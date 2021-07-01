



::. В нашем природном регионе урожай, конечно, будет – но небольшой | Овощеводство В нашем природном регионе урожай, конечно, будет – но небольшой

Среди всех сельскохозяйственных культур, которые возделывает человечество, бобовые занимают особое место.

Во-первых, эти растения не нуждаются в азотных удобрениях, так как на их корнях поселяются бактерии, перерабатывающие азот из атмосферного воздуха в доступные растениям соединения.

А во-вторых, и это, пожалуй, самое главное, бобовые – чемпионы зеленого мира по содержанию растительного белка, богатого незаменимыми аминокислотами. А ведь белок – важнейший компонент пищи человека. По данным ФАО (Международная продовольственная и сельскохозяйственная организация при ООН), норма потребления человеком белка должна составлять 12% (или 90- 100 г) общей калорийности суточного рациона. Растительный и животный белок, а белков животного происхождения в рационе питания должно быть 60-70%, теснейшим образом связаны между собой, и тоже входят эти 90-100 г общей калорийности суточного рациона: в организме животных белки создаваться не могут, а конструируются лишь из аминокислот, поступающих с пищей. Поэтому можно сказать, что растительный белок – это основа белка животного.

Зернобобовые культуры относятся к наиболее древним на земном шаре. Их выращивали и использовали еще за 7000 (чечевица, горох, чина), или за 3000-4000 (соя, кормовые бобы, нут) лет до нашей эры. И все же ни одно растение не может производить за 80- 100 дней столько белка, сколько соя. Природа наделила соевое зерно почти 40% легкоусвояемого белка (вдвое больше, чем в мясе) и 25% масла. Протеина в нем содержится в два раза больше, чем в телятине, в три раза больше, чем в яйцах, и в 11 раз больше, чем в молоке! Белок сои содержит рекордное количество незаменимых аминокислот: лизина и триптофана. Это отличный диетический продукт. Из сои получают масло, которое годами может сохранять свои свойства. Оставшееся после прессования сухое вещество можно применять для производства пищевых продуктов. Соя широко используется и как корм для животных: жмых, шрот, соевое молоко, зеленая масса, сено, сенаж, травяная мука, солома, силос – вот что может дать эта бобовая культура.

Пионером соеводства в России была Амурская область. Это – один из самых северных в мире районов возделывания сои. И если эта культура прижилась на столь высоких широтах, то и в других регионах нашей страны раскрываются возможности ее возделывания, в том числе и на Северо-Западе, в районах рискованного земледелия. Что же представляет собой эта бобовая культура? Соя – травянистое однолетнее растение высотой от 30 до 150 см. Корень стержневой, с большим числом боковых корней и корешков, проникающих в почву на 40-50 см и глубже. Учитывая специфичность почвы, допустим, в Ленинградской области, при возделывании применяем специальные агроприемы, характерные для растений с глубоко проникающими корнями. Это работает – соя растет и развивается и у нас. А вообще-то соя – культура теплолюбивая. Минимальная температура прорастания семян

9...10 °C, оптимальная – 18...20 °C. Есть сорта, реагирующие на длину дня, есть нейтральные. Продолжительность вегетационного периода, в зависимости от сортовых особенностей, составляет от 80 до 170 дней.

Соя – культура влаголюбивая, хорошо удается в увлажненных зонах. Общепризнанно, что устойчивые урожаи соя может давать и в степных районах в условиях орошаемого земледелия.

Вот, наконец, мы подошли к главной теме – устойчивых, больших урожаев. В нашем природном регионе урожай, конечно, будет – но небольшой. Однако достоинства этого растения заслуживают того, чтобы получать урожай и в небольшом объеме. Особых хлопот с этой культурой у огородника не будет, так как соя выращивается так же, как горох, фасоль, бобы. Используется в пищу после тепловой обработки (проварить 1,5 ч или прожарить 20-30 мин). В 2006 г. семена сои появились в продаже, и я купил пакетик с 8 г семян. Посеял, взошли хорошо и полностью все вызрели – каждое семя боб. Был небольшой урожай. Что касается специфического привкуса, свойственного сое, то это затруднение уже давно преодолено. Сотрудники Среднего училища пищевой промышленности им. Барбаша Пешти (Будапешт) разработали технологию, в результате которой, при помощи специальной обработки, из соевых бобов можно устранять все отрицательные элементы. В Будапеште уже с середины 1980 г. продается хлеб, содержащий 20 % соевой муки. Компетентные венгерские ведомства аттестовали хлеб этого сорта как лечебный. Обработанная по данной технологии соя может стать исходным материалом для производства почти полутораста видов пищевых продуктов: хлеб и макаронные изделия, консервы, кондитерские изделия, изготовленные с добавлением соевого сырья, сохраняют свой обычный вкус, однако их питательная ценность несравненно выше. От себя к этому могу добавить и то, что соя незаменима во времена постов.

И. Кривега

Газета "САДОВОД"







Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Тепличка на космической станции

Сидерация (из книги А.И.Энгельгардта "Фосфориты и сидерация" 1891 г.)

АРАХИС КУЛЬТУРНЫЙ

Соседка напротив нашего участка заняла часть общей территории

Солома как органическое удобрение

::. прочитало: 92 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.