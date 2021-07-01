Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол


::. В нашем природном регионе урожай, конечно, будет – но небольшой | Овощеводство
В нашем природном регионе урожай, конечно, будет – но небольшой
Среди всех сельскохозяйственных культур, которые возделывает человечество, бобовые занимают особое место.
Во-первых, эти растения не нуждаются в азотных удобрениях, так как на их корнях поселяются бактерии, перерабатывающие азот из атмосферного воздуха в доступные растениям соединения.
А во-вторых, и это, пожалуй, самое главное, бобовые – чемпионы зеленого мира по содержанию растительного белка, богатого незаменимыми аминокислотами. А ведь белок – важнейший компонент пищи человека. По данным ФАО (Международная продовольственная и сельскохозяйственная организация при ООН), норма потребления человеком белка должна составлять 12% (или 90- 100 г) общей калорийности суточного рациона. Растительный и животный белок, а белков животного происхождения в рационе питания должно быть 60-70%, теснейшим образом связаны между собой, и тоже входят эти 90-100 г общей калорийности суточного рациона: в организме животных белки создаваться не могут, а конструируются лишь из аминокислот, поступающих с пищей. Поэтому можно сказать, что растительный белок – это основа белка животного.
 Зернобобовые культуры относятся к наиболее древним на земном шаре. Их выращивали и использовали еще за 7000 (чечевица, горох, чина), или за 3000-4000 (соя, кормовые бобы, нут) лет до нашей эры. И все же ни одно растение не может производить за 80- 100 дней столько белка, сколько соя. Природа наделила соевое зерно почти 40% легкоусвояемого белка (вдвое больше, чем в мясе) и 25% масла. Протеина в нем содержится в два раза больше, чем в телятине, в три раза больше, чем в яйцах, и в 11 раз больше, чем в молоке! Белок сои содержит рекордное количество незаменимых аминокислот: лизина и триптофана. Это отличный диетический продукт. Из сои получают масло, которое годами может сохранять свои свойства. Оставшееся после прессования сухое вещество можно применять для производства пищевых продуктов. Соя широко используется и как корм для животных: жмых, шрот, соевое молоко, зеленая масса, сено, сенаж, травяная мука, солома, силос – вот что может дать эта бобовая культура.
 Пионером соеводства в России была Амурская область. Это – один из самых северных в мире районов возделывания сои. И если эта культура прижилась на столь высоких широтах, то и в других регионах нашей страны раскрываются возможности ее возделывания, в том числе и на Северо-Западе, в районах рискованного земледелия. Что же представляет собой эта бобовая культура? Соя – травянистое однолетнее растение высотой от 30 до 150 см. Корень стержневой, с большим числом боковых корней и корешков, проникающих в почву на 40-50 см и глубже. Учитывая специфичность почвы, допустим, в Ленинградской области, при возделывании применяем специальные агроприемы, характерные для растений с глубоко проникающими корнями. Это работает – соя растет и развивается и у нас. А вообще-то соя – культура теплолюбивая. Минимальная температура прорастания семян
9...10 °C, оптимальная – 18...20 °C. Есть сорта, реагирующие на длину дня, есть нейтральные. Продолжительность вегетационного периода, в зависимости от сортовых особенностей, составляет от 80 до 170 дней.
Соя – культура влаголюбивая, хорошо удается в увлажненных зонах. Общепризнанно, что устойчивые урожаи соя может давать и в степных районах в условиях орошаемого земледелия.
Вот, наконец, мы подошли к главной теме – устойчивых, больших урожаев. В нашем природном регионе урожай, конечно, будет – но небольшой. Однако достоинства этого растения заслуживают того, чтобы получать урожай и в небольшом объеме. Особых хлопот с этой культурой у огородника не будет, так как соя выращивается так же, как горох, фасоль, бобы. Используется в пищу после тепловой обработки (проварить 1,5 ч или прожарить 20-30 мин). В 2006 г. семена сои появились в продаже, и я купил пакетик с 8 г семян. Посеял, взошли хорошо и полностью все вызрели – каждое семя боб. Был небольшой урожай. Что касается специфического привкуса, свойственного сое, то это затруднение уже давно преодолено. Сотрудники Среднего училища пищевой промышленности им. Барбаша Пешти (Будапешт) разработали технологию, в результате которой, при помощи специальной обработки, из соевых бобов можно устранять все отрицательные элементы. В Будапеште уже с середины 1980 г. продается хлеб, содержащий 20 % соевой муки. Компетентные венгерские ведомства аттестовали хлеб этого сорта как лечебный. Обработанная по данной технологии соя может стать исходным материалом для производства почти полутораста видов пищевых продуктов: хлеб и макаронные изделия, консервы, кондитерские изделия, изготовленные с добавлением соевого сырья, сохраняют свой обычный вкус, однако их питательная ценность несравненно выше. От себя к этому могу добавить и то, что соя незаменима во времена постов.
 И. Кривега
Газета "САДОВОД"



Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 92 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
Реклама



календарь
«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Июль 2021 (19)
Июнь 2021 (22)
Май 2021 (23)
Апрель 2021 (22)
Март 2021 (22)
Февраль 2021 (20)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"