Признаки дефицита основных макроэлементов у растений - как понять, чего не хватает?

Недостаток какого-либо элемента питания, приводит к нарушению обмена веществ в растениях. При этом может замедляться рост всего растения, меняться цвет листьев, формы плодов. Если вы заметили, что на ваших растениях появились признаки не характерные внешнему виду данной культуры, возможно дело в недостатке или избытке ряда элементов питания или какого-либо одного элемента. Но необходимо знать, что похожим изменениям внешнего вида растений могут способствовать и другие причины, например: заболевания, температура почвы и окружающей среды, кислотность почвы, не соответствующая требованиям данной культуры. Но все-таки попробуем разберемся с основными визуальными признаками недостатка трех ключевых элементов питания растений – азота (N), фосфора (P) и калия (K).

Азот (N)

Одно из ранних проявлений азотного дефицита – бледно-зеленая окраска листьев нижнего яруса, вызванная ослаблением синтеза пигмента хлорофилла. Верхние листья дольше сохраняет зеленый цвет, так как растение перераспределяет азот из нижних листьев в молодые. Стебли растения становятся тонкими, слабыми, побеги растут плохо. При длительном азотном голодании листья начинают желтеть и могут опадать. Подкормите растения азотными минеральными удобрениями или коровяком, разведенным 1:10.

Фосфор (P)

Фосфор необходим для развития корневой системы, цветения и плодоношения. При недостатке фосфора наблюдается замедленный рост корней, что приводит к слабому формированию (закладке) репродуктивных органов; цветки становятся мелкими, затем часть опадает. Недостаток фосфора может проявляться фиолетовым оттенком на нижней стороне листьев, задержкой роста и поздним цветением. Для быстрого решения проблемы подойдут фосфорные минеральные удобрения, например суперфосфат.

Калий (K)

Калий важен для общего здоровья растений, устойчивости к болезням и стрессам, формирования плодов. При недостатке калия наблюдается некроз нижних листьев ряда культур; (коричневая кайма по краям листа), пятна между жилками листа и ослабление стеблей. Далее листья закручиваются книзу, наблюдается морщинистость. На листьях томата преобладает межжилковый хлороз, при этом самые мелкие жилки бледнеют. Плоды огурца приобретают неправильную грушевидную форму. Решить проблему помогут минеральные калийные удобрения. Если их не окажется в вашем хозяйстве в данный момент, подкормите растения раствором древесной золы. В древесной золе содержание калия 10-12%.



Визуальные признаки голодания растения проявляются не сразу, а через определенной время. Если растение голодает, то это непременно приведет к снижению урожая. Поэтому подготовка почвы к посеву, дальнейшие своевременные подкормки – непременное условие для получения высокого урожая.

Но растения могут недополучать некоторые элементы питания, которые в необходимых количествах находятся в почве. Причиной тому может быть кислая почва, низкая температура воздуха и почвы, и другие причины, но об этом мы поговорим в следующих статьях.



Г. Соколов



