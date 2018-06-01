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::. Влияние температуры на овощные культуры | Овощеводство
Влияние температуры на овощные культуры
Температура является одним из основных природных факторов наряду со светом и водой, определяющих жизнедеятельность овощных культур от семени до семени. Для растений всегда имеет значение температура воздуха, корневой зоны (почвы или тепличного грунта) и собственная температура растительных тканей и органов, особенно листьев.
Каждый вид растений (а внутри вида сорт) предъявляет к температурному режиму для роста и развития свои требования, обусловленные эволюционной приспособленностью к соответствующим значениям (уровням) температур воздуха и почвы по периодам вегетации.
Температура определяет у растений скорость протекания всех биохимических реакций (фотосинтез, дыхание), обмена веществ, транспирации, роста и плодоношения. Любое отклонение от требуемого теплового режима приводит к различным нарушениям (аномалиям) в росте и развитии культур.
Для растений существуют понятия агротехнического минимума и максимума температур воздуха. Минимумом считается наименьшая положительная температура, не оказывающая в течение суток отрицательного влияния на растения. Агротехнический максимум - это наивысшая температура, которая не наносит вред растению в течение 4-6 ч. Наряду с агротехническим существуют также биологический минимум (0,5°С) и максимум (40°С), приводящие при некоторой продолжительности воздействия к гибели растений. Все эти показатели индивидуальны для видов и сортов.
По требовательности к температурным условиям все культуры условно разделяются на группы:
# морозо- и зимостойкие (щавель, ревень, спаржа, хрен, луки батун, шнитт, слизун, чеснок);
# холодостойкие (капуста, морковь, свекла, брюква, редис, репа, салат, укроп, шпинат, репчатый лук);
# условно теплолюбивые, или нейтральные (картофель);
# теплолюбивые (огурец, кабачок, томат, перец, баклажан, дыня);
# жаростойкие (арбуз, тыква, кукуруза овощная, фасоль).
Каждой культуре соответствует и оптимальная температура произрастания, при которой все процессы жизнедеятельности протекают с наилучшей эффективностью. Оптимальные значения температур находятся в определенных интервалах, которые частично сдвигаются в ту или иную сторону в течение периода вегетации растений. Величина температурного оптимума зависит также от освещенности: чем лучше световые условия, тем выше температура в пределах оптимума. Из этой зависимости вытекают изменения температурных режимов в течение суток.
Жизнедеятельность растений определяется совместным действием двух основных механизмов природной среды (климата) - фотопериодизма и термопериодизма, то есть суточных изменений уровней света и температуры. Именно эти механизмы неизбежно влияют на темпы роста и развития, урожайность и химический состав растений. Изменение освещенности зачастую служит первым стимулом к перестройке физиологического состояния растений, которую затем доводит до конца суточная ритмика температуры.
Из всех необходимых факторов роста овощным растениям в открытом грунте и необогреваемых теплицах чаще всего недостает тепла. Температура приобретает значение с момента набухания и прорастания семян. И хотя у ряда культур прорастание возможно при температурах от 0 до 5°С, однако его оптимальный уровень требует более высоких температур даже для холодостойких растений. При исследовании прорастания семян разных культур установлено, что салат прорастал при 0°С - 21 день, при 5°С - 7 дней, при 10°С - 3 дня, при 15°С - 2 дня, при 20°С -1 день; шпинат соответственно: 31,13,9, З дней; пастернак - 85,37,15,13 и 8 дней; лук-репка - 65, 16, 7, 4 и 2 дня. У томата семена прорастали при 10°С - 31 день, при 15°С - 9 дней, при 20°С - 5 дней; у фасоли соответственно: 39,10 и 6 дней; у перца сладкого - 35,10 и 5 дней. Так что огородникам, уверенным в качестве своих семян, при задержке их прорастания следует определять температуру проращивания.
Э. Феофилов, засл. агроном России

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::. прочитало: 56 | автор: sadovod | Сегодня, 17:02 | Комментариев 0 |
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