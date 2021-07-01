

::. Неинфекционные поражения овощей | Овощеводство Неинфекционные поражения овощей

Даже в благоприятные по погодным условиям годы и в отсутствии вредителей и болезнетворных начал овощные культуры в открытом грунте и теплицах подвергаются повреждениям, носящим название физиологических. Эти повреждения иногда наносят существенный урон урожаям. Происходят они чаще всего из-за агротехнических ошибок по уходу за растениями

На разных овощных культурах проявляется так называемый «краевой ожог» листьев, или краелистный некроз. У кочанного салата это происходит при обильном выпадении осадков и повышенной температуре воздуха. Края листьев поражаются отдельными бурыми пятнами. Эти части отмирают, а пятна разрастаются и поражают лист целиком. У картофеля «ожоги» бывают на нижних листьях и сопровождаются свертыванием их и разрывом краев.

Причиной служит недостаток калия. «Ожоги» нижних листьев многих культур с засыханием их случаются от избытка бора. Ожоги листьев могут быть и настоящими. Чаще всего они появляются в теплицах при контактах листьев огурцов со стеклом или пленкой, с воздействием на листья вредных газов от близко расположенных промышленных предприятий. Нередки ожоги листовых тканей от наличия в солнечную погоду водяных капель.

Солнечные ожоги возникают и при резком переходе от пасмурной погоды к высокой освещенности и при повышенной температуре воздуха. Может вызывать ожоги и высокая концентрация удобрения в растворе при внекорневой подкормке. Чаще это бывает на молодых листьях. К листовым ожогам в теплицах примыкает механическое повреждение листовых пластинок в виде округлых отверстий от капель (зачастую холодных) конденсата, образующегося на кровле. Болезненное состояние листьев, снижение или прекращение их фотосинтетической деятельности всегда создают в растениях недостатки питательных элементов. От недостатка азота нижние картофельные листья теряют хлорофилл, светлеют, желтеют и закручиваются внутрь краями. Листья лука высветляются, сереют и буреют. При нехватке калия у капусты белокочанной старые листья бронзовеют, а затем буреют. У лука старые листья на кончиках желтеют и подсыхают. У моркови нижние листья бледнеют и закручиваются. От недостатка кальция верхние листья растений белеют. Заболевания нижних листьев от недостатка магния происходят у картофеля, огурцов, цветной капусты. От недостатка марганца у столовой свеклы листья темнеют, буреют и отмирают. Недостаток цинка создает крапчатость листьев бобовых овощей, с последующим отмиранием заболевших участков. У томата и тыквы листья измельчаются и желтеют. Нарушения в минеральном питании томатов вызывают скручивание верхних листьев. Чаще всего это наблюдается от избытка азота в почве и растении на фоне недостатка калия. Избыток элементов питания опасен проявлениями отравлений растений. Отравления могут сопровождаться массовой потерей листового аппарата и крупными недоборами урожая. Повреждение листьев на всем растении может происходить от избытка магния, фосфора, калия, сульфатов, хлора и цинка; частичного повреждения – от избытка аммиачного азота, кальция, бора, меди, марганца, железа. Избыток влаги создает в листьях томатов бледно-зеленую окраску, у огурцов – резкое пожелтение, у лука – перегиб пера и бледную окраску.

Физиологические расстройства с болезненными проявлениями при нарушениях пищевого, водного и температурного режимов выращивания характерны и для других (кроме листьев) органов овощных культур. От них стебли огурцов растрескиваются в нижней части, зеленцы образуются уродливые; опадают бутоны, цветки и завязи у томатов, перцев, баклажанов; наблюдаются отмирания верхушек стеблей, измельчание клубней картофеля, луковиц, корнеплодов, томатных плодов. У последних еще могут быть растрескивания и вершинная гниль. Имеют место и такие неинфекционные заболевания, как «гниль сердечка» некоторых корнеплодов с образованием внутри дупла от недостатка бора, побурение и распад тканей головки цветной капусты при нехватке молибдена, необразование семян у фасоли при остром дефиците цинка. Практически всех физиологических болезней можно избежать, если знать биологические потребности каждой из овощных культур и грамотно осуществлять уход за ними.

Э. Феофилов, засл. агроном России







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::. прочитало: 155 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.