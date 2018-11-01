Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол


::. Не торопитесь укрывать многолетники | Цветоводство
Не торопитесь укрывать многолетники
Большинство корневищных многолетников, выращиваемых в средней и северо-западной зонах нашей страны, достаточно зимостойки и не требуют серьезной защиты от зимних морозов при условии достаточно глубокого снежного покрова. Но все же некоторые мероприятия следует провести в преддверии зимы.
Прежде всего, следует срезать уже побуревшие стебли и листья и сжечь их, так как на них могут быть споры грибных болезней и зимующие формы вредителей. При срезке оставляют примерно 5-10 см внизу растения, а листья следует обрезать на высоте 10-15 см от поверхности почвы. Что касается перезимовки, то здесь особое внимание следует обратить не только на внешние условия, но и на состояние самих растений. Так при поздней посадке, если данные культуры плохо укоренились или ослаблены неблагоприятными летними условиями, или не закончили роста до наступления холодов - все это может привести к выпаду их в течение зимы. Также плохо влияют на перезимовку растений внезапно наступившие морозы и выпадение снега на талую почву, и резкие суточные колебания температуры. При морозах ниже -40 °С могут вымерзнуть цветочные почки даже у очень зимостойких культур. В обычные зимы растения погибают не столько от мороза, сколько от неблагоприятных условий влажности и слишком раннего пробуждения и начала роста. Укрытие должно предохранять их от сырости и оттепели, после которых на поверхности может образоваться ледяная корка, под которой культуры погибают. Лучше всего укрывать на зиму растения слоем торфа, перегноя, елового лапника и соломой, слоем 10-15 см. Но не все многолетники требуют укрытия. Такие растения, как астильбы, водосборы, нивяники, люпины имеют мощную корневую систему и хорошо переносят холода безо всякого укрытия, а молодые и неокрепшие растения лучше укрыть. Пионы и ирисы лучше укрывать лапником, который ранней весной легко можно снять, так как эти культуры не выносят заглубления. Посадки гладиолусов и тюльпанов, а также сорта трубчатых и крупнокоренчатых нарциссов укрывают сразу после посадки, весной покрышку снимают, иначе она задерживает прогревание почвы и прорастание растений. Следует помнить, что укрытие следует начинать только в том случае, когда установится постоянная отрицательная температура воздуха и почва промерзнет на 3-5 см, в противном случае влага будет способствовать выпреванию наших питомцев. Чаше этому подвержены двухлетники - незабудки, турецкая гвоздика, колокольчик средний и др. Их необходимо оберегать не столько от морозов, сколько от сырости.
Т. Тамберг, доктор сельскохозяйственных наук
Газета "САДОВОД"
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 72 | автор: sadovod | Сегодня, 11:26 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама









календарь
«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Ноябрь 2018 (2)
Октябрь 2018 (25)
Сентябрь 2018 (19)
Август 2018 (23)
Июль 2018 (23)
Июнь 2018 (22)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"