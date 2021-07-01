Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол

::. Неинфекционные поражения овощей | Овощеводство
Неинфекционные поражения овощей
Даже в благоприятные по погодным условиям годы и в отсутствии вредителей и болезнетворных начал овощные культуры в открытом грунте и теплицах подвергаются повреждениям, носящим название физиологических. Эти повреждения иногда наносят существенный урон урожаям. Происходят они чаще всего из-за агротехнических ошибок по уходу за растениями
На разных овощных культурах проявляется так называемый «краевой ожог» листьев, или краелистный некроз. У кочанного салата это происходит при обильном выпадении осадков и повышенной температуре воздуха. Края листьев поражаются отдельными бурыми пятнами. Эти части отмирают, а пятна разрастаются и поражают лист целиком. У картофеля «ожоги» бывают на нижних листьях и сопровождаются свертыванием их и разрывом краев.
Причиной служит недостаток калия. «Ожоги» нижних листьев многих культур с засыханием их случаются от избытка бора. Ожоги листьев могут быть и настоящими. Чаще всего они появляются в теплицах при контактах листьев огурцов со стеклом или пленкой, с воздействием на листья вредных газов от близко расположенных промышленных предприятий. Нередки ожоги листовых тканей от наличия в солнечную погоду водяных капель.
Солнечные ожоги возникают и при резком переходе от пасмурной погоды к высокой освещенности и при повышенной температуре воздуха. Может вызывать ожоги и высокая концентрация удобрения в растворе при внекорневой подкормке. Чаще это бывает на молодых листьях. К листовым ожогам в теплицах примыкает механическое повреждение листовых пластинок в виде округлых отверстий от капель (зачастую холодных) конденсата, образующегося на кровле. Болезненное состояние листьев, снижение или прекращение их фотосинтетической деятельности всегда создают в растениях недостатки питательных элементов. От недостатка азота нижние картофельные листья теряют хлорофилл, светлеют, желтеют и закручиваются внутрь краями. Листья лука высветляются, сереют и буреют. При нехватке калия у капусты белокочанной старые листья бронзовеют, а затем буреют. У лука старые листья на кончиках желтеют и подсыхают. У моркови нижние листья бледнеют и закручиваются. От недостатка кальция верхние листья растений белеют. Заболевания нижних листьев от недостатка магния происходят у картофеля, огурцов, цветной капусты. От недостатка марганца у столовой свеклы листья темнеют, буреют и отмирают. Недостаток цинка создает крапчатость листьев бобовых овощей, с последующим отмиранием заболевших участков. У томата и тыквы листья измельчаются и желтеют. Нарушения в минеральном питании томатов вызывают скручивание верхних листьев. Чаще всего это наблюдается от избытка азота в почве и растении на фоне недостатка калия. Избыток элементов питания опасен проявлениями отравлений растений. Отравления могут сопровождаться массовой потерей листового аппарата и крупными недоборами урожая. Повреждение листьев на всем растении может происходить от избытка магния, фосфора, калия, сульфатов, хлора и цинка; частичного повреждения – от избытка аммиачного азота, кальция, бора, меди, марганца, железа. Избыток влаги создает в листьях томатов бледно-зеленую окраску, у огурцов – резкое пожелтение, у лука – перегиб пера и бледную окраску.
Физиологические расстройства с болезненными проявлениями при нарушениях пищевого, водного и температурного режимов выращивания характерны и для других (кроме листьев) органов овощных культур. От них стебли огурцов растрескиваются в нижней части, зеленцы образуются уродливые; опадают бутоны, цветки и завязи у томатов, перцев, баклажанов; наблюдаются отмирания верхушек стеблей, измельчание клубней картофеля, луковиц, корнеплодов, томатных плодов. У последних еще могут быть растрескивания и вершинная гниль. Имеют место и такие неинфекционные заболевания, как «гниль сердечка» некоторых корнеплодов с образованием внутри дупла от недостатка бора, побурение и распад тканей головки цветной капусты при нехватке молибдена, необразование семян у фасоли при остром дефиците цинка. Практически всех физиологических болезней можно избежать, если знать биологические потребности каждой из овощных культур и грамотно осуществлять уход за ними.
Э. Феофилов, засл. агроном России



Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 155 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
Реклама



календарь
«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Июль 2021 (21)
Июнь 2021 (22)
Май 2021 (23)
Апрель 2021 (22)
Март 2021 (22)
Февраль 2021 (20)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"