Рассада. Несоблюдение этих правил ведет к потере урожая

Мы сегодня не будем говорить о сортах той или иной культуры. У каждого огородника есть свои предпочтения и любимые сорта или гибриды.

И так вы приобрели семена для посева на рассаду. Отсейте поврежденные и самые мелкие. Растения из таких семян не принесут ожидаемого урожая.

А вот требования к грунту должны быть строгие. Возможно, у кого-то возникнет вопрос: почему?

Ведь прорастание семечка происходит за счет энергии и питательных элементов в самом семечки. Далее появляется корешок, который углубляется и начинает питать молодое растение. И всходы в отличие от взрослого растения выносят из почвы минимальное количество элементов питания. Это верно, но растение на своем самом начальном пути вегетации как бы оценивает условия, в котором оно будет расти и плодоносить. И при недостатке элементов питания (в большей степени фосфора, а затем азота), закладывает меньшее количество потенциального урожая. Дальнейшие подкормки фосфорными и азотными удобрениями не исправят ситуацию. Поэтому следует приобретать почвогрунт для рассады только у надежных производителей. А если вы готовите почвогрунт для рассады самостоятельно, то обязательно внесите все необходимые удобрения.

И следует помнить, что избыток элементов питания вреден не меньше, чем их недостаток. Корни растений лучше поглощают почвенный раствор слабой концентрации. Оптимальная концентрация почвенного раствора составляет от 0,01 до 0,2%. При больших концентрациях почвенного раствора корни хуже его поглощают. А при концентрации почвенного раствора 1,0% и выше коневая система отмирает.

А далее сеем качественные семена в подготовленный, плодородный грунт. Всходы, появившиеся первыми, дадут более высокий урожай. Эти сеянцы и оставьте для выращивания. Запоздалые всходы лучше отбраковать. Только постарайтесь посеять семена на одну глубину, иначе первыми могут взойти слабые растения, оказавшиеся просто на меньшей глубине.

Как только появятся всходы, поместите их дней на 5-7 на светлое место, где температура воздуха градусов на 5-6 ниже оптимальной температуры для рассады данной культуры. Дело в том, что низкая температура притормаживает рост только надземной части растения, корневая система при этом развивается, а в дальнейшем крепкая корневая система будет активно снабжать питанием молодое растение.

И еще важный момент, на который следует обратить внимание — это семядольные листочки, которые играют важное значение в количестве и качестве будущего урожая. Семядольные или зародышевые листья начинают развиваться ещё в семени. В дальнейшем в них происходят важные фотосинтетические процессы. В случае их повреждения или преждевременной потери снижается накопление вегетативной массы, и что важно, задерживается формирование генеративных органов, т. е. будущего урожая. Растения с поврежденными семядолями или с одним семядольным листочком также лучше отбраковать.

А далее уход за рассадой. И только создание благоприятных условий позволит вырастить крепкую, здоровую рассаду.

Основные моменты, на которые необходимо обратить внимание при уходе за рассадой.

1.Температура воздуха в темное время суток должна быть на 5-6 градусов ниже дневной. Это предотвратит вытягивание рассады.

2. Почва не должна пересыхать, но нельзя допускать и переувлажнение почвы.

3.Не торопитесь делать подкормки, если почва для рассады заправлена всеми необходимыми удобрениями. Подкормки понадобятся позже, когда корневая система заполнит объем посадочной тары, и питания растениям будет недостаточно.

4.За несколько дней до высадки рассады на постоянное место, начинайте её закалять. Выносите рассаду на улицу, например на балкон, где температура ниже оптимальной. Сначала не на долго, а затем увеличивайте время.

А когда наступит время высадки рассады, позаботьтесь, чтобы растение не попало в худшие условия. Почва должна быть рыхлой и плодородной. Растения, попавшие в худшие условия, будут долго приживаться, чаще заболевать и хуже расти.







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