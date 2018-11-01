Не торопитесь укрывать многолетники

Большинство корневищных многолетников, выращиваемых в средней и северо-западной зонах нашей страны, достаточно зимостойки и не требуют серьезной защиты от зимних морозов при условии достаточно глубокого снежного покрова. Но все же некоторые мероприятия следует провести в преддверии зимы.

Прежде всего, следует срезать уже побуревшие стебли и листья и сжечь их, так как на них могут быть споры грибных болезней и зимующие формы вредителей. При срезке оставляют примерно 5-10 см внизу растения, а листья следует обрезать на высоте 10-15 см от поверхности почвы. Что касается перезимовки, то здесь особое внимание следует обратить не только на внешние условия, но и на состояние самих растений. Так при поздней посадке, если данные культуры плохо укоренились или ослаблены неблагоприятными летними условиями, или не закончили роста до наступления холодов - все это может привести к выпаду их в течение зимы. Также плохо влияют на перезимовку растений внезапно наступившие морозы и выпадение снега на талую почву, и резкие суточные колебания температуры. При морозах ниже -40 °С могут вымерзнуть цветочные почки даже у очень зимостойких культур. В обычные зимы растения погибают не столько от мороза, сколько от неблагоприятных условий влажности и слишком раннего пробуждения и начала роста. Укрытие должно предохранять их от сырости и оттепели, после которых на поверхности может образоваться ледяная корка, под которой культуры погибают. Лучше всего укрывать на зиму растения слоем торфа, перегноя, елового лапника и соломой, слоем 10-15 см. Но не все многолетники требуют укрытия. Такие растения, как астильбы, водосборы, нивяники, люпины имеют мощную корневую систему и хорошо переносят холода безо всякого укрытия, а молодые и неокрепшие растения лучше укрыть. Пионы и ирисы лучше укрывать лапником, который ранней весной легко можно снять, так как эти культуры не выносят заглубления. Посадки гладиолусов и тюльпанов, а также сорта трубчатых и крупнокоренчатых нарциссов укрывают сразу после посадки, весной покрышку снимают, иначе она задерживает прогревание почвы и прорастание растений. Следует помнить, что укрытие следует начинать только в том случае, когда установится постоянная отрицательная температура воздуха и почва промерзнет на 3-5 см, в противном случае влага будет способствовать выпреванию наших питомцев. Чаше этому подвержены двухлетники - незабудки, турецкая гвоздика, колокольчик средний и др. Их необходимо оберегать не столько от морозов, сколько от сырости.

Т. Тамберг, доктор сельскохозяйственных наук

Газета "САДОВОД"

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