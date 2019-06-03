



::. Когда и чем подкармливать черную смородину? | Ваш сад / Смородина Когда и чем подкармливать черную смородину?

На дачных и приусадебных участках черную смородину можно встретить довольно часто. Все потому, что ягоды этого кустарника имеют превосходный состав и обладают замечательными целебными свойствами. Однако для получения богатого урожая садовую культуру нужно научиться правильно подкармливать. Своевременное внесение удобрений под растение способствует появлению на кусте более крупных ягод с отличными вкусовыми качествами, а также наращиванию зеленой массы.



Внесение удобрений при посадке кустарника

Подкормка черной смородины начинается на этапе подготовки посадочной ямы. Ее выкапывают на глубину 60-100 см на суглинистых, супесчаных или бедных питательными веществами почвах либо по размеру корневой системы, если речь идет о выращивании кустарника на черноземе. Затем почву тщательно перемешивают с компостом или перегноем в соотношении 1:1, добавляя древесную золу в количестве 0,5 л. Другой вариант: смешать грунт с 2 ст.л. суперфосфата, 1 ст.л. мочевины и таким же количеством калийного удобрения. Яму заполняют полученным обогащенным грунтом. Осеннюю посадку растения осуществляют через месяц, когда почвосмесь хорошо просядет. Планируя высадить кустарник на участке весной, заполнение посадочной ямы удобренным грунтом производят осенью.



Весенние подкормки черной смородины

Пора основных подкормок для ягодной культуры наступает со второго года жизни.

Как только на растении начнут набухать почки, под него вносят азотные удобрения. Это необходимо для стимуляции появления на культуре листвы. Молодое растение нуждается в 40-50 г мочевины. Для кустарника, достигшего четырехлетнего возраста, эту дозу снижают до 25-35 г. Кроме того, можно подкормить черную смородину:

•сульфатом калия и аммиачной селитрой (берут по 1 ст.л. каждого и смешивают с верхним слоем почвы либо растворяют в воде для получения жидкого удобрения);

•разведенным водой и перебродившим в течение 5-7 дней навозом или куриным пометом (соотношение компонентов 1:10 и 1:20, соответственно).

Вторая весенняя подкормка также предусматривает внесение под куст азотсодержащих удобрений, однако доля азота в них должна быть снижена. Данное мероприятие благотворно влияет на качество и количество соцветий, а потому выполняют его в начале фазы цветения.



Летние подкормки растения

Летом садовую культуру подкармливают дважды: в период образования ягод (конец июня - начало июля) и по окончании фазы плодоношения (вторая половина июля - август). При этом в обоих случаях вместо азотных используют фосфорно-калийные удобрения: под один куст вносят 5-10 г суперфосфата либо аналогичное количество сульфата калия обязательно в растворенном виде. Когда на растении образуются плоды, можно отдать предпочтение подкормке древесной золой из расчета 100-150 г под кустик. В июне полезны также внекорневые подкормки черной смородины микроэлементами. В качестве удобрения здесь выступает смесь медного купороса (30-40 г), марганцовокислого калия (5 г) и борной кислоты (3 г), которую растворяют в 10 л воды.



Внесение удобрений под растение осенью

Что нужно знать об осенней подкормке черной смородины? В рамках данного мероприятия нельзя вносить под растение азотные удобрения, иначе культура отреагирует буйным ростом побегов. Питанием для куста в осенний период служат исключительно минеральные концентраты с большим количеством калия и фосфора в составе. Калий необходим черной смородине для повышения иммунитета, а фосфор требуется культуре для укрепления корневой системы и лучшей зимовки. Источниками указанных минеральных веществ являются уже упомянутые выше сульфат калия и суперфосфат. На одно растение понадобится по 1 ст.л. обоих видов минеральных удобрений. Вносят их следующим образом: на некотором расстоянии от куста в зоне приствольного круга выкапывают бороздку глубиной до 30 см. Затем хорошенько проливают это углубление водой в случае повышенной сухости почвы. И уже по влажной поверхности грунта рассыпают сухие удобрения, в конце заровняв бороздку землей.

Хорошие результаты дает применение комплексных удобрений, предназначенных специально для осенней подкормки ягодных культур. Они имеют на упаковке соответствующую пометку.

Можно также использовать зольный настой. Приготовить его легко: залить наполовину наполненное древесной золой ведро водой до верху; настоять смесь пару суток и разбавить водой в соотношении 1:10. Под молодой куст надо вылить 0,5 ведра зольного настоя, под взрослый — 1 ведро.

Следуйте этим инструкциям, и хороший урожай черной смородины вам будет обеспечен!

Надежда Пономаренко

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::. прочитало: 101 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.