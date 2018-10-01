Огород для начинающих

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Приобретая дачный участок, многие будущие садоводы-огородники возлагают на него большие надежды. Не жалея свои скудные средства - пенсию или мизерную зарплату на дорогостоящие удобрения, дачные инструменты и материалы, они самоотверженно трудятся на собственных клочках земли, ожидая высоких урожаев овощей, плодов и ягод.

Однако часто, особенно в первые годы освоения, дачная деятельность не дает удовлетворения и даже приводит к разочарованию.

Слишком много забот падает на слабые, физически еще не окрепшие плечи и руки начинающих садоводов-любителей. Да и можно ли называть любителями нынешних дачников? Большинство из них ожидают от малого земельного надела солидной прибавки к небольшому своему семейному бюджету. И действительно грамотное обращение с землей, рациональный труд, умение подобрать лучшие для северных условий сорта и другие необходимые знания могут помочь творить чудеса на наших бедных подзолистых почвах. Наступившая осень - важное и ответственное время подготовки дачного участка к выращиванию урожая будущего года. В это время закладывается «фундамент» высокой продуктивности овощных культур. Это - не менее напряженная пора, чем весна или лето. Но работать, выполняя различные земледельческие приемы, нужно разумно, чтобы вкладываемые средства и труд использовались рационально.

Особенно важно правильно применять ценнейшие органические удобрения, а также минеральные - азотные, фосфорные и калийные, чтобы не допустить потерь содержащихся в них питательных веществ. Нередко коэффициент использования удобрений составляет всего 20 - 25 %, а остальная доля как вода в песок уходит. Органические удобрения - свежий и перепревший навоз (перегной), компост, фекалий, птичий помет не следует вносить в почву осенью. В этом случае вымывается в подпочвенные воды ценнейшая их часть - водно-растворимый азот. Потерянные из почвы питательные вещества к тому же загрязняют окружающую среду - ручьи, реки, озера. Заготовленные осенью органические удобрения лучше всего хранить уложенными в штабель или кучу, прикрыв сверху старой пленкой, чтобы дожди не заливали их. Особенно бесполезно и даже вредно поливать осенью почву фекалием под ягодными кустами, деревьями и овощные гряды. Легко растворимые минеральные элементы почти полностью вымываются в глубь почвы и теряются. Облегчает весенний труд и облагораживает почву осенняя глубокая перекопка с удалением корней многолетних живых сорняков. Наиболее эффективно это делать на тех местах, где предполагается в следующем году посадка картофеля, томата, капусты, кабачка, корнеплодных и луковых овощных культур. Весной глубину обработки обычно уменьшают на 4 - 5 см или хотя бы на 2 - 3 см, чтобы опавшие на поверхность и попавшие при перекопке на дно семена сорняков и личинки вредителей вновь не оказались наверху. Если участок переувлажняемый и весной долго не просыхает, то по уклону, с учетом рельефа, делают мелкие, глубиной 8 - 10 см канавки для оттока излишней воды за пределы садового участка.

Одновременно с перекопкой почвы необходимо произвестковать ее, разбрасывая по поверхности и перемешивая с верхним 10 – 12-сантиметровым слоем копательными вилами. Известковые материалы - известь пушонку, негашеную известь или доломитовую муку разбрасывают равномерно по поверхности и сразу же перемешивают с почвой. Если почва является хорошо окультуренной, то известь можно внести перед пере-копкой и перемешать со всей массой грунта Оптимальная норма внесения известковых материалов на сильнокислых (вновь осваиваемых или давно не известковавшихся) почвах составляет 500 - 600 г на 1 м 2 и даже более или хотя бы 350 - 400 г, а на среднекислых - 300 - 400 г. Чтобы поддерживать нормальную по кислотности реакцию почвенной среды, нужно ежегодно давать по 150 - 200 г извести на 1 м 2 . Это обязательное условие эффективного ведения земледелия. Кроме известковых материалов, осенью целесообразно внести некоторые минеральные удобрения, например, содержащие вредный для корневой системы многих культурных растений хлор - хлористый калий, калийную соль, а также хлористый натрий (поваренную соль), применяемый в качестве важного элемента питания под столовую и сахарную свеклу.

Осенью нужно проводить работы по улучшению механического состава почвы на отдельных грядах, особенно на лучших, наиболее хорошо освещаемых местах, на которых можно выращивать наиболее ценные овощные культуры. Легче и более целесообразно это делать на глинистых тяжелых почвах, являющихся холодными из-за слабой воздухопроницаемости. На эти гряды разбрасывают песок слоем 3-4 или хотя бы 2 - 3 см и тщательно перемешивают копательными вилами со всей массой. В результате этого почва становится более рыхлой, менее слеживающейся, лучше и быстрее прогревающейся. Этот прием иногда называют пескованием. Проводят его ежегодно в течение трех-четырех лет или минимум двух, а на очень тяжелых - и более, постепенно приближая вначале к среднесуглинистому, а затем легкосуглинистому состоянию. Чтобы не снизилось плодородие (песок содержит мало питательных веществ) улучшаемой почвы, одновременно с пескованием применяют большие дозы органических удобрений. Но вносят весной перед перекопкой. Для улучшения свойств песчаных, слабо удерживающих влагу и потому быстро высыхающих, вносят глинистую темноцветную (плодородную) почву в тщательно размельченном состоянии, перемешивая со всей массой грунта. Таким образом, в течение нескольких сезонов почва превращается в легкосуглинистую, наиболее пригодную для выращивания томата, огурца, моркови, столовой свеклы и других популярных овощных культур. До выпадения снега и наступления сильных морозов необходимо изготовить и поставить на простейший фундамент каркасы пленочных теплиц.

Прежде всего, нужно выбрать наиболее подходящее место. Оно должно быть хорошо освещаемым в течение всего или хотя бы большей части дня и защищенным с севера, северо-востока или северо-запада - со стороны господствующих холодных ветров. При строительстве теплиц необходимо помнить, что каркас должен быть ажурным, с наименьшим числом затеняющих деталей, особенно элементов кровли и южной стенки. Стойки и перекладины делают из деталей малого сечения. Таким образом, обеспечивается максимальная освещенность внутри сооружения. Это главное условие для хорошего роста и плодоношения огурца и томата - основных тепличных овощных культур. Если выделяемое место весной и осенью переувлажняется, основание засыпают песком слоем хотя бы 10 - 15 см, но лучше больше. Вокруг делают неглубокую канавку для отвода излишней воды. Осенью, даже в конце октября, высаживают многолетние виды лука, разделяя старые, сильно разросшиеся кусты. Каждый стебелек (с корнем) лука-батуна, лука-шнитта, лука-слизуна или других видов сажают на грядке с междурядьями 15 - 20 см и в ряду через 8 - 10 см. Корни укорачивают, оставляя их длиной 1 - 1,5 см. Растения легко приживаются и в следующем году в середине лета уже дадут первую нежную зелень. Сажают также многолетние пряные овощные культуры - мелиссу, любисток, эстрагон, иссоп и некоторые другие. Среди них самой неприхотливой является любисток, обладающий сильным пряным ароматом сельдерея. Особенно хорошо и быстро он приживается при посадке корневища с двумя-тремя почками. Его сажают где-нибудь на краю участка даже на бедной почве. Перечисленные многолетние культуры холодостойкие и неприхотливые. Они рано весной начинают отрастать и уже в мае дают первую витаминную зелень.

Ш. Г. Бексеев

профессор

Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 117 | автор: sadovod | Вчера, 15:07 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.