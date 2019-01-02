Полезные плоды ягоды в нашем саду

В плодах и ягодах многих растений содержится большое количество витаминов, кислот, Сахаров, солей, микроэлементов и биологически активных веществ. Потребление таких фруктов способствует серьезной и длительной профилактике многих заболеваний.

Наряду с традиционными плодовыми культурами, такими, как яблоня, смородина, малина, земляника, имеется ряд ценных, но мало распространенных растений, которые с успехом можно выращивать в садах нашей области.

Большой известностью в качестве лекарственного растения пользуется у садоводов облепиха. В ее плодах содержится прекрасный набор витаминов и целебное масло. Цветет облепиха в мае, опыление происходит посредством переноса пыльцы ветром. Облепиха отличается высокой морозостойкостью, хорошо растет на легких, дренированных, плодородных почвах.

Другой ценный кустарник — калина. В плодах калины содержатся макро- и микроэлементы, биологически активные вещества. С древних времен калина используется в народной медицине для лечения многих болезней. Калина неприхотлива и хорошо растет на приусадебном участке.

Полезным кустарником является и шиповник. В его плодах накапливается большое количество витамина С. Хорошо высаживать шиповник в виде живых изгородей. Он неприхотлив и очень декоративен во время цветения и созревания.

Большое количество витамина С содержится и в плодах актинидии. Достаточно съесть две ее ягодки, чтобы удовлетворить суточную потребность в витамине С. Актинидия — лиана, для поддержки ее ветвей необходимо устройство опор, которые можно сделать из проволоки. Хорошо посадить ее вдоль веранды, вокруг беседки. Она нетребовательна к почвенным условиям и очень декоративна.

Ценным растением для сада является и другая дальневосточная лиана — лимонник. Плоды лимонника по внешнему виду напоминают красную смородину. В ягодах содержится особое соединение схизандрин, оказывающее умеренно-возбуждающее действие на нервную систему, способствующее восстановлению сил и снимающее усталость.

Размножать облепиху, калину, шиповник, актинидию и лимонник можно семенами и путем зеленого черенкования, а также отводками.

В. Пономаренко

Газета "САДОВОД"

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