Сорт томата «ФОНТАНКА»

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Садоводам Санкт-Петербурга давно известны сорта томатов Невский, Фонтанка, Ладога и др., автор которых - профессор Ш.Г. Бексеев. Сегодня мы публикуем статью Ш. Г. Бексеева, опубликованную в газете «САДОВОД» в 1997г. О выращивании томата «ФОНТАНКА»



В последние годы выведены сверхранние и высокоурожайные сорта томата для крайних северных условий - Фонтанка, Памяти Н. И. Вавилова, Балтийский, Моечка, Невский, Северяночка, Ладога, Тепличный крупноплодный и другие. Все они являются новыми, хотя некоторые имеют старые названия, например, Невский, Балтийский, Звездочка. Они намного более урожайные и скороспелые.

Среди этих ценных сортов особенно выделяется сорт Фонтанка, наиболее урожайный из ранних и обладающий также отличными вкусовыми качествами. Он, как и перечисленные выше сорта, гибридного происхождения, и поэтому собирать с него семена не рекомендуется. При повторном посеве ген скороспелости разрушается, и ценные качества этих сортов сохранить невозможно. Поэтому ежегодно следует обновлять семена. Многие торговцы, воспользовавшись большой популярностью этих сортов, стали их размножать и продавать населению, даже не подозревая, что они просто обманывают покупателей. Из таких семян никогда не вырастут раннеспелые растения.

Сорт Фонтанка, кроме высокой скороспелости, обладает потенциально огромной урожайностью. Даже в северных районах нашей области он может давать более 2,5 кг с куста, то есть до 11—12 кг зрелых плодов с 1 м2. В этом убедились многие садоводы, высевавшие настоящую Фонтанку.

Чтобы получить высокий и ранний урожай плодов, нужно строго соблюдать приемы сортовой агротехники. В чем же состоят особенности технологии возделывания этого необычного сорта?

Прежде всего, растения следует обеспечить обильным питанием. Для этого подбирают плодородные, с легким механическим составом почвы — богатые гумусом, супесчаные или легкосуглинистые. Но этого недостаточно. Сорт Фонтанка нуждается и в повышенных дозах удобрений. Весной необходимо внести по большому ведру перегноя или доброкачественного компоста на 1 м2. На бедных почвах можно давать свежий навоз. Кроме того, желательно внести еще по 100—120 г калийных удобрений (лучше в виде сернокислого калия или калийной селитры), 70—80 г простого суперфосфата или вдвое меньше — двойного, а также 60—80 г азотных удобрений (аммиачной селитры или другого). Вместо отдельных видов можно дать сложные удобрения — кристаллин, аммофоску или нитрофоску — по 200— 250 г на 1 м2. Замечательным удобрением является древесная зола, в которой понемногу содержатся все питательные вещества (кроме азота), в том числе микроэлементы.

С осени или рано весной даже на почвах с нейтральной реакцией вносят по 150—200 г извести, равномерно перемешивая со всей массой грунта. Это важно не только для поддержания оптимальной реакции среды, но и потому, что содержащийся в извести кальций — ценный элемент питания.

Нельзя сажать томат на землях, где выращивались культуры того же семейства — картофель, перец, томат, баклажан, имеющие общие с ним болезни. Лучшими предшествующими культурами для него являются огурец, кабачок, тыква, морковь, свекла, капуста, обильно удобрявшиеся навозом или компостом.

Удобрения вносят за две недели до высадки рассады. Нельзя давать известь вместе с навозом или минеральными азотными удобрениями. Томат сажают поздно — обычно в начале июня, реже в конце мая. Чтобы весной до этого срока земля не пустовала, на подготовленные гряды можно посеять в конце апреля наклюнувшиеся семена укропа или шпината, оставив свободными места под посадку рассады томата. Поверхность таких гряд укрывают старой пленкой, чтобы ускорить появление всходов этих ранних культур.

К посадке томата приступают после окончания весенних заморозков, а при использовании биотоплива и двойного укрытия пленкой — в третьей декаде мая (для этого рассаду начинают выращивать раньше — с 20 марта). В южных районах области высаживают на10—15 дней раньше, чем в северных, где весна значительно задерживается.

