Как и когда вносить удобрения в почву

Каждый горожанин — владелец малого земельного надела ежегодно возлагает большие надежды на столь полюбившуюся свою усадебку под городом. С весны он трудится как вол, самоотверженно преодолевая усталость и непогоду, ожидая высокого урожая со всех посадок. Однако вскоре убеждается в тщетности этих ожиданий и бывает рад средненьким сборам огурцов, томатов или морковки.

Каковы же причины частых неудач северного огородничества?

Их много. Но основных всего несколько: низкое плодородие почвы, отсутствие или недостаточность агрономической грамотности, слабость базы защищенного грунта и большая неразбериха в правильном подборе сортов. Все эти проблемы являются важнейшими, и их решение начинается с осени. Именно в осенние и позднеосенние дни создается "фундамент" будущего урожая.

С первых дней окончания сезона, после уборки урожая, а затем — и растительных остатков, берутся за окультуривание — облагораживание почвы.

При создании плодородных почв, являющихся основой высоких урожаев, следует поступать разумно, чтобы вкладываемые средства и труд использовались рационально. Дачники хорошо знают, что применение навоза, перегноя, компоста - важнейшее средство повышения плодородия. Этому же служат минеральные удобрения, известковые материалы, микроэлементы, различные органические вещества - торфокомпоста, отходы промышленных предприятий и другие. Но они стоят немалых средств, и неправильное их использование может привести к большим потерям питательных веществ и, следовательно, - убыткам.

Свежий навоз, компост и перегной содержат много ценнейшего и дефицитного на севере азота, быстро растворимого в воде и поэтому легко вымываемого из почвы при осеннем их внесении. Длительные дожди и талые воды промывают верхние слои земли и уносят в течение осени и весны в подпочвенный горизонт растворенные в воде питательные вещества, теряясь безвозвратно в дренажных водах. Уносятся и другие элементы питания, но более всего - азота.

Поэтому готовые к использованию корнями растений питательные вещества компоста и перегноя не должны вноситься осенью. Время их применения - весна, когда начинаются предпосевные работы. Свежий навоз также следует применять весной перед перекопкой почвы, хотя еще более эффективно его пропускать через компост, переслаивая растительный мусор и другие отходы. Это делается в течение всей осени и лета. Таким же образом применяется фекалий. Совершенно недопустимо им поливать огород и ягодники - осенью, весной и летом. Нужно вносить его только в компостную кучу.

Чтобы успешно решать проблему повышения плодородия, необходимо комплексное воздействие: внесение органических и минеральных удобрений и извести, улучшение физических и химических свойств почвы, постепенное углубление почвенного слоя, а также проведение осушительных мер на переувлажняемых землях.

Известкование применяют осенью, перед обработкой почвы после удаления растительных остатков и живых сорняков. На сильнокислых почвах норма внесения извести весьма велика - 250-300 г (и столько же весной) на один кв. м. Равномерно разбросав по поверхности, ее немедленно перемешивают копательными вилами с верхним слоем почвы, а затем перекапывают лопатой на всю глубину пахотного слоя, оставляя в глыбистом состоянии, чтобы земля промерзла по возможности глубже. Благодаря этому гибнут личинки и куколки многих вредоносных насекомых. Перед обработкой вносят также хлорсодержащие калийные удобрения - хлористый калий и калийную соль. Содержащийся в них вредный для корней огородных растений хлор при осеннем внесении вымывается осадками из почвы. Лучше же применять сернокислый калий, лишенный хлора, или калийную селитру. Но эти удобрения вносят весной и летом.

Осенью можно также применять фосфорные удобрения, в частности, фосфоритную муку. Содержащийся в ней кальций снижает повышенную кислотность почвы. Другие фосфорные удобрения - двойной суперфосфат и простой суперфосфат лучше вносить весной. В них содержится воднорастворимая фосфорная кислота, легко связываемая в почве и переходящая быстро в труднодоступные для корней соединения - двухкальциевый и трехкальциевый фосфат.

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