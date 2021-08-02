Огурцы. Особенности в биохимических процессах роста

При прорастании семян огурцов в семядолях растет содержание линоленовой кислоты, которая является основной жирной кислотой семядольных листьев в их зеленом состоянии и в начале пожелтения. При отмирании семядолей содержание кислоты и всех других жировых соединений резко уменьшается.

По ряду биохимических показателей верхние листья растений, несмотря на свой меньший возраст, часто раньше проявляют признаки старения, чем средние и нижние с тех же побегов. Срок их активной жизнедеятельности укорачивается. В листьях всех ярусов обычно бывает мало свободных аминокислот. При любой степени завядания листья сразу начинают терять сахара. От недостатка азота падает яблочная кислота. Содержание хлорофилла и каротиноидов в листьях определяется периодом роста и развития, а также сортовыми особенностями. Максимум наличия пигментов бывает в период цветения и налива плодов у листьев, кормящих тот или иной плод.

У гибридов показатели выше, чем у их родительских форм и вообще у сортов. Ассимиляты, образующиеся в листьях утром, не используются в плодах на синтез крахмала. Это происходит с наибольшей интенсивностью у завязей 2- 3-дневного возраста. Белки образуются в плодах из дневных ассимилятов и при их технической спелости.

Биохимические процессы в плодах протекают активнее у пчелоопыляемых растений по сравнению с партенокарпическими. Причина заключается в образовании семян у первых форм. При формировании семян, из вегетативных частей растений в них поступают витамины, белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, аминокислоты. Этими веществами семена снабжают не только листья, но и междоузлия побегов.

Э. Феофилов, засл. агроном России

Газета "САДОВОД"









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