Применяют разные способы посадки, например, в два ряда на широких грядах (шириной 1 м) или в один ряд на узких (шириной 70 см). В первом случае расстояние между рядами составляет 50—60 см, а между растениями в ряду — 40—45 см. Во втором случае рассаду размещают через 20—22 см. Горшочки с растениями во время посадки ставят в лунки вертикально и обильно поливают, а затем засыпают землей до семядольных листьев. В случае неожиданного наступления жаркой погоды рассаду сажают под вечер, чтобы листья не подвядали. Важно, чтобы рассада подверглась предпосадочной закалке к холоду и прямым солнечным лучам.

Прижившиеся растения быстро идут в рост, и через несколько дней их подвязывают к протянутым над двумя рядами проволокам. На грядах с однорядковой посадкой растения также подвязывают, направляя их поочередно то к одной, то к другой проволоке, образуя, таким образом, тоже два ряда. Гряды обычно направляют с севера на юг, чтобы растения в течение дня освещались и обогревались солнцем равномерно. Поверхность гряд мульчируют, посыпая опилками или волокнистым торфом слоем 1—2 см с целью уменьшения испарения влаги и для предотвращения размывания почвы при поливах.

У высаживаемых растений нередко уже имеются пасынки — боковые побеги. Их необходимо сразу же удалять. Пасынкование проводят в течение всего июня и июля—до начала образования первых довольно крупных плодов на одном или двух соцветиях. На растении дополнительно к главному оставляют по 2—3 боковых побега. В зависимости от плодородия почвы на них образуется по 5—6 и даже 7 кистей. Сорт Фонтанка отличается хорошей завязываемостью, и на каждом растении благодаря этому формируется много плодов, иногда 30—40 и даже до 45. Чтобы обеспечить быстрый рост, необходимо интенсивное поступление питательных веществ и влаги в растения. Лишь при соблюдении этих условий формируется большой урожай, и созревание происходит дружно — в течение 3—4 недель. Интенсивное питание в процессе вегетации обеспечивается внесением подкормок. Наиболее часто дают смесь минеральных удобрений через каждые 12—15 дней. Первый раз растения получают подкормку лишь после того, как рассада приживется, и не ранее чем через 10—12 дней после посадки. В 10 л воды растворяют 20— 30 г удобрений и разливают на 2— 2,5 м2 площади гряды с последующим поливом. В дальнейшем норму удобрений увеличивают сначала до 40 г, затем до 50 г и наконец до 60 г. Для подкормок лучше брать сложные минеральные удобрения или смесь калийных и азотных. Норма калийных должна быть в 2 раза больше, чем азотных. Наилучшим из удобрений является калийная селитра, в которой наиболее благоприятное для томата соотношение этих двух важнейших элементов.

Однако лучшей подкормкой для сорта Фонтанка является смесь коровяка с древесной золой. В таком удобрении имеются все основные питательные вещества, в том числе и микроэлементы. Одно ведро коровяка с двумя горстями золы разбавляют в 80 - 100 л (8-10 ведер) воды и получают оптимальную концентрацию удобрений. Лейка отстоявшегося раствора вносится на поверхность гряды длиной 2,5—3 м, а затем поливается водой. Всего за сезон дают 5—6 и более таких подкормок.

Проведенные нами исследования показали, что самый эффективный способ - это совмещение в одном приеме и подкормки и полива, то есть применение "подкормок-поливов", когда и удобрение и влага даются вместе. Для этого вначале готовится так называемый маточный раствор: берут 1 ведро коровяка и 2 горсти древесной золы и заливают 10 ведрами воды. Готовую смесь разбавляют трех-четырехкратно водой (10 л на 30—40 л воды). Такая очень слабая концентрация питательного раствора и представляет собой "подкормку-полив". После ее применения дополнительно давать полив не нужно. Частота внесения таких "подкормок-поливов" зависит от необходимости орошения. В теплую сухую погоду применяют через каждые 3—4 дня, промачивая весь слой почвы — до 20—25см.

Ш. Бексеев

Газета "САДОВОД" 1997г.

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::. прочитало: 41 | автор: sadovod | Сегодня, 10:52 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.