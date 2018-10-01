Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол


::. Огород для начинающих | Овощеводство
Огород для начинающих
Приобретая дачный участок, многие будущие садоводы-огородники возлагают на него большие надежды. Не жалея свои скудные средства - пенсию или мизерную зарплату на дорогостоящие удобрения, дачные инструменты и материалы, они самоотверженно трудятся на собственных клочках земли, ожидая высоких урожаев овощей, плодов и ягод.
Однако часто, особенно в первые годы освоения, дачная деятельность не дает удовлетворения и даже приводит к разочарованию.
Слишком много забот падает на слабые, физически еще не окрепшие плечи и руки начинающих садоводов-любителей. Да и можно ли называть любителями нынешних дачников? Большинство из них ожидают от малого земельного надела солидной прибавки к небольшому своему семейному бюджету. И действительно грамотное обращение с землей, рациональный труд, умение подобрать лучшие для северных условий сорта и другие необходимые знания могут помочь творить чудеса на наших бедных подзолистых почвах. Наступившая осень - важное и ответственное время подготовки дачного участка к выращиванию урожая будущего года. В это время закладывается «фундамент» высокой продуктивности овощных культур. Это - не менее напряженная пора, чем весна или лето. Но работать, выполняя различные земледельческие приемы, нужно разумно, чтобы вкладываемые средства и труд использовались рационально.
Особенно важно правильно применять ценнейшие органические удобрения, а также минеральные - азотные, фосфорные и калийные, чтобы не допустить потерь содержащихся в них питательных веществ. Нередко коэффициент использования удобрений составляет всего 20 - 25 %, а остальная доля как вода в песок уходит. Органические удобрения - свежий и перепревший навоз (перегной), компост, фекалий, птичий помет не следует вносить в почву осенью. В этом случае вымывается в подпочвенные воды ценнейшая их часть - водно-растворимый азот. Потерянные из почвы питательные вещества к тому же загрязняют окружающую среду - ручьи, реки, озера. Заготовленные осенью органические удобрения лучше всего хранить уложенными в штабель или кучу, прикрыв сверху старой пленкой, чтобы дожди не заливали их. Особенно бесполезно и даже вредно поливать осенью почву фекалием под ягодными кустами, деревьями и овощные гряды. Легко растворимые минеральные элементы почти полностью вымываются в глубь почвы и теряются. Облегчает весенний труд и облагораживает почву осенняя глубокая перекопка с удалением корней многолетних живых сорняков. Наиболее эффективно это делать на тех местах, где предполагается в следующем году посадка картофеля, томата, капусты, кабачка, корнеплодных и луковых овощных культур. Весной глубину обработки обычно уменьшают на 4 - 5 см или хотя бы на 2 - 3 см, чтобы опавшие на поверхность и попавшие при перекопке на дно семена сорняков и личинки вредителей вновь не оказались наверху. Если участок переувлажняемый и весной долго не просыхает, то по уклону, с учетом рельефа, делают мелкие, глубиной 8 - 10 см канавки для оттока излишней воды за пределы садового участка.
Одновременно с перекопкой почвы необходимо произвестковать ее, разбрасывая по поверхности и перемешивая с верхним 10 – 12-сантиметровым слоем копательными вилами. Известковые материалы - известь пушонку, негашеную известь или доломитовую муку разбрасывают равномерно по поверхности и сразу же перемешивают с почвой. Если почва является хорошо окультуренной, то известь можно внести перед пере-копкой и перемешать со всей массой грунта Оптимальная норма внесения известковых материалов на сильнокислых (вновь осваиваемых или давно не известковавшихся) почвах составляет 500 - 600 г на 1 м2 и даже более или хотя бы 350 - 400 г, а на среднекислых -  300 - 400 г. Чтобы поддерживать нормальную по кислотности реакцию почвенной среды, нужно ежегодно давать по 150 - 200 г извести на 1 м2. Это обязательное условие эффективного ведения земледелия. Кроме известковых материалов, осенью целесообразно внести некоторые минеральные удобрения, например, содержащие вредный для корневой системы многих культурных растений хлор - хлористый калий, калийную соль, а также хлористый натрий (поваренную соль), применяемый в качестве важного элемента питания под столовую и сахарную свеклу.
