечно, самый известный лук репчатый, у которого и зеленое перо, и сама луковица идут в дело. Практически каждый овощ имеет свою страну. Так, любители перца - в основном южные народы, капуста считается русским национальным овощем, а вот лук каждая страна считает своим. Три тысячи лет назад люди в Египте клялись луком и чесноком. В скандинавских сагах можно прочесть о чудодейственной силе лука. Гурманы-французы составили рецепт лукового супа. Луковица служила моделью церковных куполов для зодчих России и Византии. Итальянцы написали ставшую всемирно известной сказку, главным героем которой является луковица - Чиполлино.

В старину в России выращивание лука производилось целыми районами - "гнездами", и занимались этим в основном женщины. В таких "гнездах" и создавались сорта лука. Так, арзамасскому сорту из Горьковской области около 300 лет, самым сладким считается белозерский сорт из Вологодской области, в Курске можно найти самый скороспелый сорт - стригуновский, а в Подмосковье -самый урожайный - майковский. Знаменитый на всю Европу бессоновский лук выведен в пензенском "гнезде*. Из сортов лука народной селекции многие в ходу и сейчас.

Лук богат витаминами и летучими химическими веществами фитонцидами, которые и придают аллиумам резкий запах. Слово "фитонциды" образовано от греческого "фитой" - "растение" и "цидо" - "убиваю". И действительно, они защищают не только родной овощ, но и нас с вами, уничтожая стафилококков, стрептококков, туберкулезную палочку, возбудителей тифа - короче, ни одна вредная для человека бактерия не может перед ними устоять. Фитонциды лука заживляют гнойные раны, а препарат сагивин, изготовленный из чеснока, успешно борется с дизентерией. Известны примеры различного применения фитонцидов в сельском хозяйстве, промышленности и быту. Так, избавиться от паутинного клещика можно при помощи опрыскивания растений водным настоем сухих чешуек лука, а обработка фитонцидами лука повышает сохранность моркови и яблок. Некоторые жители сел и деревень используют чеснок для борьбы с насекомыми, мешающими домашней птице. Достаточно положить в гнезда, где несушки кладут яйца, ботву чеснока, и через 2-3 дня насекомых у птиц и во всем помещении не будет.

А скольким людям аллиумы оказывают домашнюю медицинскую помощь! Те, кто жалуется на недостаток волос на голове, втирают в кожу луковый сок. Настой из долек чеснока на медицинском спирту растворяет отложения на стенках кровеносных сосудов, что важно для людей с атеросклерозом. Одно из самых простых средств: в течение 2-3 минут пожуйте лук - и ваш рот продезинфицирован, в нем не осталось микробов.

Е. Бобровская

Газета «САДОВОД»

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::. прочитало: 259 | автор: sadovod | 2 июля 2018 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.