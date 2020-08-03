|Питание редьки и репы
Редька. Потребность в элементах питания у нее выше, чем у редиса, и подкормки нужны более продолжительное время. Специального внесения микроудобрений под культуру не требуется. Концентрация основных элементов в почвенном растворе не должна быть повышенной.
В основную заправку дают 4-6 кг/м2 перегноя или компоста. При весеннем севе вносят 12 г/м2 аммиачной селитры, 15 г/м2 суперфосфата, 12 г/м2 сульфата калия; при посеве летом это количество увеличивают в 1,5 раза. Подкормку дают в начале образования корнеплода - 15 г/м2 аммиачной селитры. На 1 кг урожая редька может поглощать 3,1 г азота, 0,3 г фосфора, 2,7 г калия, 1,3 г кальция, 0,2 г магния.
Репа. Удобрения под нее вносят в том же количестве, что и под брюкву. Избыточный азот растениям вреден. Для увеличения урожая, повышения его качества и устойчивости к бактериальным заболеваниям нужен бор. За вегетацию при необходимости можно дать две подкормки полным удобрением. На 1 кг продукции репа выносит (г): азота - 2,2, фосфора - 0,3, калия - 3,0, кальция - 2,2, магния - 0,2.
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»