Осенью нужно проводить работы по улучшению механического состава почвы на отдельных грядах, особенно на лучших, наиболее хорошо освещаемых местах, на которых можно выращивать наиболее ценные овощные культуры. Легче и более целесообразно это делать на глинистых тяжелых почвах, являющихся холодными из-за слабой воздухопроницаемости. На эти гряды разбрасывают песок слоем 3-4 или хотя бы 2 - 3 см и тщательно перемешивают копательными вилами со всей массой. В результате этого почва становится более рыхлой, менее слеживающейся, лучше и быстрее прогревающейся. Этот прием иногда называют пескованием. Проводят его ежегодно в течение трех-четырех лет или минимум двух, а на очень тяжелых - и более, постепенно приближая вначале к среднесуглинистому, а затем легкосуглинистому состоянию. Чтобы не снизилось плодородие (песок содержит мало питательных веществ) улучшаемой почвы, одновременно с пескованием применяют большие дозы органических удобрений. Но вносят весной перед перекопкой. Для улучшения свойств песчаных, слабо удерживающих влагу и потому быстро высыхающих, вносят глинистую темноцветную (плодородную) почву в тщательно размельченном состоянии, перемешивая со всей массой грунта. Таким образом, в течение нескольких сезонов почва превращается в легкосуглинистую, наиболее пригодную для выращивания томата, огурца, моркови, столовой свеклы и других популярных овощных культур. До выпадения снега и наступления сильных морозов необходимо изготовить и поставить на простейший фундамент каркасы пленочных теплиц.
Прежде всего, нужно выбрать наиболее подходящее место. Оно должно быть хорошо освещаемым в течение всего или хотя бы большей части дня и защищенным с севера, северо-востока или северо-запада - со стороны господствующих холодных ветров. При строительстве теплиц необходимо помнить, что каркас должен быть ажурным, с наименьшим числом затеняющих деталей, особенно элементов кровли и южной стенки. Стойки и перекладины делают из деталей малого сечения. Таким образом, обеспечивается максимальная освещенность внутри сооружения. Это главное условие для хорошего роста и плодоношения огурца и томата - основных тепличных овощных культур. Если выделяемое место весной и осенью переувлажняется, основание засыпают песком слоем хотя бы 10 - 15 см, но лучше больше. Вокруг делают неглубокую канавку для отвода излишней воды. Осенью, даже в конце октября, высаживают многолетние виды лука, разделяя старые, сильно разросшиеся кусты. Каждый стебелек (с корнем) лука-батуна, лука-шнитта, лука-слизуна или других видов сажают на грядке с междурядьями 15 - 20 см и в ряду через 8 - 10  см.   Корни укорачивают,  оставляя их длиной 1 -  1,5 см.   Растения легко приживаются и в следующем году в середине лета уже дадут первую нежную зелень. Сажают также многолетние пряные овощные культуры - мелиссу, любисток, эстрагон, иссоп и некоторые другие. Среди них самой неприхотливой является любисток,   обладающий сильным пряным ароматом сельдерея.   Особенно хорошо и быстро он приживается  при  посадке корневища с двумя-тремя почками. Его сажают где-нибудь на краю участка даже на бедной почве. Перечисленные   многолетние культуры холодостойкие и неприхотливые. Они рано весной начинают отрастать и уже в мае дают первую   витаминную   зелень.
Ш. Г. Бексеев
профессор
Газета "САДОВОД"
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 117 | автор: sadovod | Вчера, 15:07 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама









календарь
«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Октябрь 2018 (14)
Сентябрь 2018 (19)
Август 2018 (23)
Июль 2018 (23)
Июнь 2018 (22)
Май 2018 (20)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"