







::. Посев и выращивание моркови | Овощеводство / морковь Посев и выращивание моркови

Морковь называют еще "золотым кладом" огорода. И недаром - суточная потребность организма человека в витамине А содержится всего в одном корнеплоде среднего размера. Другого такого овоща, который имел бы столь богатое содержание витаминов, найти довольно трудно. Или вообще не найти.

Морковь не только улучшает зрение, является хорошим средством профилактики болезней сердца, но и содержит особые вещества, которые снижают рост раковых клеток. Словом, достоинств у моркови много.





ЛУЧШИМ ВИДОМ

почвы для моркови является хорошо дренированный не каменистый мягкий суглинок с близким к нейтральному и нейтральным уровнем кислотности (рН 5,5-7). Подходят и легкие супесчаные и песчаные почвы. Гряды должны быть приподнятые. В глубоко перекопанные гряды вносят большое количество перепревшего навоза или компоста -1 ведро на м 2 , добавляя 300-400 г золы. Минеральные удобрения вносят при отсутствии органических: азотных и калийных по 180-200 г, фосфорных 90-120 г, а также 3-4 г буры на м 2 .

На тяжелых почвах вырастают более вкусные и более богатые питательными веществами корнеплоды, но выращивание моркови на таких почвах требует большего усердия и труда. Для тяжелых почв подходят сорта, у которых корни прорастают в почву неглубоко, а урожай собирают, когда корнеплоды еще совсем молодые.

Перед посевом для ускорения прорастания и обеззараживания семена моркови 20 минут прогревают в горячей воде (+50+55°С), а затем охлаждают в воде с температурой +18 +20°С. Делают это в марлевых мешочках. Намачивание семян моркови в 0,1%-ном растворе борной кислоты способствует повышению урожайности корнеплодов, улучшает их вкусовые качества. Голландские сорта не требуют замачивания и предварительной обработки. Если решено проводить посев набухшими семенами, то марлевые мешочки с семенами размещают на влажной мешковине для удаления эфирных масел, которые в большой концентрации неблагоприятно действуют на проростки, семена 1-2 раза промывают теплой водой с температурой 18-25°С, набухшие семена 2-3 дня подвергают воздействию переменных температур: 16 часов их выдерживают при температуре +1-2°С, 8 часов – при температуре 20-25°С. Передпосевом семена моркови можно смешать с семенами редиса, и посев проводить этой смесью. Тогда через месяц после сбора редиса у моркови появится больше места для развития корнеплодов.

Сеют морковь сразу после освобождения почвы от излишней влаги и ее обработки: конец апреля - начало мая. Посев ведут поперек гряд с расстоянием между бороздами 25-30 см. Перед посевом борозды проливают кипятком. При этом почва не только смачивается, но и прогревается и дезинфицируется.

После полива дно борозды уплотняют боковой стороной дощечки, толщина которой 0,4-0,5 см. Это обеспечивает дополнительный приток влаги из глубины гряды к посеянным семенам. Глубина борозды определяется видом почвы: для легких почв - 1 см, для тяжелых - 0,5 см.

Семена размещают через 4-5 см и присыпают почвенной смесью или мелким песком. После этого посевы тщательно прикатывают дощечкой шириной 5-6 см. Это обеспечит равномерный приток влаги к прорастающим семенам. Лучшая температура для прорастания семян моркови плюс 26°С, но допустимы ее колебания в этот период от плюс 8°С до плюс 27°С. При температуре плюс 12°С морковь прорастает через 12 дней, а при температуре плюс 20°С - через 7 дней.

Пористые материалы, используемые для покрытия гряды (спанбонд, лутрасил, агрил), сохраняют влагу в почве, защищают гряду от размывания дождем и предохраняют растения моркови от повреждения морковной листоблошкой.

Против морковной листоблошки под покрытие ставят 1-2 банки с керосином, запах которого отпугивает насекомых. Керосин применяют и для опрыскивания моркови в фазе первого настоящего листочка:100-150 г на 1 л. Через неделю такую обработку повторяют. Чтобы морковь не поражалась проволочниками, ее следует сеять только на грядах, которые обрабатывались в течение нескольких лет. Защитой от морковной мухи является ранний (до 1-2 мая), либо поздний (8-12 июня) сев моркови.

Удачи вам, доброго урожая, дорогие друзья - садоводы. Буду рад, если вы воспользуетесь моими советами, если они пригодятся вам.

Ю. Смирнов, садовод-любитель

Газета "САДОВОД"























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::. прочитало: 150 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.